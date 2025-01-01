Operador Composto

Um operador composto (um bloco) consiste de um ou mais operadores de qualquer tipo, entre chaves {}. A chave de fechamento deve ser seguida por dois pontos (;).

Exemplo:

if(x==0)

{

Print("posição inválida x = ",x);

return;

}

Também Veja

Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos