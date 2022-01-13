Contrats à terme continus dans MetaTrader 5

Introduction

Le trader ne peut pas créer ses propres graphiques dans MetaTrader 5 car il ne peut être construit qu'avec les symboles du broker. Le trader a besoin d'un produit synthétique - le contrat à terme continu. Le problème est que seul un broker peut effectuer des épissures de contrats et lui seul décide s'il connectera des contrats à terme sur le symbole donné.

Heureusement, l'historique des contrats à terme fermes est toujours disponible dans le terminal. Utilisez cet historique pour raccorder les contrats à terme dans le terminal.

Conventions:

Toutes les données, dessins et captures d'écran de l'article sont basés sur les contrats à terme sur indices boursiers ukrainiens réels. Les sections de code remplacées ou ajoutées dans l'article seront marquées en couleur. Par exemple :



Le premier problème : les dates se chevauchent

Les contrats à terme fermes sont négociés avec des dates qui se chevauchent.



Cela signifie que le contrat à terme est mis sur le marché alors qu'un autre a encore deux mois pour être clôturé.





Fig. 1. Les dates se chevauchent dans les contrats à terme fermes

La figure montre que 2013.09.16 est la date de début de la négociation des contrats à terme fermes UX-3.14, bien que les contrats UX-12.13 soient toujours ouverts.





Le deuxième problème : choisir la méthode d'épissage

Il existe deux méthodes d'épissage :

Le simple ajout - lorsque la date de circulation de l'instrument actuel a expiré et que l'instrument suivant est ouvert dans un autre bar. Pendant le simple ajout, les prix sur le graphique correspondront à leurs valeurs historiques, mais en même temps, il y aura toujours des écarts de prix aux endroits d'épissure, c'est-à-dire que le graphique ne sera pas lisse.

Fig. 2. Épissage. Ajout simple

ajout avec décalage : l'instrument actuel a 5-10 jours avant qu'il ne soit fermé et nous commençons à remplacer ces 5-10 barres par les prochaines barres de l'instrument. L'intervalle de 5 à 10 barres est appelé période de transition. Lors de l'addition avec décalage, les prix afficheront des valeurs erronées (elles ne correspondront pas à l'instrument actuel) mais par rapport à la méthode d'ajout simple, le graphique sera plus lisse.

Fig. 3. Épissage. Ajout avec décalage





Paramètres dans le terminal

Dans la fenêtre « Surveillance des marchés », les contrats à terme doivent être placés dans l'ordre décroissant :





Fig. 4. Surveillance des marchés





Supprimer un indicateur

L'indicateur par défaut doit être placé dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators Créez le dossier Synthetics dans MyIndicators (que vous ouvrez dans \Indicators). Il vous permet d'économiser de l'espace dans le dossier \Indicators de la bibliothèque standard et facilite la synchronisation des indicateurs au lancement de Stockage MQL5. Le chemin final du dossier ressemble à ceci :terminal_data_folder\MQL5\Indicators\MyIndicators\Synthetics.

Dans le dossier Synthetics, créez un nouveau fichier :

Fig. 5. L'indicateur de création de nouveau fichier

Définissez le nouveau type de fichier - «Indicateur personnalisé»:





Fig. 6. Le nouveau type de fichier - «Indicateur personnalisé»



Appuyez sur «Suivant» et ouvrez la fenêtre «Propriétés générales de l'indicateur personnalisé». Entrez le nom de l'indicateur - «SYNT», ajoutez deux options. La première option «Nombre de contrats à terme pour l'épissage» détermine le nombre d'instruments à connecter. Notez que 2 est la valeur minimale possible du «Nombre de contrats à terme pour l'épissage». La deuxième option «Type de collage» détermine le type de raccordement dans l'indicateur par défaut - «ajout simple»:





Fig. 7. Les paramètres de l'indicateur personnalisé



Attention à l'option « Type de collage » : le raccordement peut être « ajout simple » ou « ajout avec décalage » À ce stade, vous ne pouvez pas ajouter la liste de ces deux types d'épissage. C'est pourquoi laisser la valeur par défaut « ajout simple». Pendant l'écriture du code de l'indicateur "SYNT", activez l'option Plus tard pour voir la liste déroulante avec les types d'épissage.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez les gestionnaires d'événements indicateurs :





Fig. 8. Les gestionnaires d'événements indicateurs



Notez que la fonction OnTimer() sera utilisée dans l'indicateur «SYNT». La fonctionnalité principale de l'indicateur est définie dans OnTimer() . L'indicateur peut être attaché à la fois au graphique des symboles avec la transaction terminée (ce symbole n'inclura pas les événements OnCalculate) et au graphique des symboles avec une transaction active.

Appuyez sur « Suivant » et dans les « Propriétés générales du programme d'indicateur personnalisé » cochez « Indicateur dans une fenêtre séparée » :

Fig. 9. Option «Indicateur dans une fenêtre séparée»



Appuyez sur le bouton «Terminé» et vous verrez le modèle d'indicateur «SYNT».





Organisation de la liste déroulante

Afin de voir la liste des types d'épissage comme liste déroulante, vous devez déclarer l'énumération ENUM_GLUING_TYPE dans les options de l'indicateur.



Déclarez l'énumération dans la zone globale au début du bloc des paramètres d'entrée :

#property indicator_separate_window enum ENUM_GLUING_TYPE { simple_addition, ||simple addition addition_with_shift ||addition with shift }; || input parameters input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;

Vous pouvez maintenant vérifier comment la liste déroulante est affichée.



Vous devez compiler le fichier indicateur (F7). Maintenant, après avoir attaché l'indicateur, vous pouvez voir dans les options que la liste déroulante se lance :

Fig. 10. Maintenant vous avez la

liste déroulante dans les paramètres

Ajoutez la description de l'indicateur qui s'affichera dans l'onglet «Général» lorsqu'il sera attaché au graphique pour la première fois ou lorsque ses propriétés seront modifiées :

#property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| version "1.00": The timer history swapping | //+------------------------------------------------------------------+ #property description "Indicator for several futures splicing." #property description "Is drawn in the latest futures window" #property description "Uses N first symbols for drawing" #property description "which were taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window

La méthode de construction de l'indicateur - DRAW_COLOR_CANDLES - - chandelles colorées.



Vous avez besoin de 4 tampons indicateurs et d'un tampon pour le magasin d'index de couleur. Le style de la ligne, indicateur - STYLE_SOLID - ligne continue. Tout afficher dans le code indicateur :

#property description "taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 || bars plotting #property indicator_label1 "SYNT" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1

Entrez le paramètre d'entrée «number_futures_gluing» - nombre d'instruments requis pour la construction. La valeur par défaut «number_futures_gluing» est égale à 2 :

input int numder_futures_gluing= 2 ; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;

Déclarez 4 tampons indicateurs, 1 tampon pour le stockage de l'index de couleur et le tableau auxiliaire LoadHistory[]:

#property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 double OpenBuffer[]; double HighBuffer[]; double LowBuffer[]; double CloseBuffer[]; double ColorCandlesColors[]; double LoadHistory[];

Attachez des tampons d'indicateurs aux tableaux dynamiques à une dimension, définissez l'indexation des tampons comme dans les séries temporelles :

SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorCandlesColors, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,LoadHistory, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries (HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries (LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorCandlesColors, true ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Pour afficher le nom de la série d'indicateurs («Ouvrir», «Haut», «Bas» et «Fermer») dans la «Fenêtre de données», vous avez besoin de la variable s_symbol :

input int numder_futures_gluing= 2 ; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; string s_symbol;

Pour activer l'indicateur, vous avez besoin de la variable shft_array et de deux indicateurs good_history et indicator_rendered

input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; string s_symbol; int shift_array= 0 ; bool good_history= false ; bool indicator_rendered= false ;

Configurez ensuite l'indicateur et connectez l'index de couleur du tampon à la couleur choisie :

ArraySetAsSeries (CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorCandlesColors, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,s_symbol+ " Open;" +s_symbol+ " High;" +s_symbol+ " Low;" +s_symbol+ " Close" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "SYNT" ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 9 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , clrBlue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , clrOrange ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 2 , clrRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 3 , clrGreen ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 4 , clrPink ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 5 , clrIndigo ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 6 , clrPaleVioletRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 7 , clrDarkViolet ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 8 , clrDimGray ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Ajoutez l'initialisation de la minuterie avec un intervalle de 3 secondes et le générateur de nombres aléatoires dans la fonction OnInit() :

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 7 , clrDarkViolet ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 8 , clrDimGray ); EventSetTimer ( 3 ); MathSrand ( GetTickCount ()); return ( INIT_SUCCEEDED );

Il faut au moins deux symboles pour traiter l'épissage.



