MetaTrader 5'te sürekli vadeli işlem sözleşmeleri

Giriş

Yatırımcı, yalnızca komisyoncunun sembolleriyle oluşturulabileceğinden MetaTrader 5'te kendi çizelgelerini oluşturamaz. Yatırımcıya sentetik bir ürün gerekir: sürekli vadeli işlem sözleşmesi. Sorun şu ki, yalnızca bir komisyoncu sözleşmelerin birleştirilmesini gerçekleştirebilir ve vadeli işlemleri verilen sembole bağlayıp bağlayamayacağına yalnızca komisyoncu karar verir.

Neyse ki, kapalı vadeli işlemlerin geçmişi her zaman terminalde mevcuttur. Terminalde vadeli işlem sözleşmelerini birleştirmek için bu geçmişi kullanın.

Sözleşmeler:

Makaledeki tüm veriler, çizimler ve ekran görüntüleri gerçek Ukrayna Borsa endeksi vadeli işlemlerine dayanmaktadır. Değiştirilen veya makaleye eklenen kod bölümleri renkle işaretlenecektir. Örneğin:



İlk sorun: tarihler çakışıyor

Yakın vadeli işlemler çakışan tarihlerle işlem görüyor.



Bu, vadeli işlemlerin alım satıma konu olduğu ve diğer vadeli işlemlerin kapanması için daha iki ay olduğu anlamına gelir.





Şek. 1. Vadeli işlem sözleşmelerinde tarihler çakışıyor

Şekil, UX-12.13 vadeli işlemleri hala açık olmasına rağmen, 2013.09.16'nın UX-3.14 vadeli işlem alım satımının başlangıç tarihi olduğunu göstermektedir.





İkinci sorun: birleştirme yolunun seçilmesi

İki birleştirme yöntemi vardır:

Basit ekleme – mevcut enstrümanın dolaşım tarihi sona erdiğinde ve bir sonraki enstrüman başka bir barda açıldığında. Basit ekleme sırasında, grafikteki fiyatlar geçmiş değerleriyle eşleşecek ancak aynı zamanda birleşim yerlerinde her zaman fiyat boşlukları olacak, yani grafik düzgün olmayacak.

Şek. 2. Birleştirme. Basit ekleme

kaydırmalı ekleme: mevcut enstrümanın kapanmasına 5-10 gün var ve bu 5-10 çubuğu bir sonraki enstrüman çubuklarıyla değiştirmeye başlıyoruz. 5-10 bar aralığına geçiş dönemi denir. Kaydırmalı ekleme sırasında fiyatlar yanlış değerler gösterecektir (mevcut enstrümana karşılık gelmeyecektir) ancak basit ekleme yöntemine göre grafik daha düzgün olacaktır.

Şek. 3. Birleştirme. Kaydırmalı ekleme





Terminaldeki ayarlar

"Piyasa gözlemi" penceresinde vadeli işlemler azalan düzende yerleştirilmelidir:





Şek. 4. Piyasa gözlemi





İndikatör oluşturma

Varsayılan gösterge, terminal_data_folder\\MQL5\\Indicators klasörüne yerleştirilmelidir. Göstergelerim içinde (\\Göstergeler içinde açacaksınız) Sentetikler klasörü oluşturun. Standart Kitaplıktaki \\Göstergeler klasöründeki alandan tasarruf etmenize olanak tanır ve göstergelerin MQL5 Depolama başlatma senkronizasyonunu kolaylaştırır. Klasörün son yolu şöyle görünür: terminal_data_folder\\MQL5\\Indicators\\MyIndicators\\Synthetics.

Sentetikler klasöründe yeni bir dosya oluşturun:

Şek. 5. Yeni dosya oluşturma göstergesi

Yeni dosya türünü ayarlayın - "Özel gösterge":





Şek. 6. Yeni dosya türü - "Özel gösterge"



"İleri"ye basın ve "Özel göstergenin genel özellikleri" penceresini açın. "SYNT" göstergesinin adını girin, iki seçenek ekleyin. İlk seçenek olan "Birleştirme için vadeli işlem sayısı" bağlanacak enstrümanların sayısını belirler. 2'nin "Birleştirme için vadeli işlem sayısı"nın mümkün olan en minimum değeri olduğuna dikkat edin. İkinci seçenek "Yapıştırma türü", varsayılan göstergedeki birleştirme türünü belirler - "basit ekleme":





Şek. 7. Özel gösterge parametreleri



"Yapıştırma türü" seçeneğine dikkat edin: birleştirme, "basit ekleme" veya "kaydırma ile ekleme" olabilir. Bu aşamada, bu iki birleştirme türünün listesini ekleyemezsiniz. Bu nedenle varsayılan "basit ekleme"yi bırakın. "SYNT" gösterge kodu yazma sırasında, ekleme türlerini içeren açılır listeyi görmek için Sonra seçeneğini açın.

Bir sonraki pencerede gösterge olay işleyicilerini seçin:





Şek. 8. Gösterge olay işleyicileri



OnTimer() işlevinin "SYNT" göstergesinde kullanılacağını unutmayın. Göstergenin ana işlevi OnTimer() içinde ayarlanır. Gösterge hem bitmiş alım satım işleminin bulunduğu sembol grafiğine (bu sembol OnCalculate olaylarını içermez) hem de aktif bir alım satım işleminin olduğu sembol grafiğine eklenebilir.

"İleri"ye basın ve "Özel gösterge programının genel özellikleri"nde "Ayrı pencerede gösterge"yi işaretleyin:

Şek. 9. "Ayrı pencerede gösterge" seçeneği



"Bitti" düğmesine basın, "SYNT" gösterge şablonunu göreceksiniz.





Açılır listenin düzenlenmesi

Ekleme türleri listesini açılır liste olarak görmek için gösterge seçeneklerinde ENUM_GLUING_TYPE numaralandırmasını bildirmeniz gerekir.



Giriş parametreleri bloğunun başlangıcında global alanda numaralandırmayı bildirin:

#property indicator_separate_window enum ENUM_GLUING_TYPE { simple_addition, ||simple addition addition_with_shift ||addition with shift }; || input parameters input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;

Artık açılır listenin nasıl görüntülendiğini kontrol edebilirsiniz.



Gösterge (F7) dosyasını derlemelisiniz. Şimdi, göstergeyi ekledikten sonra, açılır listenin başlattığı seçeneklerde görebilirsiniz:

Şek. 10. Artık parametrelerdeki

açılır listeye sahipsiniz

İlk kez grafiğe eklendiğinde veya özellikleri değiştirildiğinde "Genel" sekmesinde görüntülenecek olan göstergenin açıklamasını ekleyin:

#property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| version "1.00": The timer history swapping | //+------------------------------------------------------------------+ #property description "Indicator for several futures splicing." #property description "Is drawn in the latest futures window" #property description "Uses N first symbols for drawing" #property description "which were taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window

Gösterge oluşturma yöntemi - DRAW_COLOR_CANDLES - renkli mum grafikler.



Renk indeksi deposu için 4 gösterge arabelleğine ve 1 arabelleğe ihtiyacınız var. Çizginin stili, gösterge - STYLE_SOLID - sürekli çizgi. Gösterge kodundaki her şeyi göster:

#property description "taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 || bars plotting #property indicator_label1 "SYNT" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1

"number_futures_gluing" giriş parametresini - oluşturma için gerekli enstrüman sayısını girin. Varsayılan "number_futures_gluing" değeri 2'ye eşittir:

input int numder_futures_gluing= 2 ; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;

Renk indeksi depolaması ve LoadHistory[] yardımcı dizisi için 4 gösterge arabelleği, 1 arabellek bildirin:

#property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 double OpenBuffer[]; double HighBuffer[]; double LowBuffer[]; double CloseBuffer[]; double ColorCandlesColors[]; double LoadHistory[];

Tek boyutlu dinamik dizilere gösterge arabellekleri ekleyin, arabellek indekslemeyi zaman serisi gibi ayarlayın:

SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorCandlesColors, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,LoadHistory, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries (HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries (LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorCandlesColors, true ); return ( INIT_SUCCEEDED );

"Veri penceresi"nde gösterge serisinin adını ("Açık", "Yüksek", "Düşük" ve "Kapat") görüntülemek için s_symbol değişkenine ihtiyacınız vardır:

input int numder_futures_gluing= 2 ; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; string s_symbol;

Göstergeyi etkinleştirmek için shft_array değişkenine ve iki good_history ve indicator_rendered bayrağına ihtiyacınız var:

input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; string s_symbol; int shift_array= 0 ; bool good_history= false ; bool indicator_rendered= false ;

Ardından göstergeyi ayarlayın ve arabellek renk indeksini seçilen renge bağlayın:

ArraySetAsSeries (CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorCandlesColors, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,s_symbol+ " Open;" +s_symbol+ " High;" +s_symbol+ " Low;" +s_symbol+ " Close" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "SYNT" ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 9 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , clrBlue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , clrOrange ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 2 , clrRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 3 , clrGreen ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 4 , clrPink ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 5 , clrIndigo ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 6 , clrPaleVioletRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 7 , clrDarkViolet ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 8 , clrDimGray ); return ( INIT_SUCCEEDED );

OnInit() işlevine 3 saniye aralıklarla zamanlayıcının başlatılmasını ve rasgele sayı üreteciyi ekleyin:

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 7 , clrDarkViolet ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 8 , clrDimGray ); EventSetTimer ( 3 ); MathSrand ( GetTickCount ()); return ( INIT_SUCCEEDED );

Birleştirmeyi işlemek için en az iki sembol gereklidir.



OnCalculate() işlevinde birleştirme için enstrüman sayısını kontrol edin:

const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (numder_futures_gluing<= 1 ) { string comm= StringFormat ( "For the indicator choose not less than %d symbols" ,numder_futures_gluing); Comment (comm); return ( 0 ); } return (rates_total);

Birleştirme için sembol sayısını kontrol ettikten sonra, göstergenin hali hazırda çizilip çizilmediğini kontrol edersiniz. Gösterge çizilmişse, OnCalculate() işlevinden çıkabilirsiniz:

Comment (comm); return ( 0 ); } if (indicator_rendered== true ) return (rates_total); return (rates_total);

"SYNT" göstergesi esas olarak gün çubukları geliştirme eğilimini analiz etmek için kullanıldığından, her bir fiyat adımında yeniden hesaplama yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Her fiyat adımında, "SYNT" göstergesi hesaplaması yapılmayacaktır.

Dahası, göstergeyi yalnızca aşağıdaki durumlarda hesaplamanız gerekir:

gösterge ilk kez başlatıldıysa;

tarih değiştiyse (örneğin, eklemeler vardı).

if (indicator_rendered== true ) return (rates_total); if (prev_calculated== 0 || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { } return (rates_total);





Zorunlu gösterge arabelleği başlatma

"SYNT" göstergesi arabellekleri bağlı dinamik dizilerdir.



Gösterge ilk kez başlatıldığında, arabellekler zorla başlatılır. OnCalculate() içindeki başlatma ile devam edin. Neden bunu OnInit'de değil de OnCalculate()'de gerçekleştirmeniz gerekiyor? Açıklama aşağıdaki resimde:

Şek. 11. OnCalculate() içindeki dizi başlatma



Şekil 11'de görebileceğiniz gibi, OnCalculate() olayı her durumda gerçekleşecektir, oysa grafik güncellemesini "Update" komutu aracılığıyla başlattığınızda OnInit() etkinleştirilir. Bu nedenle, dizilerin başlatılması OnCalculate() içinde gerçekleştirilecektir:

if (prev_calculated== 0 || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { ArrayInitialize (OpenBuffer, 0 ); ArrayInitialize (HighBuffer, 0 ); ArrayInitialize (LowBuffer, 0 ); ArrayInitialize (CloseBuffer, 0 ); } return (rates_total); ArrayInitialize() işlevi, gösterge arabelleğini başlatır. Bu durumda başlatma sıfırları gösterir.

Arabellek göstergesini EMPTY_VALUE ile başlatmaya çalışırsanız "SYNT" üzerindeki göstergeleri birleştiremezsiniz.



Basit ekleme algoritması

Şek. 12. Basit Ekleme Algoritması

Resimdeki tarihler UX-9.13, UX-12.13 ve UX-3.14 vadeli işlem dolaşımlarının başlangıç ve bitiş tarihleridir. Bu veriler tabloda sunulmaktadır:

Sembol Dolaşım başlar Dolaşım biter UX-9.13 2013.03.15 2013.09.16 UX-12.13 2013.06.17 2013.12.16 UX-3.14 2013.09.16 2014.03.17

Şekil 10'da 2013.12.25 tarihi - gerçek bir takvim tarihidir. UX-3.14 sembolü hala geçerlidir.

SimpleAddition işlevinde "Basit ekleme" birleştirme yöntemi uygulanacaktır:

void OnTimer () { } bool SimpleAddition( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { }

simbUP yukarı vadeli işlemlerdir, simbDOWN aşağı vadeli işlemlerdir, ikisi de "Piyasa incelemesi" penceresinde bulunur. Renk - vadeli işlemleri çizmek için kullanılan renk.

SimpleAddition() işlevinin tam kodu aşağıda verilmiştir:

bool SimpleAddition( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { datetime expiration_time_UP; datetime expiration_time_DOWN; expiration_time_UP= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); if (expiration_time_UP> TimeLocal ()) { expiration_time_UP= TimeLocal (); } if (simbDOWN!= "" ) { expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbDOWN, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); } else { expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_START_TIME )); } MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); int copied= 0 ; copied= CopyRates (simbUP,period,expiration_time_DOWN,expiration_time_UP,rates); if (copied> 0 ) { for ( int j=shift_array;j<shift_array+copied;j++) { OpenBuffer[j]=rates[j-shift_array].open; HighBuffer[j]=rates[j-shift_array].high; LowBuffer[j]=rates[j-shift_array].low; CloseBuffer[j]=rates[j-shift_array].close; ColorCandlesColors[j]=Color; } shift_array=shift_array+copied; indicator_rendered= true ; ChartRedraw (); } else { Print ( "Unable to get the symbol history data" ,simbUP); indicator_rendered= false ; return ( false ); } Simple addition end return ( true ); }





Kaydırma algoritması ile ekleme





Şek. 13. Kaydırma ekleme algoritması ile ekleme

Bu algoritmada birleştirme, basit eklemeye kıyasla, sembol kapanmadan 10 gün önce başlar. "Kaydırma ile ekleme" birleştirme yöntemi AdditionWithShift() işlevinde işlenir:

return ( true ); } bool AdditionWithShift( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { return ( true ); }

AdditionWithShift() ve SimpleAddition() işlevleri arasındaki fark iki satırdadır - tarihlerden 10 gün çıkarırsınız:

. . . expiration_time_UP= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))- 86400 * 10 ; . . . expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbDOWN, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))- 86400 * 10 ; . . .

Kodlardaki ufak farklılıktan dolayı AdditionWithShift() işlevinin tam kodunu göstermeyeceğim, kodu makalenin gösterge dosyasında bulabilirsiniz.

AdditionWithShift() ve SimpleAddition() işlevleri arasındaki bu kadar küçük farka rağmen, bunları tek bir evrensel işlev yapmak için birleştirmemeniz daha iyidir (algoritmada daha fazla değişiklik olması veya örneğin testlerin başlatılması durumunda).





Sembol geçmişi ön yüklemesi

CheckLoadHistory() işlevi, tüm sembol geçmişini yardımcı arabelleğe tmp_rates kopyalar.



Kopyalama işlemi başarılı olursa good_history bayrağına true değeri atanır; bu, göstergeyi çizmeye başlayabileceğiniz anlamına gelir:

return ( true ); } bool CheckLoadHistory( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period) { MqlRates tmp_rates[]; datetime start_time; datetime expiration_time; start_time= int ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_START_TIME )); expiration_time= int ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); if ( CopyRates (symbol,period,start_time,expiration_time,tmp_rates)> 0 ) { good_history= true ; } else { good_history= false ; } return ( true ); }

Tüm sembol geçmişini kopyalayabilirsiniz çünkü vadeli işlem ömrü çok kısadır ve tüm geçmiş kopyalama fazla yer kaplamaz.





OnTimer - göstergenin ana işlevi

Artık iki birleştirme yöntemi için koda ve geçmiş yükleme koduna sahipsiniz, böylece OnTimer() işlevini değiştirebilirsiniz:

void OnTimer () { if (indicator_rendered== true ) return ; if (good_history== true ) { int t= 0 ; int number; switch (gluing_type) { case simple_addition: for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { number= MathRand (); t=number%( PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES )- 1 ); SimpleAddition( SymbolName (n, true ), SymbolName (n+ 1 , true ), PERIOD_D1 ,t); } break ; case addition_with_shift: for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { number= MathRand (); t=number%( PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES )- 1 ); AdditionWithShift( SymbolName (n, true ), SymbolName (n+ 1 , true ), PERIOD_D1 ,t); } break ; } } else { for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { CheckLoadHistory( SymbolName (n, true ), PERIOD_D1 ); } } }

Gösterge oluşturulur. Derleyip grafiğe ekleyebilirsiniz. Kapalı alım satım sembolünü seçmek ve H1 dönemini ayarlamak daha iyidir.





"SYNT" göstergesinin ilk çıkışı

Farklı birleştirme yöntemlerinin iki "SYNT" gösterge şablonunu grafiğe ekledikten sonra, şu yöntemleri karşılaştırabilirsiniz:

Şek. 14. İki vadeli işlem birleştirme karşılaştırması yöntemi





Göstergeleri birleştirme imkanı (standart ve özel)

Özel göstergeler, OnCalculate ilk çağrı ve "SYNT" göstergesiyle birleştirilebilir:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] );

"Gezgin" penceresinde "Özel göstergeler" listesini açın. Ardından "Örnekler" listesini açın, göstergeyi seçin ve "SYNT" içine yerleştirin. "Parameters" sekmesinde, açılır listeden "Önceki gösterge verileri" öğesini seçin.

"SYNT" göstergesine ekleyebileceğiniz göstergelerin listesi aşağıdadır, bunlar "SYNT" üzerinde hatasız olarak başlatılır:

Ekli Özel Hareketli Ortalama göstergesiyle üç vadeli işlemi birleştiren "SYNT" göstergesi:

Şek. 15. Birleştirilmiş üç sembol örneği

Sonuç

Günlük zaman dilimlerinde açılan eski grafik sembollerinin davranışını analiz etmek daha kolaydır. Teknik göstergelerin sayısı sınırlı olsa da, bu yöntem sürekli vadeli işlemlerde fiyat davranışının izlenmesine yardımcı olur.