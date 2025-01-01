Operador continue

O operador continue passa o controle para o começo do próximo loop do operador while, do-while ou for mais próximo, executando a próxima iteração. O propósito deste operador é oposto ao do operador break.

Exemplo:

//--- Soma de todos os elementos não-zero

int func(int array[])

{

int array_size=ArraySize(array);

int sum=0;

for(int i=0;i<array_size; i++)

{

if(a[i]==0) continue;

sum+=a[i];

}

return(sum);

}

