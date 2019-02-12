Desenvolvimento de um utilitário de navegação e seleção de símbolos em MQL5 e MQL4

Introdução

Traders experientes estão bem cientes do fato de que a maioria das coisas demoradas na negociação não são abrir e monitorar posições, mas sim selecionar símbolos e procurar pontos de entrada.

Claro, estes não são problemas enormes se você trabalha apenas com 1-2 símbolos. Mas se o seu kit de ferramentas de negociação consiste em centenas de ações e dezenas de símbolos Forex, isto pode levar várias horas apenas para encontrar pontos de entrada adequados.

Neste artigo, nós vamos desenvolver um EA simplificando a busca por ações. O EA deve ser útil de três maneiras:

ele deve pré-filtrar ações fornecendo-nos uma lista das que atendem às nossas condições;

ele deve simplificar a navegação através da lista de ações gerada;

ele deve exibir dados adicionais necessários para a tomada de uma decisão.



Modelo inicial do EA

Inicialmente, nós vamos desenvolver o EA em MQL5. No entanto, uma vez que muitas corretoras ainda não oferecem contas em MetaTrader 5, nós iremos redesenvolver o EA para que ele também funcione na MetaTrader 4 no final do artigo.

Então, vamos preparar o modelo que não é muito diferente daquele que pode ser gerado pelo assistente da MQL5:

#property copyright "Klymenko Roman (needtome@icloud.com)" #property link "https://logmy.net" #property version "1.00" #property strict int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { }

Neste modelo, nós registramos o timer ao criar um EA. Nosso timer é ativado a cada segundo. Isso significa que a função padrão OnTimer deve ser chamada uma vez por segundo.



A única linha diferente de um modelo padrão gerado pelo assistente MQL5 é a #property strict. Esta linha é necessária para o EA funcionar corretamente na MetaTrader 4. Como isso não tem um efeito significativo na MetaTrader 5, nós o adicionamos ao nosso modelo com antecedência.



Nós vamos aplicar as seguintes funções padrão:

OnInit : exibe os botões dos instrumentos de negociação que atendem às nossas condições no gráfico;



: exibe os botões dos instrumentos de negociação que atendem às nossas condições no gráfico; OnDeinit : remove o timer e todos os objetos gráficos criados pelo EA;

: remove o timer e todos os objetos gráficos criados pelo EA; OnTimer : o timer deve ser usado para determinar os cliques nos objetos gráficos no gráfico criado pelo EA;

: o timer deve ser usado para determinar os cliques nos objetos gráficos no gráfico criado pelo EA; OnChartEvent: resposta ao clique em objetos gráficos criados no gráfico em que o EA é anexado.



A lista de símbolos que satisfazem nossas condições será armazenada no objeto do tipo CArrayString. Portanto, inclua o arquivo MQH com a descrição do objeto ao nosso EA:

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

Nós também precisaremos do objeto do tipo CChart para trabalhar com gráficos. Vamos incluir também sua definição:

#include <Charts\Chart.mqh>

Tudo isso é feito no início do nosso modelo, fora de qualquer função, após o bloco de linhas #property.

Em seguida, nós precisamos decidir sobre a largura e a altura de todos os botões criados pelo EA. Defina esses valores em constantes especificando-os após o bloco de linhas #include:

#define BTN_HEIGHT ( 20 ) #define BTN_WIDTH ( 100 )

Entradas



O EA deve ser gerenciado por meio das entradas. Vamos dar uma olhada nelas para que nós possamos definir imediatamente qual funcionalidade implementaremos posteriormente no artigo:

sinput string delimeter_01= "" ; input bool noSYMBmarketWath= true ; input bool noSYMBwithPOS= true ; input ValueOfSpread hide_SPREAD=spread_b1; input uint hide_PRICE_HIGH= 0 ; input uint hide_PRICE_LOW= 0 ; input bool hideProhibites= true ; input bool hideClosed= true ; input StartHour hide_HOURS=hour_any; input double hideATRcents= 0.00 ; sinput string delimeter_02= "" ; input bool addInfoWatch= false ; input bool viewCandle= true ; input bool viewVolumes= true ; input bool showInfoSymbol= true ; input bool showNameSymbol= true ;

Nós podemos notar imediatamente que duas entradas possuem um tipo personalizado. Portanto, vamos adicionar a definição desses tipos antes das entradas. Ambos os tipos personalizados são enumerações.

A enumeração ValueOfSpread define possíveis condições relativas a um valor do spread para os símbolos a serem exibidos pelo EA:

enum ValueOfSpread { spread_no, spread_b05, spread_b1, spread_b15, spread_l15, spread_l1, };

Um spread superior a 0,1% do preço é considerado aumentado. Portanto, nós exibiremos apenas símbolos com um spread inferior a 0,1% por padrão. Assim, o valor do parâmetro Ocultar em caso de spread é > 0.1%. Mas se a lista de tais símbolos fornecidos pela sua corretora for muito pequena, você poderá escolher outro valor para esse parâmetro.

A enumeração StartHour contém a lista dos principais períodos, durante os quais alguns dos mercados abrem:

enum StartHour { hour_any, hour_9am, hour_10am, hour_4pm, hour_0am, };

9 am (ou qualquer outro valor) não significa que apenas símbolos abrindo exatamente no tempo especificado devem ser exibidos. Em vez disso, ele significa que os símbolos que abrem a essa hora (por exemplo, às 9:05) devem ser exibidos.

Desse modo, 4 pm significa que apenas as ações do mercado de ações dos EUA abertas às 16:30 serão exibidas.

10 am refere-se principalmente às ações do mercado russo e europeu.

9 am é o horário de abertura de alguns índices.



Finalmente, meia noite é o tempo de abertura do mercado Forex, pois funciona 24 horas por dia.

Variáveis globais



Antes de nós começarmos a trabalhar com o conteúdo das funções padrão, nós precisamos apenas declarar uma série de variáveis cujo escopo de visibilidade é o nosso EA. Vamos adicioná-los após as entradas:

string exprefix= "finder" ; CArrayString arrPanel1; int panel1val; CChart charts[]; long curChartID[];

Os comentários devem esclarecer por que nós precisamos dessas variáveis.

Todas as preparações estão completas. Agora nós estamos prontos para começar a desenvolver o EA. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no resultado:

#property copyright "Klymenko Roman (needtome@icloud.com)" #property link "https://logmy.net" #property version "1.00" #property strict #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include <Charts\Chart.mqh> #define BTN_HEIGHT ( 20 ) #define BTN_WIDTH ( 100 ) enum ValueOfSpread { spread_no, spread_b05, spread_b1, spread_b15, spread_l15, spread_l1, }; enum StartHour { hour_any, hour_9am, hour_10am, hour_4pm, hour_0am, }; input bool noSYMBmarketWath= true ; input bool noSYMBwithPOS= true ; input ValueOfSpread hide_SPREAD=spread_b1; input uint hide_PRICE_HIGH= 0 ; input uint hide_PRICE_LOW= 0 ; input bool hideProhibites= true ; input StartHour hide_HOURS=hour_any; input bool viewCandle= true ; string exprefix= "finder" ; CArrayString arrPanel1; int panel1val; CChart charts[]; long curChartID[]; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ){ ObjectsDeleteAll ( 0 , exprefix); } EventKillTimer (); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { }

Função de filtragem dos símbolos

Nós vamos começar a partir da função que exibe os botões de símbolos que atendem às nossas condições no gráfico. Vamos nomear esta função start_symbols. A função é chamada dentro da função OnInit. Como resultado, a função OnInit assume sua forma final:

int OnInit () { start_symbols(); EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Por que nós precisamos de uma função separada se tudo puder ser implementado dentro da OnInit? Tudo é simples. Nós chamaremos esta função não somente ao iniciar o EA, mas também ao pressionar o tecla R. Assim, nós poderemos atualizar facilmente a lista de caracteres sem ter que remover o EA do gráfico e reabri-lo.

