Conseils pour l'achat d'un produit sur le marché. Guide détaillé

Introduction

Ce n'est un secret pour personne que MetaTrader Market propose un large choix de toutes sortes de produits : des Expert Advisors et indicateurs aux panels et utilitaires pour un trading pratique. En entrant dans ce type de magasin, un acheteur rencontre souvent un problème du choix et doit pouvoir rechercher des produits selon divers paramètres tels que le prix, la fonctionnalité, la convivialité, l'efficacité, le mode d'application. Cet article tente de découvrir différentes méthodes de recherche d'un produit approprié, de tri des produits indésirables, de détermination de l'efficacité et de l'essentialité du produit pour vous.





Types d'acheteurs

Des notions telles que les acheteurs « froids » et « chauds » sont souvent rencontrées dans la technologie de vente.



Un acheteur « à froid » est une personne qui vient en magasin mais qui n'est guère intéressée par les produits. Probablement guidé par une simple curiosité. Ces acheteurs ne savent pas ce qu'ils veulent acheter et s'ils veulent vraiment acheter quoi que ce soit. Mais ils ont encore indécis sur un produit. Sinon, ils ne viendraient pas dans ce magasin en particulier. La tâche du magasin et du vendeur est d'aider cet acheteur à décider ce qu'il aimerait acheter, à déterminer les exigences de l'acheteur et à sélectionner un produit qui sera le meilleur pour l'acheteur.

Un client « chaud » est une personne qui est également venue au magasin, mais contrairement au premier type, un client chaud est parfaitement conscient du produit qu'il veut trouver, par exemple, un indicateur de tendance. Dans ce cas, la tâche du magasin et du vendeur est de fournir un type de produit requis et d'aider à prendre une décision finale lors de l'achat.

Les acheteurs « froids » qui devraient être « réchauffés » sont plus fréquents.

Remarque ! En aucun cas, vous ne devez forcer un client à acheter un produit ou induire un client à acheter quelque chose dont il n'a pas besoin. Il est entendu qu'en vendant un produit indésirable à un client, vous perdrez non seulement ce client (quand il ou elle verra une telle malhonnêteté) mais tous ceux à qui ce client trompé parlera de vos manières de vendre. De même, si un acheteur réalise un souhait, ses amis le sauront certainement et le magasin aura probablement de nouveaux clients.





MetaTrader Market Outils de recherche du produit requis



MetaTrader Market est un magasin unique d'applications, de livres et de magazines pour les traders. Étudions les outils dont nous disposons pour rechercher le produit requis.



Ce sont des sections (Fig.1) par catégories de produits, ou segments virtuels, qui aident à sélectionner un type de produit numérique intéressant, ainsi qu'une plateforme de trading pour laquelle nous sélectionnons un produit. Les produits sont divisés en 4 grandes catégories :

Cette étape est simple : décidez si nous voulons acheter de la littérature professionnelle sous forme numérisée ou sélectionnez un terminal de trading pour lequel vous souhaitez acheter un produit numérique. Vous pouvez sélectionner une catégorie, par exemple MetaTrader 5, et vous familiariser avec les produits de toutes les sous-sections, ou sélectionner une sous-section de catégorie.





Fig.1. Sections et types de produits numériques

Si vous entrez dans l'une des catégories, vous verrez de nouveaux outils de recherche supplémentaires (Fig.2) :

section/catégorie ;

des liens utiles facilitant l'utilisation du Marché ;

onglets avec des produits de la catégorie donnée (populaire, dernier, gratuit, payant);

navigation dans les pages de la catégorie sélectionnée ;



filtre de produit dans l'onglet sélectionné.

Ce sont les principaux outils pour choisir un produit requis. En les utilisant, nous pouvons affiner la recherche sur l'étape initiale. Par exemple, la Fig.2 montre que nous sommes dans la section Expert Advisors et Indicateurs pour MetaTrader 5. Juste en dessous, nous pouvons voir des informations utiles pour cette section exacte représentées sous forme de conseils et le lien vers les conseils sur le test des robots de trading. L'onglet Populaire contient des produits très recherchés par les utilisateurs.



L’onglet Dernier affiche les dernières offres, payantes et gratuites. Les deux derniers onglets représentent les produits populaires gratuits et payants. La navigation vous permet de basculer vers les pages Marché suivantes. Le champ Filtre vous aidera à sélectionner des produits par mots-clés de caractéristiques particulières, par exemple «indicateur de tendance», ou une méthode de calcul : CCI, MACD, Stratégie triple écran, Bill Williams.





Fig.2. Outils de recherche dans la section catégorie





Quatre étapes vers l'achat d'un indicateur



Étape n°1. Choisissez la catégorie de produit

Lors de la première étape de la sélection d'un indicateur, vous devez savoir quel terminal de trading vous utilisez pour éviter d'acheter un indicateur de trading pour une mauvaise plateforme. Nous avons sélectionné la sous-section Indicateurs pour MetaTrader 5 (Fig.3). Le titre de la section sélectionnée, à savoir Indicateurs techniques pour MetaTrader 5, confirme en outre notre choix.





Fig.3. Sélection de la sous-section Indicateurs dans la catégorie MetaTrader 5







Étape n°2. Sélection de mots clés et d'un onglet ciblé

À la deuxième étape, vous devez choisir les bons mots-clés, par exemple l'indicateur de tendance, et sélectionner l'onglet Populaire. Il est important de réaliser que si vous sélectionnez un onglet et effectuez une recherche dans cet onglet à l'aide de mots-clés, vous obtiendrez des résultats pour cet onglet uniquement. La Fig.4 illustre les résultats de la recherche par mots-clés «indicateur de tendance» parmi les produits populaires pour MetaTrader 5.



Ainsi nous avons une liste préliminaire de produits qui correspondent à nos critères de demande. Ici, nous pouvons voir des paramètres supplémentaires pour une sélection plus poussée : prix, évaluation, brève description (vous pouvez les voir si vous passez le curseur sur un produit). Un auteur peut aussi être un critère de demande, car vous le connaissez peut-être en raison de produits déjà réalisés ou d'une certaine notoriété.





Fig.4. Résultats de la recherche par mot-clé dans l'onglet Populaire





Étape n°3. Étape de sélection



À ce stade, vous devez examiner chaque indicateur et prêter attention aux éléments et caractéristiques suivants :

Description détaillée et claire du produit. Vous devez être pleinement conscient des principes de fonctionnement du produit que vous allez acheter.



Paramètres et outils de l'indicateur sélectionné. Ils doivent être clairement expliqués, et entre autres leur influence sur le fonctionnement de l'indicateur doit être décrite.



Suggestions de trading. Il faut comprendre qu'un signal n'est qu'une partie de l'histoire. Le signal ne peut pas toujours indiquer l'ouverture d'un ordre d'achat ou de vente. C'est pourquoi les conseils de l'auteur du produit sont des avantages considérables. Si l'auteur ne recommande rien, vous pouvez toujours mettre les choses au clair dans l'onglet Commentaires .



. Le fonctionnement du produit doit être démontré sur des captures d'écran ou une vidéo. Les informations sur comment et dans quels cas l'auteur utilise le produit donne un aperçu de la correspondance du produit avec sa description.



Les retours et commentaires sont des caractéristiques indirectes du produit. Questions au développeur et réponses du développeur. Ici, vous pouvez obtenir des informations plus utiles ou détaillées sur le fonctionnement du produit.

Et la dernière méthode pour examiner le produit est de télécharger sa version de démonstration (ce qui est un avantage important de MetaTrader Market, car vous pouvez tester le produit sans l'acheter), et de tester son fonctionnement sur l'historique et la paire de devises ainsi que ses fonctionnalités dans le testeur du terminal !





Étape n°4. Prix du produit et premier choix



Après avoir examiné et déterminé les candidats finaux pour l'achat, il ne vous reste qu'un critère, à savoir le prix. Ici, il est fortement déconseillé de se fier à une option éculée : «acheter le moins cher».

Remarque ! Débarrassez-vous de l'illusion que vous pouvez trouver un produit «pas cher et parfait». Même de haute qualité, un algorithme de fonctionnement parfait et des fonctions pratiques sont rarement ou jamais trouvés. Il faut comprendre et accepter qu'un produit de très haute qualité, que vous avez choisi et testé en version démo et qui est bon pour vous, est d'un bon rapport qualité-prix. Les produits qui n'atteignent pas leurs prix doivent être éliminés aux étapes précédentes.



