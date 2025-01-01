Criação e Exclusão de Objetos

Após um programa MQL5 ser carregado para execução, memória é alocada para cada variável de acordo com seu tipo. De acordo com o nível de acesso, todas as variáveis são dividas em dois tipos - variáveis globais e variáveis locais. De acordo com a classe de memória, elas pode ser parâmetros de entrada de um programa MQL5, estáticas (static) e automáticas. Se necessário, cada variável é inicializada por um valor correspondente. Após ser usada, uma variável é desinicializada e a memória usada por ela é retornada ao sistema executável MQL5.

Inicialização e Desinicialização de Variáveis Globais

Variáveis globais são inicializados automaticamente logo após um programa mql5 ser carregado e antes de qualquer função ser chamada. Durante a inicialização valores iniciais são atribuídos a variáveis de tipos simples e um construtor (se existir algum) é chamado para objetos. Variáveis de entrada são sempre declarados em um nível global, e são inicializados por valores definidos pelo usuário na janela de diálogo durante o começo do programa.

Apesar do fato de que variáveis estáticas serem geralmente declaradas em um nível local, a memória para estas variáveis é pré-alocada, e a inicialização é realizada logo após um programa ser carregado; o mesmo para variáveis globais.

A ordem de inicialização corresponde a ordem de declaração da variável no programa. A desinicialização é realizada em ordem inversa. Este regra é verdadeira apenas para as variáveis que não foram criadas pelo operador new. Tais variáveis são criadas e inicializadas automaticamente logo após carregamento, e são desinicializadas depois do descargamento do programa.

Inicialização e Desinicialização de Variáveis Locais

Se uma variável declarada em um nível local não é estática, memória é alocada automaticamente para tal variável. Variáveis locais, bem como variáveis globais, são inicializados automaticamente no momento que a execução do programa encontra a declaração de uma variável local. Assim, a ordem de inicialização corresponde à ordem de declaração.

Variáveis locais são desinicializados no final do bloco do programa, no qual elas foram declaradas, e na ordem oposta de suas declarações. Um bloco de programa é um operador de composição que pode ser uma parte de um operador de seleção switch, operador de ciclo (for, while, do-while), um corpo de função ou uma parte do operador if-else.

Variáveis locais são inicializados somente no momento em que a execução do programa encontra a declaração da variável. Se durante a execução do programa o bloco, no qual a variável está declarada, não for executada, tal variável não é inicializada.

Inicialização e Desinicialização de Objetos Colocados

Um caso especial é aquele com ponteiros de objeto, porque a declaração de um ponteiro não implica em inicialização de objetos correspondentes. Objetos colocados dinamicamente são inicializados somente no momento em que a instância da classe é criada pelo operador new. Inicialização de objetos pressupõe chamada de um construtor da classe correspondente. Se não existir construtor correspondente na classe, seus membros de tipo simples não serão automaticamente inicializados; membros de tipos string, array dinâmico e objeto complexo serão automaticamente inicializados.

Ponteiros podem ser declarados em nível local ou global; e eles podem ser inicializados pelo valor vazio de NULL ou pelo valor do ponteiro do mesmo ou herdado tipo. Se o operador new é chamado para um ponteiro declarado em um nível local, o operador delete para este ponteiro deve ser chamado antes de sair do nível. Caso contrário, o ponteiro estará perdido e a exclusão explícita do objeto falhará.

Todos os objetos criados pela expressão object_pointer=new Class_name, devem ser então excluídos pelo operador delete(object_pointer). Se por algum razão tal variável não for excluída por meio do operador delete quando o programa estiver concluído, a correspondente entrada aparecerá no diário "Experts". Pode-se declarar várias variáveis e atribuir um ponteiro de um objeto para todas elas.

Se um objeto criado dinamicamente tiver um construtor, este construtor será chamado no momento da execução do operador new. Se um objeto tiver um destrutor, ele será chamado durante a execução do operador delete.

Assim objetos colocados dinamicamente são criados somente no momento em que são criados pelo operador new, e são certamente excluídos tanto pelo operador delete ou automaticamente pelo sistema de execução do MQL5 durante a descarga do programa. A ordem de declaração de ponteiros criados dinamicamente não influenciam na ordem de suas inicializações. A ordem de inicialização e desinicialização é totalmente controlada pelo programador.

Características Transitórias de Variáveis

A principal informação sobre a ordem de criação, exclusão, sobre chamadas de construtores e destrutores é dada na tabela a baixo.



Variável automática global Variável automática local Objeto criado dinamicamente Inicialização logo após um programa MQL5 ser carregado quando a linha de código onde ela está declarada é alcançada durante execução na execução do operador new Ordem de inicialização na ordem da declaração na ordem da declaração independente da ordem de declaração Desinicialização antes de um programa MQL5 ser descarregado quando a execução sai do bloco da declaração quando o operador delete é executado ou antes de um programa mql5 ser descarregado Ordem de desinicialização na ordem oposta da ordem de inicialização na ordem oposta da ordem de inicialização independente da ordem de inicialização Chamada de construtor no carregamento do programa MQL5 na inicialização na execução do operador new Chamada de destrutor na descarga do programa MQL5 quando sair do bloco onde a variável foi inicializada na execução do operador delete Logs de Erro mensagem de log no diário "Experts" sobre a tentativa de excluir um objeto criado automaticamente mensagem de log no diário "Experts" sobre a tentativa de excluir um objeto criado automaticamente mensagem de logo no diário "Experts" sobre objetos criados dinamicamente não excluídos na descarga de um programa mql5

