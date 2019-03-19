Desarrollando una utilidad para la selección y navegación de instrumentos en los lenguajes MQL5 y MQL4

Introducción

Para el tráder avanzado no es un secreto que la mayor parte del tiempo que ocupa el comercio no se invierte en la apertura o acompañamiento de transacciones. Lo que más tiempo ocupa es la selección de instrumentos y la búsqueda de puntos de entrada.

Está calro que si usted trabaja con 1-2 instrumentos, este problema no le resultará familiar. Sin embargo, si su arsenal comercial incluye cientos de acciones del mercado de valores y decenas de parejas de divisas del mercado Fórex, solo en la búsqueda de puntos de entrada se le irá bastante más de una hora diaria.

En este artículo vamos a tratar de crear un asesor que le permita simplificar el proceso de búsqueda de acciones. Nos podrá ayuda de tres formas:

realizando un filtrado preliminar de acciones que nos ofrezca una lista de aquellas que cumplan con nuestras condiciones;

simplificando la navegación por la lista de acciones obtenida;

representando información adicional necesaria para la toma de decisiones.



Plantilla inicial del asesor

Crearemos inicialmente el asesor en el lenguaje MQL5. Sin embargo, puesto que muchos brókeres hasta ahora no tienen en su arsenal cuentas en MetaTrader 5, al final de artículo reharemos el asesor de tal forma que también funcione en la plataforma MetaTrader 4.

Bien, vamos a comenzar la escritura del asesor por la plantilla, que prácticamente no se diferencia de la que se puede generar con el Wizard MQL5:

#property copyright "Klymenko Roman (needtome@icloud.com)" #property link "https://logmy.net" #property version "1.00" ç #property strict int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { }

En esta plantilla vamos a registrar el temporizador al crear un asesor. Nuestro temporizador se activará cada segundo. Es decir, se llamará la función estándar OnTimer una vez por segundo.



La única línea en esta plantilla que se diferencia de la plantilla que podría crear el wizard MQL5, es #property strict. Es necesaria para que nuestro asesor en el futuro funcione corerectamente en MetaTrader 4. Puesto que no influye de forma significativa en MetaTrader 5, la introduciremos en nuestra plantilla.



Bien, vamos a usar las siguientes funciones estándar:

OnInit : aquí mostramos en el gráfico los botones de los símbolos de los instrumentos que cumplen nuestras condiciones;



: aquí mostramos en el gráfico los botones de los símbolos de los instrumentos que cumplen nuestras condiciones; OnDeinit : eliminamos el temporizador y todos los objetos gráficos creados por el asesor;

: eliminamos el temporizador y todos los objetos gráficos creados por el asesor; OnTimer : el temporizador se utilizará para determinar la pulsación sobre los objetos gráficos en el gráfico creado por nuestro asesor;

: el temporizador se utilizará para determinar la pulsación sobre los objetos gráficos en el gráfico creado por nuestro asesor; OnChartEvent: reacciona a la pulsación sobre los objetos gráficos creados en el gráfico donde está iniciado el asesor.



Guardaremos la lista de símbolos que cumplen nuestras condiciones en el objeto de tipo CArrayString. Por eso, incluiremos en nuestro asesor el archivo MQH con la descripción de este objeto:

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

Asimismo, para trabajar con los gráficos, necesitaremos el objeto del tipo CChart. Vamos a incluir también su definición:

#include <Charts\Chart.mqh>

Todo esto se hace al principio de nuestra plantilla, fuera de los límites de cualquier función, después del bloque de líneas #property.

A continuación, deberemos decidir qué anchura y altura tendrán todos los botones creados por el asesor. Introduciremos estos valores en las constantes, indicándolos después del bloque de líneas #include:

#define BTN_HEIGHT ( 20 ) #define BTN_WIDTH ( 100 )

Parámetros de entrada



La gestión del asesor se realizará a través de los parámetros de entrada. Vamos a echarles un vistazo, para que se vea al momento qué funcionalidad implementaremos más tarde en el artículo :

sinput string delimeter_01= "" ; input bool noSYMBmarketWath= true ; input bool noSYMBwithPOS= true ; input ValueOfSpread hide_SPREAD=spread_b1; input uint hide_PRICE_HIGH= 0 ; input uint hide_PRICE_LOW= 0 ; input bool hideProhibites= true ; input bool hideClosed= true ; input StartHour hide_HOURS=hour_any; input double hideATRcents= 0.00 ; sinput string delimeter_02= "" ; input bool addInfoWatch= false ; input bool viewCandle= true ; input bool viewVolumes= true ; input bool showInfoSymbol= true ; input bool showNameSymbol= true ;

Podemos destacar al instante que los 2 parámetros de entrada tienen carácter personalizado. Por eso, antes de los parámetros de entrada, añadiremos la definición de los datos de los tipos. Ambos tipos personalizados son enumeraciones.

La enumeración ValueOfSpread determina las posibles condiciones del tamaño del spread de los símbolos que serán mostrados por el asesor:

enum ValueOfSpread { spread_no, spread_b05, spread_b1, spread_b15, spread_l15, spread_l1, };

Un spread superior al 0.1% del precio se considerará elevado. Por eso, vamos a mostrar por defecto solo los símbolos en los que el spread sea menor al 0.1%. Es decir, el valor del parámetro de entrada Ocultar símbolos cuyo spread tiene un valor > 0.1%. Pero si la lista de estos símbolos para su bróker es muy pequeña, podrá elegir otro valor para este parámetro.

La enumeración StartHour contiene una lista con los principales periodos en los que tiene lugar la apertura de diferentes mercados:

enum StartHour { hour_any, hour_9am, hour_10am, hour_4pm, hour_0am, };

El valor 9 de la mañana (o culquier otro) no significa que se vayan a mostrar solo símbolos que se abren exactamente a la hora indicada. Esto significa que se representarán los símbolos que se abren en esta hora. Por ejemplo, no solo a las 9:00, sino a las 9:05.

Por consiguiente, a las 16 horas significa que se mostrarán solo las acciones del mercado de valores americano que se abran a las 16:30.

El valor 10 de la mañana se refiere a las acciones de los mercados de valores ruso y europeo.

A las 9 de la mañana se abren ciertos índices.



Y a Medianoche se refiere a la hora de apertura del mercado Fórex.

Variables globales



Antes de comenzar a trabajar con el contenido de las funciones estándar, nos queda solo declarar una serie de variables cuya zona de visibilidad es nuestro asesor al completo. Las vamos a añadir después de los parámetros de entrada:

string exprefix= "finder" ; CArrayString arrPanel1; int panel1val; CChart charts[]; long curChartID[];

Por los comentarios se deberá comprender para qué son necesarias estas variables.

Bien, todos los preparativos están listos. Ya podemos proceder al desarrollo del asesor. Pero, en primer lugar, vamos a ver lo que tenemos:

#property copyright "Klymenko Roman (needtome@icloud.com)" #property link "https://logmy.net" #property version "1.00" ç #property strict #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include <Charts\Chart.mqh> #define BTN_HEIGHT ( 20 ) #define BTN_WIDTH ( 100 ) enum ValueOfSpread { spread_no, spread_b05, spread_b1, spread_b15, spread_l15, spread_l1, }; enum StartHour { hour_any, hour_9am, hour_10am, hour_4pm, hour_0am, }; input bool noSYMBmarketWath= true ; input bool noSYMBwithPOS= true ; input ValueOfSpread hide_SPREAD=spread_b1; input uint hide_PRICE_HIGH= 0 ; input uint hide_PRICE_LOW= 0 ; input bool hideProhibites= true ; input StartHour hide_HOURS=hour_any; input bool viewCandle= true ; string exprefix= "finder" ; CArrayString arrPanel1; int panel1val; CChart charts[]; long curChartID[]; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ){ ObjectsDeleteAll ( 0 , exprefix); } EventKillTimer (); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { }

Función de filtrado de símbolos

Vamos a comenzar por la función que mostrará en el gráfico los botones de los símbolos que cumplen nuestras condiciones. Llamaremos a esta función start_symbols. La llamada de esta función se ejecutará dentro de la función OnInit. Como resultado, la función OnInit tomará su aspecto final:

int OnInit () { start_symbols(); EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Es posible le surja la pregunta, ¿para qué crear una función aparte, si podemos escribir todo dentro de la función OnInit? Todo es muy sencillo. Llamaremos esta función no solo al iniciar el asesor, sino también al pulsar la tecla R. De esta forma, podremos actualizar con facilidad la lista de símbolos sin necesidad de eliminar el asesor del gráfico y abrirlo de nuevo.

Y tendremos que actualizar la lista con bastante frecuencia, ya que el spread cambia constantemente. Aparte de ello, la presencia de posiciones abiertas de diferentes símbolos también cambia. Por eso, antes de usar de nuevo un asesor iniciado anteriormente, no se olvide de actualizar la lista de símbolos con la tecla R, para ver los datos actuales.

Bien, vamos a ver la función start_symbols. Por cierto, también es un envoltorio para iniciar otras funciones:

void start_symbols(){ panel1val= 0 ; prepare_symbols(); ObjectsDeleteAll ( 0 , exprefix); show_symbols(); ChartRedraw ( 0 ); }

Hemos encontrado otras 2 funciones personalizadas: prepare_symbols y show_symbols. La primera forma la matriz de símbolos que cumplen con nuestras condiciones. La segunda, muestra los botones de estos símbolos en el gráfico en el que está iniciado el asesor.

No hay nada complicado a la hora de mostrar los botones en el gráfico. Primero encontramos las coordenadas X e Y, conforme a las cuales debemos mostrar el siguiente botón de manera que no se superponga a otros botones. Y luego simplemente lo mostramos:

void show_symbols(){ int btn_left= 0 ; int btn_line= 1 ; int btn_right=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS )- 77 ; for ( int i= 0 ; i<arrPanel1.Total(); i++ ){ if ( btn_left>btn_right-BTN_WIDTH ){ btn_line++; btn_left= 0 ; } ObjectCreate ( 0 , exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_XDISTANCE ,btn_left); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_YDISTANCE ,BTN_HEIGHT*btn_line); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_XSIZE ,BTN_WIDTH); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_YSIZE ,BTN_HEIGHT); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetString ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_TEXT ,arrPanel1.At(i)); ObjectSetInteger ( 0 ,exprefix+ "btn" +( string ) i, OBJPROP_SELECTABLE , false ); btn_left+=BTN_WIDTH; } }

Como resultado, en el gráfico aparecerán los símbolos que cumplan con nuestras condiciones:





Ahora vamos a pasar a la formación de las propias condiciones según las cuales se seleccionarán los símbolos. Es decir, a la función prepare_symbols. Para comenzar, simplemente vamos a añadir todos los símbolos a una lista:

void prepare_symbols(){ string name; MqlTick lastme; arrPanel1.Resize( 0 ); CArrayString tmpSymbols; for ( int i= 0 ; i< SymbolsTotal (noSYMBmarketWath); i++ ){ tmpSymbols.Add( SymbolName (i, noSYMBmarketWath)); } for ( int i= 0 ; i<tmpSymbols.Total(); i++ ){ name=tmpSymbols[i]; StringTrimLeft (name); StringTrimRight (name); if ( ! StringLen (name) ){ continue ; } arrPanel1.Add(name); } }

Primero ubicamos todos los símbolos en una matriz temporal. En esta etapa ya tiene lugar el filtrado inicial según el parámetro inicial Ocultar los símbolos que no estén en el panel de Observación del mercado.

En principio, podríamos no realizar la ubicación de símbolos en la matriz temporal. En lugar de ello, es posible colocar los símbolos que necesitemos en la lista principal. Pero entonces deberíamos reescribir el código, si quisiéramos, por ejemplo, añadir un parámetro de entrada en el que introducir solo aquellos símbolos que deben representarse en la lista. Es decir, usar símbolos propios en el orden que necesitemos, en lugar de tomar todos los símbolos ofrecidos por el bróker.

Por esto mismo, en el ciclo que itera todos los símbolos de la matriz temporal, en primer lugar se limpian los nombres de los símbolos de espacios. Y es que si, a pesar de todo usted quiere implementar el parámetro de entrada descrito más arriba, no habrá otro remedio que filtrar la entrada personalizada.

Ahora vamos a filtrar los símbolos obtenidos partiendo de los parámetros de entrada que tenemos. Añadiremos los bloques de código mostrados más abajo por debajo de la línea de comentario, a continuación, tendrá lugar el filtrado adicional de símbolos de la función prepare_symbols (en el ciclo de adición de símbolos a la lista).



Ocultar los símbolos de los que hay posiciones:

bool isskip= false ; if ( noSYMBwithPOS ){ int cntMyPos= PositionsTotal (); for ( int ti=cntMyPos- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ if ( PositionGetSymbol (ti) == name ){ isskip= true ; break ; } } if (!isskip){ int cntMyPosO= OrdersTotal (); if (cntMyPosO> 0 ){ for ( int ti=cntMyPosO- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ ulong orderTicket= OrderGetTicket (ti); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == name ){ isskip= true ; break ; } } } } }

Primero, comparamos si hay una posición del símbolo. Si no la hay, comprobamos de forma adicional si hay una orden límite del símbolo. Si hay una posición abierta u orden límite, omitimos el símbolo.



Ocultar los símbolos de los que hay spread:

if (hide_PRICE_HIGH> 0 || hide_PRICE_LOW> 0 || hide_SPREAD> 0 ){ SymbolInfoTick (name, lastme); if ( lastme.bid== 0 ){ Alert ( "No se ha logrado obtener el valor BID. Algunas funciones de filtrado podrían no funcionar." ); } } if (hide_SPREAD> 0 && lastme.bid> 0 ){ switch (hide_SPREAD){ case spread_b05: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 > 0.05 ){ isskip= true ; } break ; case spread_b1: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 > 0.1 ){ isskip= true ; } break ; case spread_b15: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 > 0.15 ){ isskip= true ; } break ; case spread_l15: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 < 0.15 ){ isskip= true ; } break ; case spread_l1: if ( (( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_SPREAD )* SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_POINT ))/lastme.bid)* 100 < 0.1 ){ isskip= true ; } break ; } } if (isskip){ continue ; }

Cuanto menor sea el spread, mejor. Desde este punto de vista, lo mejor es trabajar con símbolos cuyo spread sea menor al 0.05% del precio. Pero no todos los brókeres tienen unas condiciones tan buenas. Sobre todo si usted comercia en el mercado de valores.



Ocultar los símbolos cuyo precio es superior (0 - no ocultar):

if (hide_PRICE_HIGH> 0 && lastme.bid> 0 && lastme.bid>hide_PRICE_HIGH){ continue ; }

Ocultar los símbolos cuyo precio es inferior (0 - no ocultar)<:

if (hide_PRICE_LOW> 0 && lastme.bid> 0 && lastme.bid<hide_PRICE_LOW){ continue ; }

Ocultar los símbolos cuyo comercio está prohibido:

if (hideProhibites){ if ( SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_VOLUME_MIN )== 0 ) continue ; if ( SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_TRADE_MODE )== SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED || SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_TRADE_MODE )== SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ){ continue ; } }

Claro que podríamos ocultar los símbolos cuyo comercio está prohibido, sin condición alguna en cuanto a los parámetros de entrada. Pero podría ser que alguien necesitara estos símbolos en la lista. Para ellos, vamos a añadir este parámetro de entrada.



Mostrar solo los símbolos que se abren a una hora concreta:

MqlDateTime curDay; TimeCurrent (curDay); MqlDateTime curDayFrom; datetime dfrom; datetime dto; if ( hide_HOURS!=hour_any && SymbolInfoSessionTrade (name, ( ENUM_DAY_OF_WEEK ) curDay.day_of_week, 0 , dfrom, dto)){ TimeToStruct (dfrom, curDayFrom); if (hide_HOURS==hour_9am && curDayFrom.hour != 9 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_10am && curDayFrom.hour != 10 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_4pm && curDayFrom.hour != 16 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_0am && curDayFrom.hour != 0 ){ continue ; } }

Ocultar, si el mercado está cerrado. Si usted ha iniciado este asesor un domingo, entonces no querrá ver con su ayuda las acciones del mercado de valores. Lo más probable es que usted quiera ver solo aquellos símbolos que funcionan el domingo. Por ejemplo, el índice TA25 o las criptomonedas. Este parámetro de entrada nos permitirrá hacerlo.

Claro que podríamos no implementar el parámetro de entrada, sino representar por defecto solo los símbolos que se comercian hoy. Pero, ¿qué podemos hacer si, aun así, deseamos prepararnos un domingo para comerciar al día siguiente? Seleccionar las acciones convenientes, etc. Para tener esta posibilidad, la implementaremos en forma de parámetro de entrada.

Para determinar si se abrirá hoy el mercado, vamos a necesitar de nuevo la función SymbolInfoSessionTrade. Si esta retorna el valor false, significa que, por lo visto, hoy está cerrado el mercado de un instrumento. Para no llamar esta función dos veces, también deberemos reescribir el código que muestra solo los símbolos que se abren en:

MqlDateTime curDay; TimeCurrent (curDay); MqlDateTime curDayFrom; datetime dfrom; datetime dto; bool sessionData= SymbolInfoSessionTrade (name, ( ENUM_DAY_OF_WEEK ) curDay.day_of_week, 0 , dfrom, dto); if ( hideClosed && !sessionData ){ continue ; } if ( hide_HOURS!=hour_any && sessionData){ TimeToStruct (dfrom, curDayFrom); if (hide_HOURS==hour_9am && curDayFrom.hour != 9 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_10am && curDayFrom.hour != 10 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_4pm && curDayFrom.hour != 16 ){ continue ; } if (hide_HOURS==hour_0am && curDayFrom.hour != 0 ){ continue ; } }

Ocultar, si ATR es inferior al valor establecido en dólares. Si usted comercia dentro del día y espera movimientos de precio como mínimo de 50-90 centavos, difícilmente necesitará símbolos que, estadísticamente, se mueven menos de 30 centavos al día en los últimos tiempos. Con la ayuda de este parámetro, podemos filtrar estos símbolos, indicando el tamaño mínimo del movimiento de precio diario que necesitamos:

if (hideATRcents> 0 ){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); double atr; if ( CopyRates (name, PERIOD_D1 , 1 , 5 , rates)== 5 ){ atr= 0 ; for ( int j= 0 ; j< 5 ; j++){ atr+=rates[j].high-rates[j].low; } atr/= 5 ; if ( atr> 0 && atr<hideATRcents ){ continue ; } } }

Probablemente, esto sea suficiente para filtrar con garantías la mayoría de las señales. Pero si usted necesita otras condiciones para el filtrado, siempre podrá terminar de escribirlas dentro del ciclo de la función prepare_symbols.

Mecanismo de apertura de los gráficos

Ya hemos aprendido a mostrar en el gráfico los botones de los símbolos que cumplen nuestras condiciones. Claro que podríamos habernos limitado a ello. Y abrir los gráficos de los símbolos obtenidos manualmente. Pero estará usted de acuerdo con que esto no resulta muy cómodo. Si podemos simplificar este proceso, ¿por qué no hacerlo? Además, los botones presuponen precisamente que debemos pulsarlos. Entonces, ¿por qué no abrir el gráfico que necesitamos al pulsar un botón?

Para que al pulsar un botón suceda alguna acción, es necesario describir esta acción en la función estándar del lenguaje MQL OnChartEvent. Esta función captura cualquier evento sucedido en el gráfico. Es decir, se llama al darse cualquier evento que suceda en el gráfico.

La función OnChartEvent tiene 4 parámetros de entrada. El parámetro más a la derecha, id, contiene el identificador del evento que en este momento ha sido capturado por la función OnChartEvent. Para entender que la función OnChartEvent ha sido llamada precisamente tras pulsar algún botón del gráfico, debemos comparar el valor de este parámetro con el que necesitamos.

El evento de pulsación en el gráfico tiene el identificador CHARTEVENT_OBJECT_CLICK. De esta forma, para procesar la pulsación de los botones en el gráfico, escribiremos en la función OnChartEvent el siguiente código:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { switch (id){ case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : break ; } }

¿Cómo podemos entender qué botón ha sido pulsado precisamente? A esto nos ayudará un parámetro de la función OnChartEvent: el parámetro sparam. Para el evento CHARTEVENT_OBJECT_CLICK contiene el nombre del botón que ha pulsado el usuario. Así que nos queda solo comparar este nombre con aquellos generados por nuestro asesor, y si se trata de un botón de nuestro asesor, abrimos el gráfico del símbolo necesario. El nombre del símbolo que debemos abrir lo tomaremos del texto que está escrito en el botón. Como resultado, obtendremos el siguiente código, que debemos ubicar dentro de la condición case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK:

if ( StringFind (sparam, exprefix+ "btn" )>= 0 ){ string tmpme=sparam; StringReplace (tmpme, exprefix+ "btn" , "" ); panel1val=( int ) tmpme; showcharts( ObjectGetString ( 0 ,sparam, OBJPROP_TEXT )); }

La apertura del gráfico del símbolo elegido se realiza con la ayuda de la función personalizada showcharts. Esta función no solo abre el gráfico necesario, sino que de manera adicional:

cierra los gráficos anteriormente abiertos por el asesor;

añade el símbolo al panel de Observación del mercado , si no se encuentra allí;

, si no se encuentra allí; si es necesario, pasa el gráfico al modo de velas japonesas;

cambia la escala del gráfico (se trata de una opción de cosecha propia, simplemente, para el autor es más cómodo una escala distinta a la que existe por defecto).

void showcharts( string name){ closecharts(); if ( addInfoWatch ){ SymbolSelect (name, true ); } curChartID[ ArrayResize (curChartID, ArraySize (curChartID)+ 1 )- 1 ]=charts[( uchar ) ArrayResize (charts, ArraySize (charts)+ 1 )- 1 ]. Open ( name, PERIOD_D1 ); if (viewCandle){ ChartSetInteger ( curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], CHART_MODE , CHART_CANDLES ); } if (viewVolumes){ ChartSetInteger ( curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], CHART_SHOW_VOLUMES , CHART_VOLUME_TICK ); } ChartSetInteger ( curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], CHART_SCALE , 2 ); Sleep ( 333 ); ChartRedraw (curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ]); } El cierre de los gráficos abiertos anteriormente por el asesor corre a cargo de closecharts. Su código es muy sencillo: void closecharts(){ if ( ArraySize (charts)){ for ( int i= 0 ; i< ArraySize (charts); i++ ){ charts[i]. Close (); } ArrayFree (charts); } if ( ArraySize (curChartID)){ ArrayFree (curChartID); } } Mostrando información adicional sobre los símbolos Estaría bien no solo abrir el gráfico de un instrumento, sino también representar distinta información auxiliar sobre el mismo. Aunque sea la descripción de dicho símbolo (en algunos brókeres, los nombres de los símbolos son tan incomprensibles que paracen cifras), así como la dirección del movimiento del símbolo en el día de hoy y en la última hora. Podríamos mostrar esta información con la ayuda de objetos gráficos. Pero actuaremos de una forma bastante más sencilla. Simplemente la mostraremos en el comentario al gráfico. Para ello, añadiremos a la función showcharts, antes de la llamada de la función Sleep, el siguiente código: string msg= "" ; if (showNameSymbol){ StringAdd (msg, getmename_symbol(name)+ "\r

" ); } if (showInfoSymbol){ StringAdd (msg, getmeinfo_symbol(name, false )+ "\r

" ); } if ( StringLen (msg)> 0 ){ ChartSetString (curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], CHART_COMMENT , msg); } Si el parámetro de entrada showNameSymbol es igual a true, llamamos la función getmename_symbol, que nos devolverá la línea con el nombre del símbolo. Si el parámetro de entrada showInfoSymbol es igual a true, llamamos la función getmeinfo_symbol, que nos devolverá la línea con el nombre del símbolo: string getmename_symbol( string symname){ return SymbolInfoString (symname, SYMBOL_DESCRIPTION ); } string getmeinfo_symbol( string symname, bool show= true ){ MqlRates rates2[]; ArraySetAsSeries (rates2, true ); string msg= "" ; if ( CopyRates (symname, PERIOD_D1 , 0 , 1 , rates2)> 0 ){ if (show){ StringAdd (msg, ( string ) symname+ ": " ); } StringAdd (msg, "D1 " ); if ( rates2[ 0 ].close > rates2[ 0 ].open ){ StringAdd (msg, "+" + DoubleToString (((rates2[ 0 ].close-rates2[ 0 ].open)/rates2[ 0 ].close)* 100 , 2 ) + "%" ); } else { if ( rates2[ 0 ].close < rates2[ 0 ].open ){ StringAdd (msg, "-" + DoubleToString (((rates2[ 0 ].open-rates2[ 0 ].close)/rates2[ 0 ].close)* 100 , 2 ) + "%" ); } else { StringAdd (msg, "0%" ); } } } if ( CopyRates (symname, PERIOD_H1 , 0 , 1 , rates2)> 0 ){ StringAdd (msg, ", H1 " ); if ( rates2[ 0 ].close > rates2[ 0 ].open ){ StringAdd (msg, "+" + DoubleToString (((rates2[ 0 ].close-rates2[ 0 ].open)/rates2[ 0 ].close)* 100 , 2 )+ "% (+" + DoubleToString (rates2[ 0 ].close-rates2[ 0 ].open, ( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ))+ " " + SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )+ ")" ); } else { if ( rates2[ 0 ].close < rates2[ 0 ].open ){ StringAdd (msg, "-" + DoubleToString (((rates2[ 0 ].open-rates2[ 0 ].close)/rates2[ 0 ].close)* 100 , 2 )+ "% (-" + DoubleToString (rates2[ 0 ].open-rates2[ 0 ].close, ( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ))+ " " + SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )+ ")" ); } else { StringAdd (msg, "0%" ); } } } return msg; } Como resultado, veremos la siguiente información en el gráfico que se abrirá:

Gestionando el asesor con el teclado

El cierre de los gráficos abiertos anteriormente por el asesor corre a cargo de. Su código es muy sencillo:

Mientras aún nos encontramos en la función OnChartEvent, vamos a añadir allí la reacción a la pulsación de varias teclas de nuestro teclado:

pulsando la tecla R , actualizaremos la lista de símbolos que cumplen con nuestras condiciones:

, actualizaremos la lista de símbolos que cumplen con nuestras condiciones: pulsando la tecla X, eliminaremos el asesor del gráfico.



El responsable de la pulsación de las teclas del teclado es el evento con la id CHARTEVENT_KEYDOWN. En este caso, además, el código de pulsación se transmite en el parámetro sparam, que ya conocemos. Así que solo necesitamos añadir al operador switch la siguiente condición:



case CHARTEVENT_KEYDOWN : switch (( int ) sparam){ case 45 : ExpertRemove (); break ; case 19 : start_symbols(); break ; } break ;

Como podemos ver, al pulsar la tecla R, simplemente llamaremos la función start_symbols, creada anteriormente.



Añadiendo la navegación por los gráficos



Ya sabemos, no solo mostrar los botones de los símbolos que cumplen nuestras condiciones, sino también abrir los gráficos de los instrumentos necesarios al clicar en los botones dados. Pero aún nos falta un poco para lograr la perfección. Nuestra utilidad sigue siendo incómoda de usar. Y es que, después de que el gráfico del símbolo esté abierto, necesitaremos cerrarlo manualmente tras clicar en el botón del próximo gráfico. Y esto cada vez que debamos pasar al siguiente símbolo. En general, se trata de un proceso bastante pesado. ¿Por qué no añadimos a los gráficos abiertos botones para la navegación por la lista de símbolos? Eso es lo que vamos a hacer ahora.



Vamos a añadir un total de 3 botones: para pasar al siguiente gráfico, para pasar al gráfico anterior y para cerrar el gráfico.

Solo nos queda decidir cómo hacerlo. Podríamos añadir botones al gráfico directamente en la función showcharts, al crear un nuevo gráfico. Pero, ¿y si aumenta el número de botones en el futuro? Entonces el estado de los botones y otros objetos gráficos puede ralentizar el proceso de apertura del gráfico, lo cual no es deseable.

Por eso, crearemos los botones en la función estándar OnTimer. Es decir, comprobaremos periódicamente si el asesor ha abierto algún gráfico. Si hay abierto un gráfico, entonces veremos si hay botones en este. Y solo si no hay botones, los crearemos:

void OnTimer () { uchar tmpCIDcnt=( uchar ) ArraySize (curChartID); if (tmpCIDcnt> 0 ){ if (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ]> 0 ){ if ( ObjectFind (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ], exprefix+ "_p_btn_next" )< 0 ){ createBTNS(curChartID[tmpCIDcnt- 1 ]); } } } }

La creación de los botones en el gráfico se realiza en la función personalizada createBTNS. Su código es muy sencillo:

void createBTNS( long CID){ ObjectCreate (CID, exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_XDISTANCE , 110 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_YDISTANCE , 90 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_XSIZE ,BTN_WIDTH); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_YSIZE ,BTN_HEIGHT); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetString (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_TEXT , "Prev chart" ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectCreate (CID, exprefix+ "_p_btn_next" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_XDISTANCE , 110 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_YDISTANCE , 65 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_XSIZE ,BTN_WIDTH); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_YSIZE ,BTN_HEIGHT); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetString (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_TEXT , "Next chart" ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectCreate (CID, exprefix+ "_p_btn_close" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_XDISTANCE , 110 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_YDISTANCE , 40 ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_XSIZE ,BTN_WIDTH); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_YSIZE ,BTN_HEIGHT); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetString (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_TEXT , "Close chart" ); ObjectSetInteger (CID,exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ChartRedraw (CID); }

Como resultado, el nuevo gráfico tendrá el siguiente aspecto:







Añadimos la reacción a la pulsación de botones

Por el momento, los botones añadidos al gráfico son solo un adorno. Y es que, al pulsarlos, no sucede nada. Vamos a enseñarlos a reaccionar a la pulsación. Por desgracia, la función estándar OnChartEvent no nos podrá ayudar a ello. Y es que ella reacciona solo a aquellos eventos que han sucedido en el gráfico donde ha sido iniciado nuestro asesor. Y los botones los hemos añadido al nuevo gráfico.

