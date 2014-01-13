Participe de nossa página de fãs
A Média Móvel Personalizada (Custom Moving Average) é um exemplo de um indicador personalizado pelo usuário - ela calcula e mostra a Média Móvel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/25
O indicador ColorLine (LinhaColorida) mostra uma linha que representa a média móvel do preço no gráfico. A linha possui diferentes cores (100 barras possuem a mesma cor). A definição das cores das linhas são alteradas a cada 5 ticks, há 3 esquemas de cores.ColorCandlesDaily
O indicador ColorCandlesDaily desenha velas com diferentes cores, dependendo do dia da semana.
O Indicador Demarker (DeM) consiste em comparar o período máximo atual com o período máximo anterior. Quando o indicador cai abaixo de 30, uma reversão altista deve ser esperada. Quando o indicador sobe acima de 70, uma reversão baixista deve ser esperada.Awesome Modified
Este indicador é uma modificação do clássico indicador Awesome. Ele calcula a taxa suavizada da mudança de duas médias exponenciais.