Operador break

O operador break finaliza a execução do operador aninhado (encaixado) switch, while, do-while ou for mais próximo. O controle é passado ao operador que se segue a aquele finalizado. Um dos propósitos deste operador é finalizar a execução de loop quando um certo valor é atribuído a uma variável.

Exemplo:

//--- buscando pelo primeiro elemento zero

for(i=0;i<array_size;i++)

if(array[i]==0)

break;

Também Veja

Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos