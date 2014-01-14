O indicador técnico Double Exponential Moving Average (DEMA) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado em February 1994 na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities".



Ele é usado para suavizar uma série de preços e é aplicado diretamente sobre uma tabela de preços de uma instrumento financeiro. Além disso, ele pode ser usado para suavizar os valores de outros indicadores.

A vantagem deste indicador é que ele elimina falsos sinais no movimento de preços serrilhados e permite salvar uma posição em uma forte tendência.

Indicador Double Exponential Moving Average



Cálculo:



Este indicador é baseado na Exponential Moving Average (EMA). Vamos ver como é o erro do desvio de preço, de EMA:

err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)



onde:



err(i) - erro atual de EMA;

Price(i) - preço atual;

EMA(Price, N, i) - valor atual de EMA na série de preços com período N.

Vamos adicionar o valor do erro da média exponencial no valor da exponential moving average de um preço, e que vai receber DEMA:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)



onde:

