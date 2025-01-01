Operador de Loop while

O operador while consiste de uma expressão verificada e um operador:

while(expression)

operador;

Se a expressão é verdadeira, o operador é executado até que a expressão se torne falsa. Se a expressão é falsa, o controle é passado para o próximo operador. O valor da expressão é definido antes do operador ser executado. Portanto se a expressão é falsa logo no começo, o operador não será executado.

Observação

Se é esperado que um grande número de iterações seja tratado por um loop, é recomendável que se verifique a ocorrência de uma finalização de programa forçada usando a função IsStopped().

Exemplo:

while(k<n && !IsStopped())

{

y=y*x;

k++;

}