Vérifiez le nombre d'instruments pour l'épissage dans la fonction OnCalculate() :

const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (numder_futures_gluing<= 1 ) { string comm= StringFormat ( "For the indicator choose not less than %d symbols" ,numder_futures_gluing); Comment (comm); return ( 0 ); } return (rates_total);

Après avoir vérifié le nombre de symboles pour l'épissage, vous vérifiez si l'indicateur a déjà été dessiné. Si l'indicateur est dessiné, alors vous pouvez quitter le OnCalculate() :

Comment (comm); return ( 0 ); } if (indicator_rendered== true ) return (rates_total); return (rates_total);

Comme l'indicateur «SYNT» est principalement utilisé pour analyser la tendance de développement des barres journalières, je considère qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des recalculs à chaque tick. Il n'y aura pas de calculs de l'indicateur «SYNT» sur chaque tick.

De plus, vous ne devez calculer l'indicateur que dans les cas suivants :

si l'indicateur a été lancé la première fois ;

si l'historique a été modifié (par exemple, il y a eu des ajouts).

if (indicator_rendered== true ) return (rates_total); if (prev_calculated== 0 || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { } return (rates_total);





Initialisation forcée des tampons indicateurs

Les tampons indicateurs «SYNT» sont des tableaux dynamiques connectés.



Lors du premier lancement de l'indicateur, les tampons sont initialisés de force. Procédez à l'initialisation dans OnCalculate(). Pourquoi avez-vous besoin de l'effectuer dans OnCalculate(), et pas dans OnInit? L'explication est dans la figure ci-dessous :

Fig. 11. L'initialisation du tableau dans OnCalculate()



Comme vous pouvez le voir sur la Fig.11, l'événement OnCalculate() se produira dans tous les cas, alors que OnInit() est activé lorsque vous lancez la mise à jour du graphique via la commande «mise à jour». Par conséquent, l'initialisation des tableaux sera effectuée dans OnCalculate() :

if (prev_calculated== 0 || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { ArrayInitialize (OpenBuffer, 0 ); ArrayInitialize (HighBuffer, 0 ); ArrayInitialize (LowBuffer, 0 ); ArrayInitialize (CloseBuffer, 0 ); } return (rates_total); La fonction ArrayInitialize() initialise le tampon indicateur. Dans ce cas, l'initialisation affiche des zéros.

Si vous essayez d'initialiser l'indicateur de tampon par le EMPTY_VALUE , vous ne pourrez pas épisser les indicateurs sur le «SYNT».



Algorithme d'ajout simple

Fig. 12. Algorithme d'ajout simple

Les dates sur l'image sont les dates de début et de fin de la circulation à terme UX-9.13, UX-12.13 et UX-3.14 Ces données sont présentées dans le tableau :

Symbole La circulation commence Circulations finit UX-9.13 2013.03.15 2013.09.16 UX-12.13 2013.06.17 2013.12.16 UX-3.14 2013.09.16 2014.03.17

Dans la Fig. 10 2013.12.25 date - est une vraie date calendaire. Le symbole UX-3.14 est toujours valide.

La méthode d'épissage « ajout simple » sera implémentée dans la fonction SimpleAddition :

void OnTimer () { } bool SimpleAddition( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { }

simbUP est le contrat à terme vers le haut, simbDOWN est le contrat à terme fermes vers le bas, les deux sont situés dans la fenêtre « Revue du marché ». Couleur - couleur utilisée pour dessiner les futures.

Le code complet de la fonction SimpleAddition() est donné ci-dessous :

bool SimpleAddition( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { datetime expiration_time_UP; datetime expiration_time_DOWN; expiration_time_UP= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); if (expiration_time_UP> TimeLocal ()) { expiration_time_UP= TimeLocal (); } if (simbDOWN!= "" ) { expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbDOWN, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); } else { expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_START_TIME )); } MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); int copied= 0 ; copied= CopyRates (simbUP,period,expiration_time_DOWN,expiration_time_UP,rates); if (copied> 0 ) { for ( int j=shift_array;j<shift_array+copied;j++) { OpenBuffer[j]=rates[j-shift_array].open; HighBuffer[j]=rates[j-shift_array].high; LowBuffer[j]=rates[j-shift_array].low; CloseBuffer[j]=rates[j-shift_array].close; ColorCandlesColors[j]=Color; } shift_array=shift_array+copied; indicator_rendered= true ; ChartRedraw (); } else { Print ( "Unable to get the symbol history data" ,simbUP); indicator_rendered= false ; return ( false ); } Simple addition end return ( true ); }





