MetaTrader 5 / Alım-satım
Piyasadan Ürün Satın Alma İpuçları. Adım Adım Rehber

Alexander Fedosov
Giriş

MetaTrader Market'in her türden geniş bir ürün yelpazesi sunduğu sır değil: Expert Advisor ve göstergelerden uygun alım satım için paneller ve yardımcı programlara kadar. Bu tür bir mağazaya girerken, bir alıcı genellikle seçim sorunuyla karşılaşır ve ürünleri fiyat, işlevsellik, kullanım kolaylığı, verimlilik, uygulama şekli gibi çeşitli parametrelere göre arayabilmesi gerekir. Bu makale, uygun bir ürünü aramanın, istenmeyen ürünleri ayırmanın, ürün verimliliğini ve sizin için gerekliliğini belirlemenin farklı yöntemlerini çözmeye çalışıyor.


Müşteri Türleri

"Soğuk" ve "sıcak" müşteriler gibi kavramlar, satış teknolojisinde yaygın olarak görülebilir.

"Soğuk" bir müşteri, mağazaya gelen ancak ürünlerle pek ilgilenmeyen kişidir. Bu kişiyi muhtemelen basit şekilde merak yönlendirmiştir. Bu tür müşteriler, ne satın almak istedikleri ve gerçekten herhangi bir şey satın almak isteyip istemedikleri konusunda kararsızdır. Ancak bir ürün için hala çerçevelenmemiş talepleri vardır. Aksi takdirde bu mağazaya gelmezlerdi. Mağazanın ve satıcının görevi, bu müşteriye ne satın almak istediğine karar vermesine, müşterinin gereksinimlerini belirlemesine ve müşteri için en iyi olacak ürünü seçmesine yardımcı olmaktır.

"Sıcak" bir müşteri, aynı şekilde mağazaya gelen bir kişidir ancak birinci türden farklı olarak, sıcak bir müşteri, örneğin bir trend göstergesi gibi hangi ürünü bulmak istediğinin kesinlikle farkındadır. Bu durumda mağazanın ve satıcının görevi, gerekli türde bir ürünü temin etmek ve satın alma sırasında nihai kararın verilmesine yardımcı olmaktır.

"Isınması" gereken "soğuk" müşteriler daha sık görülür.

Not! Hiçbir koşulda bir müşteriyi bir ürün satın almaya zorlamamalısınız veya bir müşteriyi ihtiyacı olmayan bir şeyi satın alması için kandırmamalısınız. Anlaşılmalıdır ki, bir müşteriye istenmeyen bir ürün satarak, sadece bu müşteriyi (böyle bir sahtekârlığı gördüğünde) değil, bu aldatılan müşterinin satış yollarınızı anlatacağı herkesi kaybedersiniz. Benzer şekilde, bir müşterinin dileği gerçek olursa arkadaşları bunu kesinlikle öğrenecek ve mağazanın muhtemelen yeni müşterileri olacaktır.


MetaTrader Piyasası. Gerekli Ürünü Arama Araçları

MetaTrader Market, yatırımcılar için benzersiz bir uygulama, kitap ve dergi deposudur. Gerekli ürünü aramak için sahip olduğumuz araçları inceleyelim.

Bunlar, ilgilenilen bir dijital ürün türünün yanı sıra bir ürün seçtiğimiz alım satım platformunun seçilmesine yardımcı olan ürün kategorilerine veya sanal segmentlere göre bölümlerdir (Şek. 1). Ürünler 4 büyük kategoriye ayrılmıştır:

Bu adım basittir: dijitalleştirilmiş biçimde profesyonel literatürü satın almak isteyip istemediğimize karar verin veya dijital bir ürün satın almak istediğiniz alım satım terminalini seçin. MetaTrader 5 gibi bir kategori seçip tüm alt bölümlerdeki ürünleri inceleyebilir veya bir kategori alt bölümü seçebilirsiniz.

Şek.1. Dijital Ürünlerin Bölümleri ve Türleri

Kategorilerden birine girerseniz yeni ek arama araçları göreceksiniz (Şek. 2):

  • bölüm/kategori;
  • Piyasayı kullanmaya yardımcı olan faydalı linkler;
  • belirli bir kategorideki ürünleri içeren sekmeler (popüler, son, ücretsiz, ücretli);
  • seçilen kategorideki sayfalarda gezinme;
  • seçilen sekmede ürün filtresi.

Bunlar, gerekli ürünü seçmek için ana araçlardır. Bunları kullanarak ilk adımda aramayı daraltabiliriz. Örneğin Şekil 2, MetaTrader 5 için Expert Advisor'lar ve Göstergeler bölümünde olduğumuzu gösteriyor. Hemen aşağıda, ipuçları olarak tam da bu bölüm için gösterilen yararlı bilgileri ve alım satım robotlarını test etme kılavuzuna giden bağlantıyı görebiliriz. Popüler sekmesi, kullanıcılar tarafından çok aranan ürünleri içerir.

Son sekmesi, hem ücretli hem de ücretsiz olan en son teklifleri aydınlatır. Son iki sekme, popüler ücretsiz ve ücretli ürünleri sunar. Gezinme, aşağıdaki Piyasa sayfalarına geçmenizi sağlar. Filtre alanı, belirli özelliklere sahip anahtar kelimelere göre ürünleri seçmenize yardımcı olur, örneğin "trend göstergesi" veya hesaplama yöntemi: CCI, MACD, Üçlü Ekran Stratejisi, Bill Williams.

Şek.2. Kategori bölümündeki arama araçları

Bir Gösterge Satın Almaya Yönelik Dört Adım


Adım No.1. Ürün Kategorisini Seçin

Bir gösterge seçmenin ilk adımında, yanlış bir platform için bir alım satım göstergesi satın almaktan kaçınmak için hangi alım satım terminalini kullandığınızı bilmeniz gerekir. MetaTrader 5 için Göstergeler alt bölümünü seçtik (Şekil 3). Seçilen bölümün başlığı, yani MetaTrader 5 için Teknik Göstergeler, seçimimizi ek olarak doğrulamaktadır.

Şek.3. MetaTrader 5 kategorisindeki Göstergeler alt bölümünün seçilmesi

Adım No.2. Anahtar Kelimeleri ve Hedeflenen Sekmeyi Seçme

İkinci adımda, örneğin Trend göstergesi gibi doğru anahtar kelimelere karar vermeniz ve Popüler sekmesini seçmeniz gerekir. Bir sekme seçerseniz ve bu sekmede anahtar kelimeler kullanarak arama yaparsanız yalnızca bu sekme için sonuçlar alacağınızı bilmek önemlidir. Şekil 4, MetaTrader 5 için popüler ürünler arasında "trend göstergesi" anahtar kelimelerine göre arama sonuçlarını göstermektedir.

Böylece istek kriterlerimize uyan bir ön ürün listesine sahip oluruz. Burada daha fazla seçim için ek parametreler görebiliriz: fiyat, derecelendirme, kısa açıklama (imleci bir ürünün üzerine getirdiğinizde bunları görebilirsiniz). Önceden çıkardıkları ürünlerden veya şöhretlerinden dolayı tanıdığınız bir ürün sahibi de istek kriteri olabilir.

Şek.4. Popüler sekmesinde anahtar kelime arama sonuçları

Adım No.3. Seçim Aşaması

Bu aşamada her bir göstergeyi dikkatle incelemeli ve aşağıdaki karakteristiklere ve özelliklere dikkat etmelisiniz:

  • Ayrıntılı ve net ürün açıklaması. Alacağınız ürünün çalışma prensiplerini tam olarak bilmelisiniz.
  • Seçilen göstergenin parametreleri ve araçları. Açıkça açıklanmalı ve diğer şeylerin yanı sıra göstergenin işleyişi üzerindeki etkileri açıklanmalıdır.
  • Alım satım önerileri. Bir sinyalin hikayenin sadece tek bir parçası olduğu anlaşılmalıdır. Sinyal her zaman bir alış veya satış talimatı açıldığını gösteremez. Bu nedenle, ürün sahibinin tavsiyeleri ciddi fayda sağlar. Ürün sahibi herhangi bir şey önermezse her daim her şeyi doğrudan Yorumlar sekmesinden alabilirsiniz.
  • Ürün çalışması ekran görüntülerinde veya videolarda gösterilmelidir. Ürün sahibinin ürünü nasıl ve hangi durumlarda kullandığına ilişkin bilgiler, ürünün açıklamasına karşılık geldiğine dair bir fikir verir.
  • Geri bildirimler ve yorumlar, ürünün dolaylı karakteristiğidir. Geliştiriciye sorular ve geliştiricinin cevapları. Burada ürün çalışmasıyla ilgili daha fazla faydalı bilgi veya ayrıntı öğrenebilirsiniz. 
  • Ve ürünü incelemenin son yöntemi, demo sürümünü indirmek (bu, ürünü satın almadan test edebiliyor olmanız MetaTrader Market'in önemli bir avantajıdır) ve geçmiş ve döviz çifti üzerinden işleyişini ve ayrıca terminalin test cihazı içindeki özelliklerini test etmektir!


Adım No.4. Ürün Fiyatı ve Premier Seçim

Nihai adayları inceleyip belirledikten sonra satın alma için geriye sadece fiyat kriteri kalıyor. Burada sıradan bir seçeneğe güvenmeniz kesinlikle önerilmez: "en ucuz olanı satın alın".

Not! "Ucuz ve mükemmel" bir ürün bulabileceğiniz yanılsamalarından kurtulun. Yüksek kalite, mükemmel çalışma algoritması ve pratik fonksiyonlar bile nadiren bulunur veya bulunumaz. Demo sürümü olarak seçip test ettiğiniz ve sizin için iyi olan gerçekten yüksek kaliteli bir ürünün paranızın karşılığını tam olarak verdiği anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. Fiyatlarına ulaşılamayan ürünler önceki adımlarda elenmelidir.

Daha karmaşık, daha fazla ayara sahip, kullanımı daha kolay ama aynı zamanda seçtiğiniz diğer göstergelerden daha pahalı ürünler olabileceğini anlamalısınız. Bu nedenle, son adımda sizin için zor olan, ürünlerin fiyatları ve işlevsel yetenekleri arasında bir denge bulmaktır. Başka bir deyişle, paranızın kişisel olarak karşılığını bulmanız gerekir. Son fakat önemli bir faktör, alım satım sisteminizin önemli bir bileşeni mi yoksa sadece ara sıra kullanım için bir araç mı olacağı, ürünü alım satım için ne sıklıkla kullanacağınızdır.

Dört basit adımı geçtiğinizde, şunlardan hiç şüpheniz olmasın:

  • alım satım terminaliniz için uygun bir bölüm seçtiniz;
  • ürün aramanızı anahtar kelimelere ve sekmelere göre daralttınız;
  • ürünleri inceleyerek, önemli ve gerekli detaylara dikkat ettiniz;
  • mümkün olan en büyük ölçüde yardımcı olacak uygun ürünü almaya karar verdiniz.


Bir Expert Advisor Satın Alma Yolunda Dört Adım


Adım No.1. Ürün Kategorisini Seçin

Bu adım, bir gösterge seçmenin ilk adımıyla örtüşmektedir. Bu yüzden hangi alım satım terminali için bir expert seçeceğimize karar veriyoruz. Bizim durumumuzda Expert'ler altbölümünü seçiyoruz (Şekil 5). Seçimimiz, MetaTrader 5 için Alım Satım Robotları başlığıyla onaylanır.

Şek.5. Alım Satım Robotları alt bölümünün seçimi

Adım No.2. Gerekli Sekmeyi Seçin ve Filtre Alanına Anahtar Kelimeleri Girin

Bu aşamada, aramanız yukarıda belirtilene benzer olacaktır. Aradaki fark, bir anahtar kelime araması yaptığınızda, aradığınız EA'nın türünü ve hangi EA'nın sizin için iyi olacağını bilmenizdir. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim.

  1. Expert Advisor›lar Trendi. 

    Bunlar, bir trend arama ve bu trendi alım satım için uygulama algoritmalarını içeren EA alım satım sistemleridir. Çalışma prensipleri çoğunlukla trend sırasında girmek, bir pozisyonu arttırmak ve trend sonu işaretlerinde kademeli olarak kısmi kapanış yapmaktır. Bu tür sistemlerin avantajı, uzun vadeli trendler sırasında önemli ölçüde karlılıktır, ancak dezavantaj, sinyal yoksa (düz) işin karmaşıklığıdır.

  2. Spekülatörler.

    Bu EA'lar genellikle minimum kar hedefleriyle çok sayıda anlaşma yaparak gün içi alım satımı daha dar zaman dilimlerinde uygular. Sakin pazarlarda verimli bir şekilde çalışırlar. "Gece spekülatörleri" gibi EA türleri bile var. Bu EA'ları aktif ve dinamik piyasalarda sık sık yeniden fiyat teklifi ile kullanırsanız risk artacaktır. Bu tür sistemlerin haber saatinde kullanılması kesinlikle önerilmez.

  3. Martingale'e dayalı Expert Advisor'lar. Ortalama Expert Advisor'lar.

    Martingale ilkesi, genellikle, önceki alıms atımların neden olduğu tüm kayıpları kapsayan, açılan bir pozisyon karla kapanana kadar zarar durumunda lot artırmaya dayanır. Bu strateji oldukça risklidir ancak yine de pozisyonlar kârla kapatılırsa düzenli gelir sağlayabilir. Bu tür alım satım sistemi, kayıp durumunda uzun pozisyonlu lot artışını sürdürmek için net şekilde yeterli büyüklükte mevduat gerektirir.

  4. Çok Para Birimli Expert Advisor'lar.

    Bunlar, aynı anda birkaç döviz çiftinin izlenmesini ve alım satımını içeren sistem algoritmalarıdır. Bu tür EA'ların önemli bir avantajı vardır; risk çeşitlendirmesi. Bunun anlamı ne? Bir sembolle alım satım yaptığınızda, kar ve zararlar yalnızca bu sembole genişletilir. Birkaç sembol kullanan bir sistem, bir sembolün düşüşünü/kaybını diğerinin kazancıyla kapatabilir ve hatta olumlu sonuçlar elde edebilir. Bu nedenle, birden çok para birimli EA'ları uygulayarak risklerinizi azaltırsınız.

  5. Birleşik Expert Advisor'lar.

    Bunlar, çeşitli alım satım stratejileri kullanan EA'lardır. Bu tür sistemlerin riskleri, karlılığı ve faydasızlığı çoğunlukla seçilen stratejilere bağlıdır

Bu nedenle, hangi sistemi aradığımıza karar verin ve daha detaylı inceleme için adayları seçin.


Adım No.3. Analiz, Test ve Sonraki Seçim

Bu adımda, Expert Advisor'ları analiz etmek ve karşılaştırmak için kriterlere ve karşılaştırma esasına karar vermelisiniz. Bu amaçla, aşağıdakilere ilişkin farklı gereksinimlerinizi formüle edin:

  • Otomatik bir sistemle alım satım yaparken göze alabileceğiniz riskler. Bunlar, genellikle mevduatın izin verilen düşüşü ile tanımlanır.
  • Bir EA kullanacağınız alım satım enstrümanları, seans, zaman, zaman dilimi. Her sistem her kritere uymayabilir.
  • Beklenen kar. Ne kadar çok beklenti içinde olursanız o kadar çok oranda hem psikolojik hem de mali zarar görebileceğinizi unutmayın.
  • Alım satımda kullanacağınız mevduat.
  • Komisyoncu ve alım satım hesaplarının türleri.

Örnek.

  1. Risk: Alım satım başına mevduatın %2'si. İzin verilen maksimum düşüş: Mevduatın %20'si.
  2. Döviz çifti: EURUSD, Avrupa oturumu, zaman dilimi - H1.
  3. Yaklaşık kar: Ayda %10-15.
  4. Para yatır: 300 ABD doları.
  5. Standart dolar hesabı. 5 hane. Kararsız yayılma 0,3'ten itibarendir. Maksimum kaldıraç 1:500'dür.

Size uygun olmayan bir alım satım sistemi satın almaktan kaçınmak için açıklama, alım satım koşulları, başlangıç veya önerilen mevduat gereksinimleri ve alım satım hesapları koşulları üzerine araştırma yaparken gözlerinizi dört açın.

Yukarıda belirtilen gereksinimleri karşılamak için seçilen EA'ların tanımını ve karakteristiklerini inceleyin. Ekteki video veya ürün ekran görüntüleri ek bilgi sağlayacaktır. Geriye dönük test sonuçlarına bir göz atmak ve bu sonuçları, sunulan ürünün deneme sürümünü kullanarak strateji test cihazınızda kontrol etmek oldukça yararlıdır. Daha fazla ayrıntı Satın Almadan Önce Alım Satım Robotunu Test Etme makalesinde bulunabilir.

