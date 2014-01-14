Participe de nossa página de fãs
Triple Exponential Moving Average (TEMA) - indicador para MetaTrader 5
O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
O princípio do seu cálculo é semelhante ao de Double Exponential Moving Average (DEMA). O nome "Triple Exponential Moving Average" não reflete muito corretamente o seu algoritmo. Esta é uma mistura única de single, double e triple exponential smoothing average, fornecendo um lag menor do que cada um deles separadamente.
TEMA pode ser usado no lugar de moving averages tradicionais. Ele pode ser usado para suavizar os dados de preço, bem como para suavizar outros indicadores.
Indicador Triple Exponential Moving Average
Cálculo:
Primeiro, DEMA é calculado, e em seguida, o erro de desvio de preço de DEMA é calculado:
onde:
- err(i) - erro atual de DEMA;
- Price(i) - preço atual;
- DEMA(Price, N, i) - valor atual de DEMA na série de preços com período N.
Em seguida, adicione o valor da média exponencial do erro para obter TEMA:
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
onde:
- EMA(err, N, i) - alor atual da média exponencial do erro err;
- EMA2(Price, N, i) - valor atual da suavização dupla de preços;
- EMA3(Price, N, i) - valor atual da suavização tripla de preços.
