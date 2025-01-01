Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemOperadoresOperador continue
- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operador continue
O operador continue passa o controle para o começo do próximo loop do operador while, do-while ou for mais próximo, executando a próxima iteração. O propósito deste operador é oposto ao do operador break.
Exemplo:
|
//--- Soma de todos os elementos não-zero
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos