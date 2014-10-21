MetaTrader 5 / Exemplos
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Guia Prático do MQL5: Processamento do Evento TradeTransaction

Guia Prático do MQL5: Processamento do Evento TradeTransaction

MetaTrader 5Exemplos |
5 116 17
Denis Kirichenko
Denis Kirichenko

Introdução

Neste artigo eu gostaria de apresentar uma das maneiras de controlar os eventos de negociação utilizando os meios que a linguagem MQL5 nos proporciona. Devo mencionar que alguns artigos já foram dedicados a este tema. "Processamento de eventos trade no Expert Advisor usando a função OnTrade()" é um deles. Mas, ao contrário do material mencionado acima, usarei outro manipulador - OnTradeTransaction().

Eu gostaria de chamar a atenção dos leitores para o seguinte ponto. A versão atual da linguagem MQL5 conta formalmente com 14 manipuladores de eventos no Terminal Cliente. Além disso, o programador tem a possibilidade de criar eventos personalizados com o EventChartCustom() e processá-los com a OnChartEvent(). No entanto, o termo "programação orientada a eventos" ou "EDP" em inglês, não é mencionado na documentação. Isso é estranho devido ao fato de que qualquer programa em MQL5 é criado com base nos princípios da EDP. Por exemplo, quando o usuário necessita fazer uma escolha no passo do "manipulador de eventos para do Expert" em um template de qualquer Expert Advisor.

É óbvio que o mecanismo da programação orientada a eventos é usado em MQL5, de uma forma ou de outra. A linguagem pode conter blocos de programa que consiste em duas partes: na seleção e no processamento de um evento. Além disso, se estamos falando dos eventos do Terminal Cliente, o programador tem controle apenas sobre a segunda parte, ou seja, o manipulador de eventos. Para ser justo, há exceções para alguns eventos. O temporizador e o evento personalizado estão entre eles. O controle desses eventos é deixado inteiramente para o programador.


1. Evento TradeTransaction

Antes de ir a fundo em nosso tema, vamos consultar a informação oficial.

De acordo com a documentação, o evento TradeTransaction é um resultado de certas operações com a conta de negociação. Uma operação em si, consiste de uma série de etapas determinadas pelas transações. Por exemplo, abrir uma posição com uma ordem a mercado, ela é uma das operações mais populares em uma conta de negociação e é implementada nas seguintes etapas:

  1. Faça um pedido de negociação;
  2. Verifique se a solicitação de negociação;
  3. Envie a solicitação de negociação para o servidor;
  4. Receba uma resposta sobre a execução das ordens de negociação no servidor.

Essa sequência, no entanto, só mostra a lógica do funcionamento das conexões entre o terminal e o servidor, que se refletem nas linhas de código do EA. Do ponto de vista do evento de negociação TradeTransaction, a abertura de uma posição no mercado acontece da seguinte forma:

  1. O programa em MQL5 recebe uma notificação do servidor sobre o resultado da realização de seu pedido;
  2. O pedido, na forma de uma ordem com um ticket único é incluído na lista de ordens em aberto;
  3. A ordem é excluída da lista de pedidos em aberto após sua execução;
  4. Então, a ordem vai para o histórico da conta;
  5. No histórico da conta também contém os dados sobre os negócios que foram resultados das execuções das ordens.

Assim, a abertura de uma posição requer cinco chamadas para o manipulador OnTradeTransaction().

Nós vamos discutir o código do programa em detalhes um pouco mais tarde, agora vamos dar uma olhada mais de perto sobre o cabeçalho da função. Ele possui três parâmetros de entrada.

void  OnTradeTransaction(
   const MqlTradeTransaction&    trans,        // estrutura de transação da negociação
   const MqlTradeRequest&        request,      // estrutura de solicitação
   const MqlTradeResult&         result        // estrutura de resposta
   );

Estes parâmetros são descritos em detalhes na documentação. Eu gostaria de destacar que o parâmetro da estrutura da transação de negociação é uma espécie de molde da informação de que o manipulador receberá durante a chamada atual.

Devo dizer também algumas palavras sobre o tipo de transação de negociação que iremos nos deparar com frequência.

Em MQL5, ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE é uma enumeração especial, que é responsável pelo tipo de operação de negociação. Para descobrir qual o tipo de transação de negociação ela pertence, é preciso consultar o parâmetro da constante do tipo MqlTradeTransaction. 

struct MqlTradeTransaction
  {
   ulong                         deal;             // Ticket da operação
   ulong                         order;            // Ticket da ordem
   string                        symbol;           // Nome do instrumento de negociação
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE   type;             // Tipo da transação de negociação
   ENUM_ORDER_TYPE               order_type;       // Tipo da ordem
   ENUM_ORDER_STATE              order_state;      // Estado da ordem
   ENUM_DEAL_TYPE                deal_type;        // Tipo da operação
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME          time_type;        // Tipo de expiração da ordem
   datetime                      time_expiration;  // Tempo de expiração da ordem
   double                        price;            // Preço 
   double                        price_trigger;    // Preço que aciona a ordem de Stop Limit
   double                        price_sl;         // Nível de Stop Loss
   double                        price_tp;         // Nível de Take Profit
   double                        volume;           // Volume em lotes
  };

O quarto campo da estrutura é a enumeração que estamos procurando.


2. Processamento de Posições

Praticamente todas as operações de negociação que estão relacionadas ao processamento de posições envolvem cinco chamadas do manipulador OnTradeTransaction(). Entre eles estão:

  • abertura de uma posição;
  • posição;
  • inversão da posição;
  • aumentar uma posição;
  • fechamento parcial de uma posição.

A Modificação da posição é a única operação de negociação que chama o manipulador de eventos TradeTransaction duas vezes.

Como não há informações sobre quais tipos de transações são responsáveis ​​por certas operações de negociação, nós vamos encontrá-las por meio da tentativa e erro.

Antes disso, teremos que criar um modelo do Expert que irá conter o manipulador de eventos TradeTransaction. Eu chamei minha versão do modelo de TradeProcessor.mq5. Eu adicionei um recurso que permite exibir as informações dos valores dos campos da estrutura no log. Estes valores são os parâmetros do evento - manipulador. Analisar esses registros será demorado, mas no final irá compensar, uma vez que será possível ver o quadro geral do que está acontecendo.

Nós precisamos iniciar o Expert no modo de depuração em qualquer gráfico do terminal MetaTrader 5.

Abra uma posição manualmente e de uma olhada no código. A primeira chamada do manipulador será assim (Fig. 1).

Fig.1. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Fig.1. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_REQUEST

As entradas a seguir irão aparecer no log:

IO      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
NK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
RR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DE      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 0
JS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
JN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
FD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 0.0000
FN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
HF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FQ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: 
HD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
GS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
DN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction TRADE_TRANSACTION_REQUEST
FK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00

Neste bloco, é de interesse para nós somente o registro sobre o tipo de transação. Como podemos ver, este tipo pertence a solicitação (TRADE_TRANSACTION_REQUEST).

As informações sobre os detalhes da solicitação podem ser obtidas no bloco "Request".

QG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Request===---
HL      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade operation: TRADE_ACTION_DEAL
EE      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the order: 
JP      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Deviation from the requested price: 0
GS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration time: 1970.01.01 00:00
LF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Magic number of the EA: 0
FM      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
QR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Stop Loss level of the order: 0.0000
IJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Take Profit level of the order: 0.0000
KK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      StopLimit level of the order: 0.0000
FS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
RD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY

Os dados sobre o resultado da execução da solicitação irá chegar ao bloco "Response".

KG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Response===---
JR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Code of the operation result: 10009
GD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 15258202
NR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume of the deal: 0.11
MN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price of the deal: 1.3137
HJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Bid: 1.3135
PM      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ask: 1.3137
OG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the operation: 
RQ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Request ID: 1

Tendo analisado os outros parâmetros ​​do manipulador, tal como as estruturas da solicitação e resposta, é possível obter informações adicionais sobre o pedido na primeira chamada.

A segunda chamada está relacionada em adicionar a ordem na lista de pedidos em aberto (Fig. 2).

Fig.2. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Fig.2. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

O bloco "Transaction" é a única que nós precisamos no log.

MJ      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
JN      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
FG      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
LM      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
LI      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
LP      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
QN      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
PD      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
NL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
PG      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
DL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
JK      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
QD      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
IQ      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
PL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

A ordem, como se pode ver, já recebeu o seu ticket e os outros parâmetros (símbolo, preço e volume) e foi incluído na lista de pedidos em aberto.

A terceira chamada do manipulador de eventos está relacionada com a remoção da ordem na lista de ordens em aberto (Fig. 3).

Fig.3. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Fig.3. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

O bloco "Transaction" é a única que nós precisamos no log.

PF      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
OE      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
KL      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
EH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
QM      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
QK      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
HS      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
MH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
OP      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
EJ      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
IH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
KP      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
LO      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
HG      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
CG      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

Não há novas informações neste bloco, exceto o tipo de transação.

O manipulador é chamado pela quarta vez quando uma nova ordem histórica aparece no histórico (Fig. 4).

Fig.4. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Fig.4. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Podemos obter as informações relevantes a partir do bloco "Transaction".

