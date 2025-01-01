- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operador de Loop while
O operador while consiste de uma expressão verificada e um operador:
|
while(expression)
Se a expressão é verdadeira, o operador é executado até que a expressão se torne falsa. Se a expressão é falsa, o controle é passado para o próximo operador. O valor da expressão é definido antes do operador ser executado. Portanto se a expressão é falsa logo no começo, o operador não será executado.
Observação
Se é esperado que um grande número de iterações seja tratado por um loop, é recomendável que se verifique a ocorrência de uma finalização de programa forçada usando a função IsStopped().
Exemplo:
|
while(k<n && !IsStopped())
Também Veja