Como o spread está mudando constantemente, nós teremos que atualizar a lista de símbolos com bastante frequência. Além disso, a presença de posições em aberto em certos símbolos também está se alterando. Portanto, antes de usar o EA iniciado anteriormente, não se esqueça de atualizar a lista de símbolos (pressionando R) para ver os dados atuais.

Vamos dar uma olhada na função start_symbols. Ela também serve como um wrapper para o lançamento de outras funções:

void start_symbols(){ panel1val= 0 ; prepare_symbols(); ObjectsDeleteAll ( 0 , exprefix); show_symbols(); ChartRedraw ( 0 ); }

Nós encontramos mais duas funções personalizadas: prepare_symbols e show_symbols. O primeiro forma o array de símbolos que se ajustam às nossas condições. O segundo exibe os botões desses símbolos no gráfico onde o EA está sendo executado.

Exibir os botões no gráfico é simples. Primeiro, nós encontramos as coordenadas X e Y usadas para exibir um botão para que ele não se sobreponha a outros botões. Então nós devemos exibi-lo:

void show_symbols(){ int btn_left= 0 ; int btn_line= 1 ; int btn_right=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS )- 77 ; for ( int i= 0 ; i<arrPanel1.Total(); i++ ){ if ( btn_left>btn_right-BTN_WIDTH ){ btn_line++; btn_left= 0 ; } ObjectCreate ( 0 , exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_XDISTANCE ,btn_left); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_YDISTANCE ,BTN_HEIGHT*btn_line); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_XSIZE ,BTN_WIDTH); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_YSIZE ,BTN_HEIGHT); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetString ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_TEXT ,arrPanel1.At(i)); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_SELECTABLE , false ); btn_left+=BTN_WIDTH; } }

Como resultado, os símbolos que atendem às nossas condições aparecerão no gráfico:





Agora, vamos nos concentrar em formar as condições usadas para selecionar os símbolos (a função prepare_symbols). Primeiro, vamos adicionar todos os símbolos à lista:

void prepare_symbols(){ string name; MqlTick lastme; arrPanel1.Resize( 0 ); CArrayString tmpSymbols; for ( int i= 0 ; i< SymbolsTotal (noSYMBmarketWath); i++ ){ tmpSymbols.Add( SymbolName (i, noSYMBmarketWath)); } for ( int i= 0 ; i<tmpSymbols.Total(); i++ ){ name=tmpSymbols[i]; StringTrimLeft (name); StringTrimRight (name); if ( ! StringLen (name) ){ continue ; } arrPanel1.Add(name); } }

Primeiro, coloque todos os símbolos em um array temporário. A filtragem inicial já ocorre neste ponto pela entrada Ocultar símbolos ausentes no painel do Market Watch.

Colocar símbolos nos arrays temporários não é necessário. Em vez disso, nós podemos colocar os símbolos necessários na lista principal. Mas, nesse caso, nós precisaríamos reescrever o código, por exemplo, caso precisemos adicionar uma entrada adicionando apenas os símbolos a serem exibidos na lista. Em outras palavras, nós precisaríamos usar símbolos personalizados na ordem necessária, em vez de usar todos os símbolos oferecidos pela corretora.

Pelas mesmas razões, o nome do símbolo é, primeiramente, limpo de espaços no loop que enumera todos os símbolos do array temporário. Se você quiser implementar a entrada descrita acima, não será possível filtrar a entrada personalizada.

Agora, vamos classificar os símbolos obtidos com base nas entradas que nós temos. Os blocos de código fornecidos abaixo são adicionados abaixo da linha de comentário a filtragem principal de símbolos é realizada em da função prepare_symbols (no loop de adicionar símbolos à lista).



Ocultar símbolos com posições:

bool isskip= false ; if ( noSYMBwithPOS ){ int cntMyPos= PositionsTotal (); for ( int ti=cntMyPos- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ if ( PositionGetSymbol (ti) == name ){ isskip= true ; break ; } } if (!isskip){ int cntMyPosO= OrdersTotal (); if (cntMyPosO> 0 ){ for ( int ti=cntMyPosO- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ ulong orderTicket= OrderGetTicket (ti); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == name ){ isskip= true ; break ; } } } } }

Primeiro, ele verifica se existe uma posição em um símbolo. Se não houver posição, ele verifica se há uma ordem limitada. Se uma posição em aberto ou uma ordem limitada estiver presente, ele pula o símbolo.



Ocultar símbolos com um spread:

if (hide_PRICE_HIGH> 0 || hide_PRICE_LOW> 0 || hide_SPREAD> 0 ){ SymbolInfoTick (name, lastme); if ( lastme.bid== 0 ){ Alert ( "Failed to get BID value. Some filtration functions may not work." ); } } if (hide_SPREAD> 0 && lastme.bid> 0 ){ switch (hide_SPREAD){ case spread_b05: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 > 0.05 ){ isskip= true ; } break ; case spread_b1: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 > 0.1 ){ isskip= true ; } break ; case spread_b15: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 > 0.15 ){ isskip= true ; } break ; case spread_l15: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 < 0.15 ){ isskip= true ; } break ; case spread_l1: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 < 0.1 ){ isskip= true ; } break ; } } if (isskip){ continue ; }

Quanto menor o spread, melhor. Deste ponto de vista, é melhor trabalhar com símbolos com um spread inferior a 0.05% do preço. Nem todos as corretoras oferecem condições tão boas, especialmente quando estas negociam no mercado de ações.



Ocultar símbolos com o preço maior (0 - não oculta):

if (hide_PRICE_HIGH> 0 && lastme.bid> 0 && lastme.bid>hide_PRICE_HIGH){ continue ; }

Ocultar símbolos com o preço menor (0 - não oculta):

if (hide_PRICE_LOW> 0 && lastme.bid> 0 && lastme.bid<hide_PRICE_LOW){ continue ; }

Ocultar símbolos indisponíveis para negociação:

if (hideProhibites){ if ( SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_VOLUME_MIN )== 0 ) continue ; if ( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_TRADE_MODE )== SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED || SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_TRADE_MODE )== SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ){ continue ; } }

Naturalmente, é possível ocultar a negociação dos símbolos se estiver desativado para quaisquer condições nas entradas. Mas você ainda pode querer ter esses símbolos na lista. É por isso que nós adicionamos essa entrada.



Exibir símbolos abrindo somente em uma hora especificada:

MqlDateTime curDay; TimeCurrent (curDay); MqlDateTime curDayFrom; datetime dfrom; datetime dto; if ( hide_HOURS!=hour_any && SymbolInfoSessionTrade (name, ( ENUM_DAY_OF_WEEK ) curDay.day_of_week, 0 , dfrom, dto)){ TimeToStruct (dfrom, curDayFrom); if (hide_HOURS==hour_9am && curDayFrom.hour != 9 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_10am && curDayFrom.hour != 10 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_4pm && curDayFrom.hour != 16 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_0am && curDayFrom.hour != 0 ){ continue ; } }

Ocultar se o mercado está fechado. Se você iniciar o EA no domingo, dificilmente você deseja analisar um mercado de ações. Provavelmente, você deseja selecionar símbolos disponíveis no domingo, como o índice TA25 ou criptomoedas. Esse parâmetro de entrada nos permite fazer isso.

Naturalmente, seria possível apenas exibir símbolos negociados hoje em vez de introduzir uma entrada separada. Mas e se for domingo e ainda quisermos nos preparar para o próximo dia de negociação, selecionando ações adequadas, etc? Vamos implementar essa habilidade como um parâmetro de entrada.