QO      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction==---
RJ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
NS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DQ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EH      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_FILLED
RL      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
KJ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
NO      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
PI      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
JS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
LG      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
KP      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
OL      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
JH      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00

Nesta fase, podemos ver que a ordem foi executada.

Finalmente, a última (o quinto) chamada ocorre quando um negócio é adicionado ao histórico (Fig. 5).

Fig.5. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Fig.5. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

No registo, mais uma vez, estamos interessados ​​apenas no bloco "Transaction".

OE      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
MS      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 15258202
RJ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
HN      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
LK      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
LE      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
MM      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
PF      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
NN      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
PI      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
DJ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
JM      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
QI      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
CK      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
RQ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

O ponto importante neste bloco é o ticket do negócio.

Eu vou apresentar um esquema da transação. Para as posições haverá apenas dois deles. A primeira delas se parece com a figura em. 6.

Fig.6. O primeiro esquema do processo de transação

Fig.6. O primeiro esquema do processo de transação


Todas as operações de negociação relacionadas com o processamento de posições estão de acordo com esse esquema. A única exceção é a operação de modificar uma posição. A última operação inclui o processamento das duas operações seguintes (Fig. 7).

Fig.7. O segundo esquema do processo de transação

Fig.7. O segundo esquema do processo de transação

Assim, a modificação de uma posição não pode ser rastreada no histórico de negócios e ordens.

Basicamente, isso é tudo sobre posições.



3. Processamento de Ordens Pendentes

No que diz respeito as ordens pendentes, deve-se notar que as operações desse tipo realizam menos transações. Ao mesmo tempo, há mais combinações dos tipos de transação quando se trabalha com ordens.

Para modificar uma ordem, o manipulador é chamado duas vezes, semelhante a modificação de uma posição. Colocar e remover uma ordem leva três chamadas. O evento TradeTransaction ocorre quatro vezes na remoção de uma ordem ou a sua execução.

Agora iremos colocar uma ordem pendente. Precisamos iniciar novamente o Expert no modo de depuração em qualquer gráfico do terminal MetaTrader 5.

A primeira chamada do manipulador estará relacionada com o pedido (Fig. 8).

Fig.8. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Fig.8. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_REQUEST

O registro conterá as seguintes entradas:

IO      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
NK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
RR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DE      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 0
JS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
JN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
FD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 0.0000
FN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
HF      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: 
HD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
GS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
DN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
FK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00
NS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      

QG      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Request==---
IQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade operation: TRADE_ACTION_PENDING
OE      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order comment: 
PQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Deviation from the requested price: 0
QS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration time: 1970.01.01 00:00
FI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Magic number of the EA: 0
CM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
PK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
KR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Stop Loss level of the order: 0.0000
OI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Take Profit level of the order: 0.0000
QK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      StopLimit level of the order: 0.0000
QQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
RD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
LS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order execution type: ORDER_FILLING_RETURN
MN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
IK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14
NS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      
CD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Response===---
RQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Code of the operation result: 10009
JI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
GM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
LF      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume of the deal: 0.14
JN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price of the deal: 0.0000
MK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Bid: 0.0000
CM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ask: 0.0000
IG      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the operation: 
DQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Request ID: 1

A segunda chamada do manipulador irá adicionar a ordem para a lista de ordens em aberto (Fig. 9).

Fig.9. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADDED

Fig.9. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADDED

No registo, nós precisamos ver apenas o bloco "Transaction".

HJ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
GQ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
CH      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
RL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
II      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
OG      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
GL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
IE      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
CO      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
IF      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
PL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
OL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
HJ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
LF      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
FR      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14

A terceira chamada do manipulador irá renovar os dados de acordo com a ordem colocada (Fig. 10).

Em particular, o estado da ordem irá receber o valor de ORDER_STATE_PLACED.

Fig.10. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Fig.10. O tipo do campo é igual ao TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

No registo, nós precisamos ver os registros para o bloco "Transaction".

HS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction==---
GF      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
CO      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
RE      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
KM      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_PLACED
QH      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
EG      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
GL      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
ED      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
GO      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RE      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
QS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
JS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
RD      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
JK      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14

A seqüência mais importante aqui é o estado da ordem.

Ao contrário do processamento de posições, o processamento de ordens pendentes não pode ser implementado por um esquema. Cada operação de negociação ligada a uma ordem pendente será exclusiva do ponto de vista dos tipos de operações de negociações.

A Colocação de uma ordem pendente terá três operações (Fig. 11).

Fig.11. Transações que processam a colocação de uma ordem pendente

Fig.11. Transações que processam a colocação de uma ordem pendente

A Modificação de uma ordem pendente irá gerar duas transações (Fig. 12).