Addition avec algorithme de décalage





Fig. 13. Ajout avec algorithme d'épissage de décalage

L'épissage dans cet algorithme, par rapport à la simple addition, commence 10 jours avant la fermeture du symbole. La méthode d'épissage «Ajout avec décalage» est traitée dans la fonctionAdditionWithShift() :

return ( true ); } bool AdditionWithShift( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { return ( true ); }

La différence entre les fonctions AdditionWithShift() et SimpleAddition() est sur deux lignes - vous soustrayez 10 jours aux dates :

. . . expiration_time_UP= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))- 86400 * 10 ; . . . expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbDOWN, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))- 86400 * 10 ; . . .

En raison d'une petite différence dans les codes, je ne montrerai pas le code complet de la fonction AdditionWithShift(), vous pouvez trouver le code dans le fichier indicateur de l'article.

Malgré une si petite différence entre les fonctions AdditionWithShift() et SimpleAddition(), il est préférable de ne pas les assembler pour en faire une fonction universelle (en cas de modifications supplémentaires de l'algorithme ou, par exemple, de lancements de tests).





Préchargement de l'historique des symboles

La fonction CheckLoadHistory() copie tout l'historique des symboles dans le tampon auxiliaire tmp_rates.



Si le processus de copie réussit, la vraie valeur est attribuée à l'indicateur good_history, ce qui signifie que vous pouvez commencer à dessiner l'indicateur :

return ( true ); } bool CheckLoadHistory( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period) { MqlRates tmp_rates[]; datetime start_time; datetime expiration_time; start_time= int ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_START_TIME )); expiration_time= int ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); if ( CopyRates (symbol,period,start_time,expiration_time,tmp_rates)> 0 ) { good_history= true ; } else { good_history= false ; } return ( true ); }

Vous pouvez copier tout l'historique des symboles car la durée de vie des contrats à termes est très courte et toute copie de l'historique ne prendra pas beaucoup de place.





OnTimer - la fonction principale de l'indicateur

Vous avez maintenant le code pour deux méthodes d'épissage et le code pour le chargement de l'historique, vous pouvez donc modifier la fonction OnTimer():

void OnTimer () { if (indicator_rendered== true ) return ; if (good_history== true ) { int t= 0 ; int number; switch (gluing_type) { case simple_addition: for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { number= MathRand (); t=number%( PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES )- 1 ); SimpleAddition( SymbolName (n, true ), SymbolName (n+ 1 , true ), PERIOD_D1 ,t); } break ; case addition_with_shift: for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { number= MathRand (); t=number%( PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES )- 1 ); AdditionWithShift( SymbolName (n, true ), SymbolName (n+ 1 , true ), PERIOD_D1 ,t); } break ; } } else { for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { CheckLoadHistory( SymbolName (n, true ), PERIOD_D1 ); } } }

L'indicateur est construit. Vous pouvez le compiler et le joindre au graphique. Il est préférable de choisir le symbole de trade fermé et de définir la période H1.





Sortie initiale de l'indicateur «SYNT»

Après avoir joint au graphique les deux modèles d'indicateurs «SYNT» des différentes méthodes d'épissage, vous pouvez comparer ces méthodes :

Fig. 14. Deux méthodes de comparaison d'épissage à termes





La possibilité de raccorder des indicateurs (standard et personnalisés)

Les indicateurs personnalisés peuvent être épissés avec le premier appel OnCalculate et l'indicateur «SYNT» :

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] );

Dans la fenêtre «Navigateur» ouvrez la liste «Indicateurs personnalisés». Ouvrez ensuite la liste «Exemples», choisissez l'indicateur et placez-le dans «SYNT». Dans l'onglet «Paramètres», choisissez «Données d'indicateur précédentes» dans la liste déroulante.

Voici la liste des indicateurs que vous pouvez coller sur l'indicateur «SYNT», ils se lancent sur le «SYNT» sans erreur :

L'indicateur «SYNT» qui a épissé trois contrats à termes avec l'indicateur Moyenne mobile personnalisé ci-joint :

Fig. 15. Un exemple de trois symboles épissés

Conclusion

Il est plus facile d'analyser le comportement d'anciens symboles de graphique ouverts au cours de la journée. Bien que le nombre d'indicateurs techniques soit restreint, cette méthode permet de retracer le comportement des prix sur les futures en continu.