Vous devez comprendre qu'il peut y avoir des produits plus compliqués ayant plus de paramètres, plus faciles à utiliser, mais en même temps plus chers que les autres indicateurs que vous avez choisis. C'est pourquoi à la dernière étape le défi pour vous est de trouver un équilibre entre les prix des produits et leur capacités fonctionnelles. En d'autres termes, vous devez trouver votre rapport qualité-prix personnel. Le dernier facteur mais non le moindre est la fréquence à laquelle vous allez utiliser le produit pour le trading, s'il s'agit d'un élément essentiel de votre système de trading ou simplement d'un outil pour une utilisation occasionnelle.



Lorsque vous franchirez quatre étapes simples, vous ne douterez pas que vous avez :

choisi une section propre à votre terminal de trading ;

recherche restreinte de produits par mots-clés et onglets ;



examiné les produits et prêté attention aux détails essentiels et nécessaires ;

décidé d'acheter un produit approprié qui sera utile dans la plus grande mesure possible.





Quatre étapes vers l'achat d'un Expert Advisor



Étape n°1. Choisissez la catégorie de produit

Cette étape coïncide avec la première étape de choix d'un indicateur. Nous décidons donc pour quel terminal de trading nous allons choisir un expert. Dans notre situation, nous sélectionnons la sous-section Experts (Fig.5). Notre choix est confirmé par la rubrique Robots de Trading pour MetaTrader 5.





Fig.5. Sélection de la sous-section Robots de trading





Étape n°2. Sélectionnez l'onglet requis et entrez les mots clés dans le champ de filtre

A ce stade, votre recherche sera similaire à celle mentionnée ci-dessus. La différence est que lorsque vous effectuez une recherche par mot-clé, vous devez connaître le type d'EA que vous recherchez et quel EA sera bon pour vous. Passons en revue certains d'entre eux.

Tendance Expert Advisors.

Ce sont des systèmes de trading d'EA qui incluent des algorithmes de recherche d'une tendance et d'application de cette tendance pour le trading. Leurs principes de fonctionnement résident principalement dans l'entrée de la tendance, l'augmentation d'une position et la fermeture partielle progressive aux signes de fin de la tendance. L'avantage de tels systèmes consiste en une rentabilité significative pendant les tendances à long terme, mais l'inconvénient est la complexité du travail si les signaux sont absents (plat). Scalpeurs. Ces EA appliquent généralement des transactions intra-journalières sur des délais plus courts en concluant un grand nombre de transactions avec des objectifs de profit minimum. Ils travaillent efficacement sur des marchés tranquilles. Il existe même des types d'EA tels que les « scalpeurs de nuit ». Le risque sera accru si vous utilisez ces EA sur des marchés actifs et dynamiques avec des re-cotations fréquentes. Il est fortement déconseillé d'utiliser de tels systèmes pendant l'heure des nouvelles. Expert Advisors basés sur la Martingale. Moyenne des Expert Advisors. Le principe de la martingale est généralement basé sur une augmentation importante en cas de perte jusqu'à ce qu'une position ouverte se ferme avec un profit qui couvre toutes les pertes causées par les transactions précédentes. Cette stratégie est assez risquée mais elle peut tout de même produire des revenus nets si les positions sont clôturées avec profit. Un tel système de trading nécessite explicitement un dépôt suffisamment important pour supporter une augmentation de lot en cas de perte. Expert Advisors multi-devises. Ce sont des algorithmes de systèmes qui incluent le suivi et le trading de plusieurs paires de devises simultanément. Ces évaluations environnementales présentent un avantage important : la diversification des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous négociez un symbole, les profits et les pertes ne sont étendus qu'à ce symbole. Et un système, qui utilise plusieurs symboles, peut couvrir le drawdown/perte d'un symbole par le profit d'un autre et même obtenir des résultats positifs. C'est pourquoi en appliquant des EA multi-devises, vous réduisez vos risques. Expert Advisors combinés. Ce sont des EA qui utilisent plusieurs stratégies de trading. Les risques, la rentabilité et la non-rentabilité de tels systèmes dépendent principalement des stratégies choisies

Alors, décidez quel système nous recherchons et sélectionnez les candidats pour un examen plus approfondi.





