O indicador técnico Bollinger Bands ® (BB ou Bandas de Bollinger) é similar ao Envelopes. A única diferença é que as Bandas de Envelopes são plotadas a uma distância fixa (%) da Média Móvel, enquanto que as Bandas de Bollinger (Bollinger Bands) são plotadas a um certo valor do desvio padrão longe dela. O desvio padrão (Standard deviation) é uma medida de volatilidade, portanto, as Bandas de Bollinger se ajustam conforme as condições de mercado. Quando o mercado se torna mais volátil, as bandas se expandem e elas se contraem em períodos de baixa volatilidade.

As Bandas de Bollinger geralmente são plotadas no gráfico de preço, porém, elas podem ser adicionadas a um gráfico de indicador. Como no caso do indicador Envelopes, a interpretação das Bandas de Bollinger é baseada no fato de que os preços tendem a permanecer entre as linhas de topo e fundo das bandas. Uma característica distinta do indicador Bandas de Bollinger é a sua largura variável, devido à volatilidade dos preços. Em períodos de mudanças consideráveis nos preços (ou seja, de alta volatilidade) as bandas se expandem deixando bastante espaço para os preços se moverem. Durante os períodos de paralisação, ou períodos de baixa volatilidade as bandas se contraem mantendo os preços dentro de seus limites.



As seguintes características são específicas para as Bandas de Bollinger:



Mudanças bruscas nos preços tendem a acontecer depois que as bandas contraem, devido à diminuição da volatilidade;

Se os preços rompem a banda superior, uma continuação na tendência atual é esperada;

Se os picos e fundos fora das bandas são seguidos de picos e fundos dentro das bandas, pode ocorrer uma mudança de tendência;

O movimento de preço que começou a partir de uma das linhas da banda geralmente atinge a linha oposta.



A última observação é útil para se ter referência na previsão dos preço.

Indicador Bandas de Bollinger



Fórmula:



As Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha média (ML) geralmente é uma Média Móvel.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)



A linha de topo (TL) é o mesmo que a linha média, porém, deslocada para cima a um certo valor do desvio padrão (D).

TL = ML + (D * StdDev)



A linha de fundo (BL) é o mesmo que a linha média, porém, deslocada para baixo a um certo valor do desvio padrão.

BL = ML - (D * StdDev)



onde:



SUM (..., N) - soma durante N períodos;

CLOSE - preço de fechamento;

N - número de períodos utilizados no cálculo;

SMA - Média Móvel Simples;

SQRT - raiz quadrada;

StdDev - Desvio padrão:



StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)



É recomendável usar uma Média Móvel Simples de 20 períodos para a linha média, e as linhas de topo e fundo serem plotadas a uma distância de dois desvios padrão da linha média. Além disso, Médias Móveis de períodos inferiores a 10 são de pouco efeito.