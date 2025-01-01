DocumentaçãoSeções
Operador continue 

O operador continue passa o controle para o começo do próximo loop do operador while, do-while ou for mais próximo, executando a próxima iteração. O propósito deste operador é oposto ao do operador break.

Exemplo:

//--- Soma de todos os elementos não-zero
int func(int array[])
  {
   int array_size=ArraySize(array);
   int sum=0;
   for(int i=0;i<array_size; i++)
     {
      if(a[i]==0) continue;
      sum+=a[i];
     }
   return(sum);
  }