Es posible que haya métodos más cómodos. Pero hemos pensado solo una forma en la que se puede reaccionar a los cambios sucedidos en un tercer gráfico. A ello nos ayudará la función OnTimer. Si nuestros botones están en el gráfico, solo comprobaremos si alguno de ellos está pulsado. Si está pulsado, ejecutaremos la acción necesaria. Como resultado, la condición: if ( ObjectFind (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ], exprefix+ "_p_btn_next" )< 0 ){ createBTNS(curChartID[tmpCIDcnt- 1 ]); } ...se reescribirá de la forma siguiente: if ( ObjectFind (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ], exprefix+ "_p_btn_next" )< 0 ){ createBTNS(curChartID[tmpCIDcnt- 1 ]); } else { if ( ObjectGetInteger (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ],exprefix+ "_p_btn_prev" , OBJPROP_STATE )== true ){ prevchart(); return ; } if ( ObjectGetInteger (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ],exprefix+ "_p_btn_next" , OBJPROP_STATE )== true ){ nextchart(); return ; } if ( ObjectGetInteger (curChartID[tmpCIDcnt- 1 ],exprefix+ "_p_btn_close" , OBJPROP_STATE )== true ){ closecharts(); return ; } } Si está pulsado Prev chart, llamamos la función prevchart. Si está pulsado el botónNext chart, llamamos la función nextchart. Y al pulsar el botón Close chart, se llama la función closecharts, que ya conocemos. Las funciones prevchart y nextchart se parecenn unas a otras: void nextchart(){ if (arrPanel1.Total()>(panel1val+ 1 )){ panel1val++; showcharts(arrPanel1[panel1val]); } else { closecharts(); } } void prevchart(){ if (arrPanel1.Total()>(panel1val- 1 ) && (panel1val- 1 )>= 0 ){ panel1val--; showcharts(arrPanel1[panel1val]); } else { closecharts(); } }

Conclusión

Esto es todo. Estará usted de acuerdo en que no hay mucho código. ¡Pero qué útil es! Ya no será necesario crear y cerrar los gráficos, abriéndolos y cerrándolos después una y otra vez. Ahora podemos simplemente clicar en el botón necesario y todo se hará por nosotros.

Está claro que podemos pensar multitud de métodos más para mejorar nuestro asesor. Pero ya nos encontramos ante un producto plenamente funcional, capaz de facilitar sustancialmente al tráder la selección de acciones.



Trasladando la utilidad a MQL4

Ahora vamos a intentar trasladar nuestra utilidad al lenguaje MQL4 Resulta sorprendente, pero el proceso solo consistirá en reescribir un bloque de código. Y esto nos ocupará solo 5 minutos. Así que manos a la obra.

Vamos a comenzar creando un nuevo asesor en el editor MetaEditor versión 4. Después de ello, trasladamos al mismo el código fuente de nuestro asesor en MQL5.

Vamos a intentar compilar el asesor directamente. Está claro que no lo conseguiremos. Pero como resultado obtendremos una lista de errores que tenemos que corregir. Y solo hay 3 errores así:

'PositionsTotal' - function not defined



'PositionGetSymbol' - function not defined



'OrderGetTicket' - function not defined



Clique dos veces sobre el primer error para pasar a la línea del asesor donde ha sido detectado.

Error 'PositionsTotal' - function not defined. El error ha sido detectado en el siguiente bloque de código de la función prepare_symbols:

int cntMyPos= PositionsTotal (); for ( int ti=cntMyPos- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ if ( PositionGetSymbol (ti) == name ){ isskip= true ; break ; } } if (!isskip){ int cntMyPosO= OrdersTotal (); if (cntMyPosO> 0 ){ for ( int ti=cntMyPosO- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ ulong orderTicket= OrderGetTicket (ti); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == name ){ isskip= true ; break ; } } } }

Una de las diferencias sustanciales entre los lenguajes MQL4 y MQL5 es el trabajo con posiciones y órdenes. Por eso, para que el asesor funcione correctamente en MetaTrader 4, debemos reescribir el bloque de código dado de la siguiente forma:



int cntMyPos= OrdersTotal (); for ( int ti=cntMyPos- 1 ; ti>= 0 ; ti--){ if ( OrderSelect (ti, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) continue ; if ( OrderSymbol () == name ){ isskip= true ; break ; } }

Puesto que en MQL4 no se diferencia entre posiciones y órdenes, habrá bastante menos código que sustituir.



Otros errores. Quizá no locrea, pero ya hemos terminado con las correcciones. El resto de errores han sido eliminados de forma automática, puesto que estaban precisamente en el bloque de código corregido.





