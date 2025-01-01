Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemOperadoresOperador Composto
- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operador Composto
Um operador composto (um bloco) consiste de um ou mais operadores de qualquer tipo, entre chaves {}. A chave de fechamento deve ser seguida por dois pontos (;).
Exemplo:
|
if(x==0)
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos