Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemOperadoresOperador break
Operador break
O operador break finaliza a execução do operador aninhado (encaixado) switch, while, do-while ou for mais próximo. O controle é passado ao operador que se segue a aquele finalizado. Um dos propósitos deste operador é finalizar a execução de loop quando um certo valor é atribuído a uma variável.
Exemplo:
|
//--- buscando pelo primeiro elemento zero