Étape n°3. Analyse, test et sélection ultérieure

À cette étape, vous devez décider des critères et de la base de comparaison pour analyser et comparer les Expert Advisors. À cette fin, formulez vos exigences distinctes sur les éléments suivants :

Risques que vous pouvez vous permettre lorsque vous négociez avec un système automatisé. Ils sont souvent définis par le prélèvement autorisé du dépôt.

Instruments de trading, session, heure, période sur laquelle vous allez utiliser un EA. Tous les systèmes ne peuvent pas répondre à tous les critères.



Bénéfice attendu. Gardez à l'esprit que plus vous attendez, plus vous risquez de subir des pertes - tant psychologiques que financières - considérables.

Dépôt que vous allez utiliser dans le trading.

Broker et types de comptes de trading.

Exemple :

Risque : 2% du dépôt par transaction. Tirage maximal autorisé : 20% de l'acompte. Paire de devises : EURUSD, session européenne, calendrier - H1. Bénéfice approximatif : 10-15% par mois. Dépôt 300 USD. Compte en dollars standard. 5 chiffres. propagation flottante est de 0,3. L'effet de levier maximal est de 1:500.



Gardez les yeux ouverts lorsque vous vous familiarisez avec la description, les conditions de trading, les exigences du dépôt initial ou recommandé et les conditions des comptes de trading pour éviter d'acheter un système de trading qui ne vous conviendra pas.

Examiner la description et les caractéristiques des EA sélectionnées pour répondre aux exigences susmentionnées. La vidéo ci-jointe ou les captures d'écran du produit fourniront des informations supplémentaires. Il est très utile de consulter les résultats du backtesting et de vérifier ces résultats dans votre testeur de stratégie en utilisant une version d'essai d'un produit proposé. Vous trouverez plus de détails dans l'article Comment tester un robot de trading avant d'acheter.



Le service Signaux de trading est de plus en plus fréquemment utilisé pour démontrer le fonctionnement sur des comptes réels dans la fonction de surveillance. La comparaison des opérations sur l'historique et sur un compte réel est particulièrement précieuse. Il permet de porter un jugement sur le comportement et la stabilité du système dans des conditions en constante évolution. Une partie substantielle des produits inappropriés est filtrée après que vous ayez déterminé les critères et examiné les résultats des tests du fonctionnement et de la surveillance du système.





Étape n°4. Sélectionnez un produit avec le meilleur prix

MetaTrader Market offre une approche d'achat très flexible. Voyons ses avantages. La Fig.6 donne un exemple de méthodes et d'options d'achat d'un Expert Advisor. Le bouton Acheter permet d'acheter 10 activations intemporelles du produit. Vous pouvez également louer le produit : vous pouvez acheter une copie complète et limitée dans le temps de l'EA. L’a location est un bon moyen de tester un produit intéressant pendant un mois ou d'acheter des EA avec des systèmes de trading à moyen terme pendant six ou douze mois.







Fig.6. Options d'achat d’Expert Advisors

Lorsque vous avez décidé du dernier critère, à savoir le critère de prix et de qualité, sélectionnez un produit souhaité. L'article Système de paiement MQL5.community vous aidera à recharger votre compte. L'approche systémique de la sélection d'un Expert Advisor présente de nombreux avantages qui vous permettent de faire un choix non pas par des images colorées, des noms attrayants ou en suivant vos émotions. Une telle approche vous aide à faire un choix plus délibéré, intelligent, logique et raisonnable :

Vous sélectionnerez un type correct d'EA.

Vous déterminerez les critères et les facteurs de votre produit requis.

Vous effectuerez une analyse intelligente de tous les candidats.

Vous choisirez un mode d'achat pratique.

Vous serez sûr d'avoir sélectionné un produit dont vous avez vraiment besoin.





Conclusion

Cet article a couvert les grands principes à considérer lors de la recherche, de l'examen et de l'évaluation des produits. Nous avons proposé des méthodes pour prendre des décisions plus intelligentes et raisonnables lors de l'achat de biens numériques. Comme toute boutique en ligne fiable et performante, MetaTrader Market, souhaite offrir à ses clients la possibilité de trouver quelque chose dont ils ont besoin et d'être satisfaits de leur achat numérique.