Fig.12 Transações que processam a modificação de uma ordem pendente

Fig.12. Transações que processam a modificação de uma ordem pendente


Se a ordem pendente está para ser excluída, então o manipulador OnTradeTransaction() será chamado quatro vezes (Fig. 13).

Fig.13. Transações que processam a exclusão de uma ordem pendente

Fig.13. Transações que processam a exclusão de uma ordem pendente

A remoção de uma ordem pendente é definida pelo seguinte esquema (Fig. 14).

Fig.14. Transações que processam a remoção de uma ordem pendente

Fig.14. Transações que processam a remoção de uma ordem pendente


E a última operação de negociação diz respeito a ativação de uma ordem pendente, que irá gerar quatro operações diferentes (Fig. 15).

Fig.15. Transações que processam a ativação de uma ordem pendente

Fig.15. Transações que processam a ativação de uma ordem pendente

Eu não vou mostrar as entradas de registro para cada combinação de transações. Se o leitor se sente tão inclinado, é possível estudá-los executando o código.


4. Manipulador Universal

Vamos dar uma olhada no programa que possibilita o trabalho com o evento TradeTransaction através dos olhos do usuário final. É muito provável que o usuário final necessite de um programa que possa trabalhar perfeitamente tanto com as ordens quanto com as posições. Um programador deve escrever o código para a OnTradeTransaction() de uma maneira que irá deixá-lo identificar todas as transações e suas combinações, independentemente do que foi processado - uma posição ou uma ordem. Idealmente, o programa deve ser capaz de indicar qual operação que foi executada após a conclusão do processamento de uma série de operações.

No exemplo abaixo, um processamento sequencial de uma transação é usada. O desenvolvedor da MQL5 afirma o seguinte no entanto:

...Uma solicitação de negociação enviada manualmente a partir do terminal ou via as funcões OrderSend()/OrderSendAsync() podem gerar diversas operações consecutivas no servidor de negociação. Neste caso, a sequência de chegada dessas transações pelo terminal não é garantida, assim, o algoritmo de negociação não deve basear-se na presunção de que um grupo de transações chegará um após o outro. Além disso, as operações podem ser perdidas na entrega a partir do servidor para o terminal...

Então, se a exigência é escrever um programa que trabalhe perto do ideal, você deve melhorar o exemplo sugerido e fazer o processamento de transações independente da ordem de chegada das transações.

Em geral, as posições e as ordens podem possuir tipos comuns de transações. Existem 11 tipos de transações. Apenas quatro deles tem algo a ver com a negociação do terminal:

  • TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE;
  • TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE;
  • TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE;
  • TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE.

Nós não vamos discuti-los neste artigo. Estes tipos, de acordo com o desenvolvedor, foram projetados para estender a funcionalidade do lado do servidor de negociação. Devo admitir que eu nunca lidei com esses tipos antes.

Isso nos deixa com sete tipos completos que são processados, na maioria das vezes, na OnTradeTransaction().

No corpo do manipulador, o segmento que define o tipo de operação atual terá um importante papel.

//--- ========== Tipos de transação[START]
   switch(trans_type)
     {
      //--- 1) se for um pedido
      case TRADE_TRANSACTION_REQUEST:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 2) se for uma adição de uma nova ordem aberta
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 3) se for a remoção de uma ordem da lista de ordens em aberto
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE:
        {

         //---     
         break;
        }
      //--- 4) se for uma adição de uma nova ordem para o histórico
      case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD:
        {

         //---     
         break;
        }
      //--- 5) se for uma adição de um negócio para o histórico
      case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 6) se for uma modificação de uma posição 
      case TRADE_TRANSACTION_POSITION:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 7) se for uma modificação de uma ordem em aberto
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE:
        {

         //---
         break;
        }
     }
//--- ========== Tipos de transação [END]

Vamos tentar definir qual operação de negociação estaremos processando pelo tipo de transação atual. Para descobrir com qual estamos trabalhando - uma posição ou uma ordem, devemos lembrar o tipo de operação de negociação para o caso do módulo de processamento do pedido.

Assim, o módulo em si terá o seguinte aspecto:

//--- 1) se é um pedido
      case TRADE_TRANSACTION_REQUEST:
        {
         //---
         last_action=request.action;
         string action_str;

         //--- para que é o pedido?
         switch(last_action)
           {
            //--- а) a mercado
            case TRADE_ACTION_DEAL:
              {
               action_str="Coloque uma ordem a mercado";
               trade_obj=TRADE_OBJ_POSITION;
               break;
              }
            //--- б) colocar uma ordem pendente
            case TRADE_ACTION_PENDING:
              {
               action_str="Coloque uma ordem pendente";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
            //--- в) modificar uma posição
            case TRADE_ACTION_SLTP:
              {
               trade_obj=TRADE_OBJ_POSITION;
               //---
               StringConcatenate(action_str,request.symbol,": modificar os níveis de Stop Loss",
                                 " e Take Profit");

               //---
               break;
              }
            //--- г) modificar uma ordem
            case TRADE_ACTION_MODIFY:
              {
               action_str="modificar os parâmetros de uma ordem pendente";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
            //--- д) remover uma ordem
            case TRADE_ACTION_REMOVE:
              {
               action_str="remover uma ordem pendente";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
           }
         //---
         if(InpIsLogging)
            Print("Solicitação recebida: "+action_str);

         //---
         break;
        }

N​não é difícil, neste caso, alterar algumas variáveis .

static ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS last_action; // Operação do mercado no primeiro passo

A variável last_action irá memorizar o porque do manipulador de eventos ter sido iniciado.

static ENUM_TRADE_OBJ trade_obj;               // Especifica o objeto de negociação na primeira passagem

A variável trade_obj irá manter na memória o que foi processada - uma posição ou uma ordem. Para isso vamos criar a enumeração ENUM_TRADE_OBJ.

Depois disso, vamos avançar para o módulo que irá processar as transações do tipo TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD:

//--- 2) se é uma adição de uma nova ordem em aberto
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD:
        {
         if(InpIsLogging)
           {
            if(trade_obj==TRADE_OBJ_POSITION)
               Print("Abra uma nova ordema a mercado: "+
                     EnumToString(trans.order_type));
            //---
            else if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
               Print("Coloque uma nova ordem pendente: "+
                     EnumToString(trans.order_type));
           }
         //---
         break;
        }

Este módulo é bastante simples. Desde que a posição foi processada no primeiro passo, uma entrada de registro "Abra uma nova ordema a mercado" aparecerá no registro atual, caso contrário, aparecerá "Coloque uma nova ordem pendente". Não há mais ações além de informativos neste bloco.

Agora é a vez do terceiro módulo que processa o tipo TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE:

//--- 3) se for uma exclusão de uma ordem a partir da lista de ordens em aberto
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE:
        {
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("Order excluída da lista de ordens em aberto: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);
         //---     
         break;
        }

Este módulo também tem apenas um papel informativo.

O quarto caso do módulo processa o tipo TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD:

//--- 4) no caso da adição de uma ordem para o histórico
      case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD:
        {
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("foi adicionado ao histórico: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);

         //--- Se uma ordem pendente é processada
         if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
           {
            //--- Se se trata do terceiro passo
            if(gTransCnt==2)
              {
               //--- Se o pedido foi cancelado, verifique as negociações
               datetime now=TimeCurrent();

               //--- solicita o histórico de ordens e posições
               HistorySelect(now-PeriodSeconds(PERIOD_H1),now);

               //--- Tentativa de encontrar um negócio para a ordem
               CDealInfo myDealInfo;
               int all_deals=HistoryDealsTotal();
               //---
               bool is_found=false;
               for(int deal_idx=all_deals;deal_idx>=0;deal_idx--)
                  if(myDealInfo.SelectByIndex(deal_idx))
                     if(myDealInfo.Order()==trans.order)
                        is_found=true;

               //--- se o negócio não for encontrado
               if(!is_found)
                 {
                  is_to_reset_cnt=true;
                  //---
                  PrintFormat("Ordem cancelada: #%d",trans.order);
                 }
              }
            //--- se é o quarto passo
            if(gTransCnt==3)
              {
               is_to_reset_cnt=true;
               PrintFormat("Ordem removida: #%d",trans.order);
              }
           }
         //---     
         break;
        }

Além do registro de que a ordem foi adicionada ao histórico, este módulo realiza uma verificação se inicialmente viemos trabalhando com uma ordem pendente. Se assim for, temos de descobrir qual o número do passo atual que o manipulador possui. O fato é que esse tipo de transação pode aparecer no terceiro passo quando se trabalha com a ordem, caso uma ordem pendente seja cancelada. No quarto passo, este tipo pode aparecer quando uma ordem pendente for eliminada.

Nas strings do módulo de verificação do terceiro passo, é necessário consultar o histórico de transações novamente. Se a transação para a ordem atual não foi encontrado, então consideraremos como uma ordem cancelada.

O quinto módulo do caso processa o tipo TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD. Ele é o maior bloco do programa pelo tamanho das strings.

O negócio é verificado neste bloco. É importante escolher uma transação pelo ticket para obter acesso às suas propriedades. Um tipo de transação pode fornecer informações se a posição foi aberta, fechada, etc Informações sobre o acionamento de uma ordem pendente pode ser recuperada lá também. Ela é o único caso em que uma ordem pendente poderia gerar uma transação no contexto do trabalho do manipulador de eventos TradeTransaction.

//--- 5) no caso da adição de uma operação ao histórico
      case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD:
        {
         is_to_reset_cnt=true;
         //---
         ulong deal_ticket=trans.deal;
         ENUM_DEAL_TYPE deal_type=trans.deal_type;
         //---
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("transação adicionada ao histórico: #%d, "+EnumToString(deal_type),deal_ticket);

         if(deal_ticket>0)
           {
            datetime now=TimeCurrent();

            //--- solicitar o histórico de ordens e transações
            HistorySelect(now-PeriodSeconds(PERIOD_H1),now);

            //--- selecionar uma transação pelos seu ticket
            if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
              {
               //--- verificar a transação
               CDealInfo myDealInfo;
               myDealInfo.Ticket(deal_ticket);
               long order=myDealInfo.Order();

               //--- parâmetros da transação
               ENUM_DEAL_ENTRY  deal_entry=myDealInfo.Entry();
               double deal_vol=0.;
               //---
               if(myDealInfo.InfoDouble(DEAL_VOLUME,deal_vol))
                  if(myDealInfo.InfoString(DEAL_SYMBOL,deal_symbol))
                    {
                     //--- posição
                     CPositionInfo myPos;
                     double pos_vol=WRONG_VALUE;
                     //---
                     if(myPos.Select(deal_symbol))
                        pos_vol=myPos.Volume();

                     //--- se houve uma entrada no mercado
                     if(deal_entry==DEAL_ENTRY_IN)
                       {
                        //--- 1) abertura de uma posição
                        if(deal_vol==pos_vol)
                           PrintFormat("\n%s: nova posição aberta",deal_symbol);

                        //--- 2) adição de uma posição em aberto        
                        else if(deal_vol<pos_vol)
                           PrintFormat("\n%s: adição para a posição atual",deal_symbol);
                       }

                     //--- se houve a saída do mercado
                     else if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT)
                       {
                        if(deal_vol>0.0)
                          {
                           //--- 1) closure of a position
                           if(pos_vol==WRONG_VALUE)
                              PrintFormat("\n%s: posição fechada",deal_symbol);

                           //--- 2) fechamento parcial de uma posição em aberto        
                           else if(pos_vol>0.0)
                              PrintFormat("\n%s: fechamento parcial da posição atual",deal_symbol);
                          }
                       }

                     //--- se a posição for reversa
                     else if(deal_entry==DEAL_ENTRY_INOUT)
                       {
                        if(deal_vol>0.0)
                           if(pos_vol>0.0)
                              PrintFormat("\n%s: posição reversa",deal_symbol);
                       }
                    }

               //--- ativação da ordem
               if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
                  PrintFormat("ativação da ordem pendente: %d",order);
              }
           }

         //---
         break;
        }

O tipo de Transação TRADE_TRANSACTION_POSITION é único e só é processada quando uma posição é modificada:

//--- 6) se houve uma modificação da posição
      case TRADE_TRANSACTION_POSITION:
        {
         is_to_reset_cnt=true;
         //---
         PrintFormat("Modificação da posição: %s",deal_symbol);
         //---
         if(InpIsLogging)
           {
            PrintFormat("Novo preço de stop loss: %0."+
                        IntegerToString(_Digits)+"f",trans.price_sl);
            PrintFormat("Novo preço de take profit: %0."+
                        IntegerToString(_Digits)+"f",trans.price_tp);
           }

         //---
         break;
        }

O último caso do módulo fica habilitado a processar o tipo TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE.

Este tipo aparece apenas para o trabalho com uma ordem pendente. Ele se incia ao acionamento de qualquer operação de negociação, em relação às ordens pendentes, no entanto, o estágio pode variar. 

//--- 7) se houve uma modificação de uma posição em aberto
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE:
        {

         //--- se é o primeiro passo
         if(gTransCnt==0)
           {
            trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
            PrintFormat("Cancelando a ordem: #%d",trans.order);
           }
         //--- se é o segundo passo
         if(gTransCnt==1)
           {
            //--- se é uma modificação de ordem
            if(last_action==TRADE_ACTION_MODIFY)
              {
               PrintFormat("Ordem pendente modificada: #%d",trans.order);
               //--- limpa contador
               is_to_reset_cnt=true;
              }
            //--- se é uma remoção da ordem
            if(last_action==TRADE_ACTION_REMOVE)
              {
               PrintFormat("Remoção da ordem pendente: #%d",trans.order);

              }
           }
         //--- se é o terceiro passo
         if(gTransCnt==2)
           {
            PrintFormat("Uma nova ordem pendente foi colocada: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);
            //--- limpa contador
            is_to_reset_cnt=true;
           }

         //---
         break;
        }

Em suma, se este tipo apareceu no primeiro acionamento da OnTradeTransaction(), então, a ordem foi cancelada ou executada.

Se o tipo apareceu no segundo lançamento do manipulador de eventos, então, a ordem foi excluída ou modificada. Para descobrir exatamente qual ordem foi resultante, consulte a variável estática last_action que contém os dados sobre a última operação de negociação.

O terceiro lançamento do manipulador de eventos é o último caso, na qual este tipo pode aparecer. O terceiro lançamento conclui o procedimento de colocar uma ordem pendente.

Uma variável booleana is_to_reset_cnt é também utilizada no código. Ela desempenha o papel de uma flag para limpar o contador dos passos do manipulador OnTradeTransaction().

Basicamente, isso é tudo o que diz respeito sobre o processamento do evento TradeTransaction. Eu gostaria de acrescentar também uma pausa no início da chamada para o manipulador. Ela iria minimizar as chances de atraso de um negócio ou de uma ordem ao obter seu histórico.


Conclusão

Neste artigo eu tentei ilustrar como as diferentes operações de negociação podem ser trabalhadas e como se pode recuperar informações sobre as coisas que aconteceram no terminal.

A grande vantagem dessa abordagem está na possibilidade do programa receber informações por etapas sobre a implementação das operações de negociação. Em minha opinião, esta abordagem pode ser usada para copiar as ordens de um terminal para outro.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1111

Arquivos anexados |
Baixar como ZIP
tradeprocessor.mq5 (31.35 KB)

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (17)
MrBrooklin
MrBrooklin | 27 out. 2023 em 10:58

Denis, obrigado pelo artigo! Eu o li com interesse, mas ainda não me dei conta do que li. Também baixei seu Expert Advisor TradeProcessor e o executei em meu terminal, onde atualmente tenho uma posição aberta. Dei uma olhada nas impressões e imediatamente surgiram algumas perguntas, para as quais quero encontrar respostas por conta própria. Bem, se eu não conseguir fazer isso, terei que incomodá-lo. ))

Saudações, Vladimir.

Denis Kirichenko
Denis Kirichenko | 27 out. 2023 em 11:13
MrBrooklin posição aberta. Dei uma olhada nas impressões e imediatamente surgiram algumas perguntas, para as quais quero encontrar respostas por conta própria. Bem, se eu não conseguir fazer isso, terei que incomodá-lo. ))

Saudações, Vladimir.

Obrigado por sua opinião. De nada, Sr. Brooklin! ))

MrBrooklin
MrBrooklin | 27 out. 2023 em 16:31
Denis Kirichenko #:

Obrigado por sua opinião. De nada, Sr. Brooklin! ))

Denis, desculpe, mas sem sua ajuda minha mente "explode". Aqui está o resultado de uma das passagens de seu EA (a propósito, um EA muito legal!!!):

2023.10.27 17:11:02.514 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Проход : #100
2023.10.27 17:11:02.514 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Поступил запрос: изменить параметры отложенного ордера
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   ---===Транзакция===---
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Тикет сделки: 0
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Тип сделки: DEAL_TYPE_BUY
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Тикет ордера: 1030195768
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Состояние ордера: ORDER_STATE_PLACED
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Тип ордера: ORDER_TYPE_SELL_STOP
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Цена: 1.05853
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Уровень Stop Loss: 1.(скрыл значения стоп-лосса)
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Уровень Take Profit: 1.05803
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Цена срабатывания стоп-лимитного ордера: 0.00000
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Торговый инструмент: EURUSDrfd
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Срок истечения отложенного ордера: 2023.10.27 00:00
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Тип ордера по времени действия: ORDER_TIME_DAY
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Тип торговой транзакции: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Тикет позиции: 0
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Объём в лотах: 0.04
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   
2023.10.27 17:11:02.733 TradeProcessor (EURUSDrfd,D1)   Проход : #101

O que não estou entendendo:

  1. Meu EA colocou uma ordem pendente SELL_STOP;
  2. Seu EA escreve - tipo de negociação DEAL_TYPE_BY (destacado em amarelo). Por via das dúvidas, dei uma olhada no Guia de Referência MQL5. Ele diz que DEAL_TYPE_BY é:

ENUM_DEAL_TYPE

Identificador

Descrição

DEAL_TYPE_BUY

Comprar


Pergunta - como, ao modificar uma ordem pendente SELL_STOP, o tipo de transação é determinado como BUY?????))

Atenciosamente, Vladimir.

Denis Kirichenko
Denis Kirichenko | 27 out. 2023 em 16:53

E não há nenhuma transação. A colocação de uma ordem pendente e seu processamento não implicam em nenhuma transação. Tíquete de negociação = 0, tipo = 0, em que 0 é equivalente a DEAL_TYPE_BUY para a enumeração ENUM_DEAL_TYPE. Ou seja, na estrutura transMqlTradeTransaction , alguns campos são preenchidos e outros não. Os campos não preenchidos geralmente são anulados.