Para definir se o mercado estará aberto hoje, nós precisaremos da função SymbolInfoSessionTrade. Se retornar false, então, aparentemente, o símbolo não está disponível para negociação hoje. Para evitar chamar a função duas vezes, nós precisaremos reescrever o código mostrando apenas os símbolos abertos em:

MqlDateTime curDay; TimeCurrent (curDay); MqlDateTime curDayFrom; datetime dfrom; datetime dto; bool sessionData= SymbolInfoSessionTrade (name, ( ENUM_DAY_OF_WEEK ) curDay.day_of_week, 0 , dfrom, dto); if ( hideClosed && !sessionData ){ continue ; } if ( hide_HOURS!=hour_any && sessionData){ TimeToStruct (dfrom, curDayFrom); if (hide_HOURS==hour_9am && curDayFrom.hour != 9 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_10am && curDayFrom.hour != 10 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_4pm && curDayFrom.hour != 16 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_0am && curDayFrom.hour != 0 ){ continue ; } }

Ocultar se o ATR for menor que o valor definido em dólares. Se você negocia no intradiário e espera o preço se movimentar por pelo menos 50-90 centavos, é improvável que você precise de símbolos que se movimentem estatisticamente por não mais do que 30 centavos por dia. Esse parâmetro nos permite classificar esses símbolos especificando o tamanho mínimo necessário do movimento diário do preço:

if (hideATRcents> 0 ){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); double atr; if ( CopyRates (name, PERIOD_D1 , 1 , 5 , rates)== 5 ){ atr= 0 ; for ( int j= 0 ; j< 5 ; j++){ atr+=rates[j].high-rates[j].low; } atr/= 5 ; if ( atr> 0 && atr<hideATRcents ){ continue ; } } }

Eu acho que isso é suficiente para a filtragem completa pela maioria dos parâmetros. Mas se você precisar de outras condições de filtragem, você pode sempre adicioná-las dentro do loop da função prepare_symbols.

Abertura dos gráficos

Nós já aprendemos a desenhar botões de símbolos adequados às nossas condições. Nós poderíamos parar neste ponto e abrir gráficos de símbolos obtidos manualmente. Mas isso é inconveniente. Felizmente, nós podemos simplificar o processo e abrir um gráfico necessário ao clicar no botão.

Para permitir que a ação ocorra ao clicar no botão, essa ação deve ser descrita na função padrão da linguagem MQL OnChartEvent. A função intercepta qualquer evento do gráfico. Em outras palavras, ela é chamada em qualquer evento que esteja acontecendo no gráfico.

A função OnChartEvent possui quatro entradas. O primeiro parâmetro (id) contém o ID de um evento que foi atualmente interceptado pela função OnChartEvent. Para entender que a função OnChartEvent foi chamada exatamente depois de clicar em um botão do gráfico, compare o valor do parâmetro com o aquele necessário.

O evento de clique do botão tem o ID CHARTEVENT_OBJECT_CLICK. Assim, vamos adicionar o seguinte código à função OnChartEvent, a fim de lidar com os cliques de botão no gráfico:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { switch (id){ case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : break ; } }

Como nós podemos entender exatamente qual botão foi pressionado no gráfico? O segundo parâmetro da função OnChartEvent (sparam) pode nos ajudar com isso. Para o evento CHARTEVENT_OBJECT_CLICK, ele contém o nome do botão clicado por um usuário. Nós apenas temos que comparar este nome com o gerado pelo nosso EA. Se este é o botão do EA, abra o gráfico de símbolos necessário. O nome do símbolo aberto é retirado do texto escrito no botão. Como resultado, nós temos o seguinte código que deve ser colocado dentro da condição case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK:

if ( StringFind (sparam, exprefix+ "btn" )>= 0 ){ string tmpme=sparam; StringReplace (tmpme, exprefix+ "btn" , "" ); panel1val=( int ) tmpme; showcharts( ObjectGetString ( 0 ,sparam, OBJPROP_TEXT )); }

O gráfico de um símbolo selecionado é aberto usando a função personalizada showcharts. A função não abre apenas o gráfico necessário, mas também:

fecha os gráficos previamente abertos pelo EA;

adiciona um símbolo ao painel Market Watch (Observação do Mercado) se não estiver lá;

(Observação do Mercado) se não estiver lá; se necessário, ele alterna o gráfico para o modo de vela;

altera a escala do gráfico (eu adicionei esse recurso simplesmente porque eu uso a escala personalizada em vez da padrão).

void showcharts( string name){ closecharts(); if ( addInfoWatch ){ SymbolSelect (name, true ); } curChartID[ ArrayResize (curChartID, ArraySize (curChartID)+ 1 )- 1 ]=charts[( uchar ) ArrayResize (charts, ArraySize (charts)+ 1 )- 1 ]. Open ( name, PERIOD_D1 ); if (viewCandle){ ChartSetInteger ( curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], CHART_MODE , CHART_CANDLES ); } if (viewVolumes){ ChartSetInteger ( curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], CHART_SHOW_VOLUMES , CHART_VOLUME_TICK ); } ChartSetInteger ( curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], CHART_SCALE , 2 ); Sleep ( 333 ); ChartRedraw (curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ]); } A função closecharts fecha todos os gráficos abertos anteriormente pelo EA. Seu código é muito simples: void closecharts(){ if ( ArraySize (charts)){ for ( int i= 0 ; i< ArraySize (charts); i++ ){ charts[i]. Close (); } ArrayFree (charts); } if ( ArraySize (curChartID)){ ArrayFree (curChartID); } } Exibindo informações adicionais sobre o símbolo Seria bom não apenas abrir um gráfico de símbolos, mas também exibir dados auxiliares nele, como descrição (algumas corretoras fazem nomes de símbolo tão incompreensíveis que parecem ser algum tipo de cifra) e direção de movimento de símbolo para o último dia e hora. Esta informação pode ser exibida usando objetos gráficos. No entanto, nós usaremos uma abordagem mais simples. Nós vamos exibir as informações nos comentários do gráfico. Para fazer isso, é adicionado o seguinte código à função showcharts antes de chamar a função Sleep: string msg= "" ; if (showNameSymbol){ StringAdd (msg, getmename_symbol(name)+ "\r

" ); } if (showInfoSymbol){ StringAdd (msg, getmeinfo_symbol(name, false )+ "\r

" ); } if ( StringLen (msg)> 0 ){ ChartSetString (curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], CHART_COMMENT , msg); } Se a entrada showNameSymbol for true, chama a função getmename_symbol que retorna a linha com um nome do símbolo. Se a entrada showInfoSymbol for true, chama a função getmeinfo_symbol que retorna a linha com um nome do símbolo: string getmename_symbol( string symname){ return SymbolInfoString (symname, SYMBOL_DESCRIPTION ); } string getmeinfo_symbol( string symname, bool show= true ){ MqlRates rates2[]; ArraySetAsSeries (rates2, true ); string msg= "" ; if ( CopyRates (symname, PERIOD_D1 , 0 , 1 , rates2)> 0 ){ if (show){ StringAdd (msg, ( string ) symname+ ": " ); } StringAdd (msg, "D1 " ); if ( rates2[ 0 ].close > rates2[ 0 ].open ){ StringAdd (msg, "+" + DoubleToString (((rates2[ 0 ].close-rates2[ 0 ].open)/rates2[ 0 ].close)* 100 , 2 ) + "%" ); } else { if ( rates2[ 0 ].close < rates2[ 0 ].open ){ StringAdd (msg, "-" + DoubleToString (((rates2[ 0 ].open-rates2[ 0 ].close)/rates2[ 0 ].close)* 100 , 2 ) + "%" ); } else { StringAdd (msg, "0%" ); } } } if ( CopyRates (symname, PERIOD_H1 , 0 , 1 , rates2)> 0 ){ StringAdd (msg, ", H1 " ); if ( rates2[ 0 ].close > rates2[ 0 ].open ){ StringAdd (msg, "+" + DoubleToString (((rates2[ 0 ].close-rates2[ 0 ].open)/rates2[ 0 ].close)* 100 , 2 )+ "% (+" + DoubleToString (rates2[ 0 ].close-rates2[ 0 ].open, ( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ))+ " " + SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )+ ")" ); } else { if ( rates2[ 0 ].close < rates2[ 0 ].open ){ StringAdd (msg, "-" + DoubleToString (((rates2[ 0 ].open-rates2[ 0 ].close)/rates2[ 0 ].close)* 100 , 2 )+ "% (-" + DoubleToString (rates2[ 0 ].open-rates2[ 0 ].close, ( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ))+ " " + SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )+ ")" ); } else { StringAdd (msg, "0%" ); } } } return msg; } Como resultado, nós veremos as seguintes informações em um gráfico recém-aberto:

Gerenciando o EA a partir do teclado

A funçãofecha todos os gráficos abertos anteriormente pelo EA. Seu código é muito simples:

Enquanto ainda nós estamos na função OnChartEvent, vamos adicionar uma resposta para pressionar algumas teclas lá:

ao pressionar R , atualiza a lista de símbolos que se ajustam às nossas condições:

, atualiza a lista de símbolos que se ajustam às nossas condições: ao pressionar X, remove o EA do gráfico.



O evento tendo o ID CHARTEVENT_KEYDOWN lida com as teclas pressionadas. O código de uma tecla pressionada é passado no parâmetro já mencionado sparam. Portanto, basta nós adicionarmos a seguinte condição ao operador switch:



case CHARTEVENT_KEYDOWN : switch (( int ) sparam){ case 45 : ExpertRemove (); break ; case 19 : start_symbols(); break ; } break ;

Como você pode ver, ao pressionar a tecla R, nós simplesmente chamamos a funçãostart_symbols criada anteriormente.



Adicionando a navegação ao gráfico



Nós já aprendemos não apenas como mostrar os botões de símbolos, mas também como abrir gráficos dos símbolos necessários ao clicar nesses botões. No entanto, nós ainda não terminamos aqui. Nosso utilitário ainda é inconveniente de usar. Depois de abrir um gráfico de símbolos, nós precisamos fechá-lo manualmente e clicar no botão do próximo gráfico. Isso deve ser feito toda vez que nós precisarmos passar para o próximo símbolo, tornando o trabalho bastante tedioso. Vamos adicionar botões de navegação da lista de símbolos para abrir os gráficos.



Nós só adicionaremos três botões: para mover para o próximo gráfico, para mover para o gráfico anterior e fechar o gráfico.

Só resta decidir como implementá-los. Nós podemos adicionar os botões diretamente na função showcharts ao criar um novo gráfico. Mas o número de botões pode aumentar no futuro. Criar os botões e outros objetos gráficos pode desacelerar a abertura do gráfico, o que é indesejável.

Portanto, nós vamos criar os botões na função padrão OnTimer. Nós verificaremos periodicamente se um gráfico com o EA está aberto e se o gráfico está aberto, se ele possui botões. Se não houver botões, eles serão criados:

void OnTimer () { uchar tmpCIDcnt=( uchar ) ArraySize (curChartID); if (tmpCIDcnt> 0 ){ if (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ]> 0 ){ if ( ObjectFind (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ], exprefix+ "_p_btn_next" )< 0 ){ createBTNS(curChartID[tmpCIDcnt- 1 ]); } } } }

Os botões no gráfico são criados na função personalizada createBTNS. Seu código é muito simples:

void createBTNS( long CID){ ObjectCreate (CID, exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_XDISTANCE , 110 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_YDISTANCE , 90 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_XSIZE ,BTN_WIDTH); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_YSIZE ,BTN_HEIGHT); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetString (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_TEXT , "Prev chart" ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectCreate (CID, exprefix+ "_p_btn_next" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_XDISTANCE , 110 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_YDISTANCE , 65 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_XSIZE ,BTN_WIDTH); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_YSIZE ,BTN_HEIGHT); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetString (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_TEXT , "Next chart" ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectCreate (CID, exprefix+ "_p_btn_close" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_XDISTANCE , 110 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_YDISTANCE , 40 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_XSIZE ,BTN_WIDTH); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_YSIZE ,BTN_HEIGHT); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetString (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_TEXT , "Close chart" ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ChartRedraw (CID); }

Como resultado, um novo gráfico assume o seguinte formato:







Adicionando uma resposta ao botão pressionado

Até agora, os botões adicionados ao gráfico são apenas uma decoração. Nada acontece ao pressioná-los. Vamos instruí-los sobre como responder ao pressionamento. Infelizmente, a função padrão OnChartEvent não é de nenhuma ajuda para nós, pois ela reage apenas aos eventos que ocorreram em um gráfico na qual o EA foi lançado, enquanto os botões são adicionados a um novo gráfico.

