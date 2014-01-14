Participe de nossa página de fãs
Double Exponential Moving Average (DEMA) - indicador para MetaTrader 5
O indicador técnico Double Exponential Moving Average (DEMA) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado em February 1994 na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
Ele é usado para suavizar uma série de preços e é aplicado diretamente sobre uma tabela de preços de uma instrumento financeiro. Além disso, ele pode ser usado para suavizar os valores de outros indicadores.
A vantagem deste indicador é que ele elimina falsos sinais no movimento de preços serrilhados e permite salvar uma posição em uma forte tendência.
Indicador Double Exponential Moving Average
Cálculo:
Este indicador é baseado na Exponential Moving Average (EMA). Vamos ver como é o erro do desvio de preço, de EMA:
onde:
- err(i) - erro atual de EMA;
- Price(i) - preço atual;
- EMA(Price, N, i) - valor atual de EMA na série de preços com período N.
Vamos adicionar o valor do erro da média exponencial no valor da exponential moving average de um preço, e que vai receber DEMA:
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
onde:
- EMA(err, N, i) - valor atual da média exponencial do erro err;
- EMA2(Price, N, i) - valor atual da suavização dupla de preços.