Mais detalhes: na Documentação sobre ordens pendentes.

O campo deal será preenchido para uma transação desse tipo:

TRADE_TRANSACTION_DEAL_*

Os campos a seguir são preenchidos na estrutura MqlTradeTransaction para transações comerciais relacionadas ao processamento de transações (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE e TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE):

  • deal - o tíquete da negociação;
  • ordem - tíquete da ordem, com base na qual a transação foi feita;
  • símbolo - nome do instrumento financeiro na transação;
  • type - tipo de transação comercial;
  • deal_type - tipo da transação;
  • price - preço pelo qual a transação foi feita;
  • price_sl - preço de Stop Loss (é preenchido se for especificado na ordem com base na qual a transação foi feita);
  • price_tp - preço Take Profit (é preenchido, se estiver especificado na ordem, com base no qual a transação foi feita);
  • volume - volume da transação em lotes.
  • position - ticket de uma posição aberta, alterada ou fechada como resultado da execução de uma transação.
  • position_by - ticket de uma posição contrária. É preenchido somente para negociações de fechamento de uma posição contrária (out by).


Apenas 3 tipos de transações pertencem aos tipos de "transação": TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE, TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE.

MrBrooklin
MrBrooklin | 27 out. 2023 em 16:56
Denis Kirichenko #:

E não há nenhuma transação. A colocação de uma ordem pendente não implica em nenhuma transação. Tíquete de negociação = 0, tipo = 0, em que 0 é equivalente a DEAL_TYPE_BUY para a enumeração ENUM_DEAL_TYPE. Ou seja, na estrutura transMqlTradeTransaction , alguns campos são preenchidos e outros não. Os campos não preenchidos geralmente são zerados.

Mais detalhes: na Documentação sobre ordens pendentes.

Ahhhh, é isso!!! Cara, isso quebrou minha cabeça! ))

Obrigado!!!

Abraços, Vladimir.

Guia Prático MQL5: Processamento de Eventos Típicos do Gráfico Guia Prático MQL5: Processamento de Eventos Típicos do Gráfico
Este artigo considera os eventos típicos do gráfico e inclui exemplos de seu processamento. Iremos nos concentrar em eventos realizados pelo mouse, teclas, criação/alteração/remoção de um objeto gráfico, clique do mouse no gráfico e em um objeto gráfico, arrastamento de um objeto gráfico com o mouse, término da edição do texto em um campo de texto, bem como os eventos de modificação do gráfico. Será fornecido um exemplo de programa em MQL5 para cada tipo de evento aqui considerado.
Análise de Regressão da Influência dos Dados Macroeconômicos sobre a Flutuação nos Preços da Moeda Análise de Regressão da Influência dos Dados Macroeconômicos sobre a Flutuação nos Preços da Moeda
Este artigo considera a aplicação da análise de regressão múltipla com estatísticas macroeconômicas. Ele também nos dá uma visão sobre a avaliação dos impactos estatísticos sobre a flutuação da taxa de câmbio, utilizando como exemplo o par de moeda EURUSD. Essa avaliação permite automatizar a análise fundamental, tornando-se disponível até mesmo para os traders novatos.
Guia Prático MQL5 - Expert Advisor Multi-Moeda e Trabalhando com ordens pendentes em MQL5 Guia Prático MQL5 - Expert Advisor Multi-Moeda e Trabalhando com ordens pendentes em MQL5
Desta vez, vamos criar um Expert Advisor multi-moeda com um algoritmo de negociação baseado no envio de ordens pendentes do tipo Buy Stop e Sell Stop. Neste artigo veremos os seguintes tópicos: a negociação em um intervalo de tempo especificado, colocar/modificar/remover as ordens pendentes, verificar se a última posição foi fechada no Take Profit ou no Stop Loss e controlar o histórico de transações para cada símbolo.
Como Preparar Sua Conta de Negociação para Migrar a Hospedagem Virtual Como Preparar Sua Conta de Negociação para Migrar a Hospedagem Virtual
O terminal cliente MetaTrader é perfeito para a automação de estratégias de negociação. Ele possui todas as ferramentas que os desenvolvedores de robôs de negociação necessitam - Uma poderosa linguagem de programação em MQL4 / MQL5, baseada em C++, um conveniente ambiente de desenvolvimento chamado MetaEditor e um testador de estratégia multi segmentado (multi-threaded) que suporta a computação distribuída MQL5 Cloud Network. Neste artigo, você irá descobrir como mover o seu terminal cliente para o ambiente virtual com todos os elementos personalizados.