Talvez haja maneiras mais convenientes. Eu criei apenas uma maneira de responder às mudanças que ocorreram em outro gráfico. Envolve a função padrão OnTimer. Se o gráfico apresentar os botões, nós verificaremos se alguns deles estão pressionados. Se sim, uma ação necessária é executada. Como resultado, a condição: if ( ObjectFind (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ], exprefix+ "_p_btn_next" )< 0 ){ createBTNS(curChartID[tmpCIDcnt- 1 ]); } ...é reescrito da seguinte forma: if ( ObjectFind (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ], exprefix+ "_p_btn_next" )< 0 ){ createBTNS(curChartID[tmpCIDcnt- 1 ]); } else { if ( ObjectGetInteger (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ],exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_STATE )== true ){ prevchart(); return ; } if ( ObjectGetInteger (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ],exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_STATE )== true ){ nextchart(); return ; } if ( ObjectGetInteger (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ],exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_STATE )== true ){ closecharts(); return ; } } Ao pressionar o botão Prev chart, chama a função prevchart. Ao pressionar o botão Next chart, chama a função nextchart. Ao pressionar o botão Close chart, chama a função closecharts mencionada acima. As funções prevchart e nextchart são semelhantes: void nextchart(){ if (arrPanel1.Total()>(panel1val+ 1 )){ panel1val++; showcharts(arrPanel1[panel1val]); } else { closecharts(); } } void prevchart(){ if (arrPanel1.Total()>(panel1val- 1 ) && (panel1val- 1 )>= 0 ){ panel1val--; showcharts(arrPanel1[panel1val]); } else { closecharts(); } }

Conclusão

É isso aí. Como você pode ver, a quantidade do código geral não é esmagadora, enquanto a vantagem é evidente. Nós não precisamos mais abrir gráficos e fechá-los repetidamente. Em vez disso, nós podemos clicar no botão necessário e tudo é feito para nós.

Claro, pode haver mais maneiras de melhorar nosso EA. Mas na sua forma atual, já é um produto completo que simplifica significativamente a seleção de ações.



Movendo o utilitário para a MQL4

Agora, vamos tentar mover nosso utilitário para a MQL4. Surpreendentemente, nós precisamos apenas reescrever um único bloco de código. Isso levará cerca de cinco minutos.

Primeiro, crie um novo EA no MetaEditor 4. Depois disso, mova o código-fonte do EA em MQL5 para ele.

Compile o EA. A tentativa termina em um erro, é claro. Mas, como resultado, nós temos uma lista de erros para corrigir. Existem apenas três deles:

'PositionsTotal' - função não definida



'PositionGetSymbol' - função não definida



'OrderGetTicket' - função não definida



Clique duas vezes no primeiro erro para passar para a linha apropriada do EA.

'PositionsTotal' - função não definida. O erro é detectado no seguinte bloco do código da função prepare_symbols:

int cntMyPos= PositionsTotal (); for ( int ti=cntMyPos- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ if ( PositionGetSymbol (ti) == name ){ isskip= true ; break ; } } if (!isskip){ int cntMyPosO= OrdersTotal (); if (cntMyPosO> 0 ){ for ( int ti=cntMyPosO- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ ulong orderTicket= OrderGetTicket (ti); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == name ){ isskip= true ; break ; } } } }

Uma das diferenças significativas entre as linguagens MQL4 e MQL5 é lidar com posições e ordens. Portanto, nós devemos reescrever o bloco de código da seguinte maneira para permitir que o EA funcione corretamente na MetaTrader 4:



int cntMyPos= OrdersTotal (); for ( int ti=cntMyPos- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ if ( OrderSelect (ti, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) continue ; if ( OrderSymbol () == name ){ isskip= true ; break ; } }

Como a MQL4 não tem diferenciação entre posições e ordens, o código resultante é muito menor.



Os erros restantes são corrigidos automaticamente desde que ocorram no bloco de código que corrigimos.

