Custom Moving Average

O indicador ColorLine (LinhaColorida) mostra uma linha que representa a média móvel do preço no gráfico. A linha possui diferentes cores (100 barras possuem a mesma cor). A definição das cores das linhas são alteradas a cada 5 ticks, há 3 esquemas de cores.

O indicador ColorCandlesDaily desenha velas com diferentes cores, dependendo do dia da semana.