Alım Satım Sinyalleri hizmeti, takip işlevinde gerçek hesaplarda işlemi göstermek için giderek daha sık kullanılmaktadır. Geçmiş ve gerçek bir hesapta operasyonun karşılaştırılması özellikle değerlidir. Sürekli değişen koşullar altında sistemin davranışı ve kararlılığı hakkında bir yargıya varılmasını sağlar. Uygun olmayan ürünlerin önemli bir kısmı, sistemin işleyişi ve takibine ilişkin kriterleri belirleyip test sonuçlarını inceledikten sonra filtrelenmiş olur.


Adım No.4. En İyi Fiyatlı Ürünü Seçin

MetaTrader Market, satın alma için çok esnek bir yaklaşım sunar. Avantajlarına bir göz atalım. Şekil 6, bir Expert Advisor satın alma yöntem ve seçeneklerine örnek vermektedir. Satın Al düğmesi, ürünün 10 süresiz aktivasyonunu satın almaya olanak tanır. Ayrıca ürünü kiralayabilirsiniz: EA'nın zaman sınırlı, tam özellikli bir kopyasını satın alabilirsiniz. Kira, ilginç bir ürünü bir ay boyunca test etmenin veya altı veya on iki ay boyunca orta vadeli alım satım sistemleriyle EA'ları satın almanın iyi bir yoludur.

Şek.6. Expert Advisor Satın Alma Seçenekleri

Son kriter olan fiyat ve kalite kriterine karar verdiğinizde, istediğiniz ürünü seçin. MQL5.community Ödeme Sistemi makalesi, hesabınızı doldurmanıza yardımcı olacaktır. Expert Advisor seçimine yönelik sistem yaklaşımı, seçiminizi renkli resimler, çekici isimler veya duygularınızı takip ederek yapmamanızı sağlayan birçok avantaja sahiptir. Bu yaklaşım, daha bilinçli, akıllı, mantıklı ve makul bir seçim yapmanıza yardımcı olur:

  • Doğru bir EA türü seçeceksiniz.
  • İhtiyaç duyduğunuz ürünün kriterlerini ve faktörlerini siz belirleyeceksiniz.
  • Tüm adayların akıllı bir analizini yapacaksınız.
  • Satın almak için uygun bir yol seçeceksiniz.
  • Gerçekten ihtiyacınız olan bir ürünü seçtiğinizden emin olacaksınız.


Sonuç

Bu makale, ürünleri araştırırken, incelerken ve değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken ana ilkeleri ele almıştır. Dijital ürünler satın alırken daha akıllı ve mantıklı karar verme yöntemleri sunduk. MetaTrader Market gibi her güvenilir ve başarılı çevrimiçi mağaza müşterilerine ihtiyaç duydukları şeyi bulma ve dijital satın almalarından memnun olma fırsatı sunmakla ilgilenir.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/1776

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu makale sitenin bir kullanıcısı tarafından yazılmıştır ve kendi kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. MetaQuotes Ltd, sunulan bilgilerin doğruluğundan veya açıklanan çözümlerin, stratejilerin veya tavsiyelerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.

Son yorumlar | Tartışmaya git (3)
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 8 May 2015 saat 13:39

Örnek.

  1. Risk: Her işlemde depozitonun %2'si. İzin verilen maksimum düşüş: Depozitonun %20'si.
  2. Döviz çifti: EURUSD, Avrupa seansı, zaman dilimi H1.
  3. Yaklaşık kâr: Aylık %10-15.
  4. Depozito: 300 USD.
  5. Standart dolar hesabı. Beş basamaklı. Spread 0,3'ten değişiyor. Maksimum kaldıraç 1: 500.

Bu tür makaleler kategorik olarak zararlıdır. Çünkü kitlelere, karlı bir Uzman Danışmanın Pazara gelip satın almanın bu kadar kolay olabileceği yanılsamasını atıyorlar.

Bu tür makaleler yazıldığında, yazar bir an için alıcının bu Uzman Danışmanı kendi parasıyla (genellikle sonuncusu), ailesinin parasıyla (geri ödenemeyen bir krediyi geri ödeme umuduyla) koyduğunu ve sonra her şeyi boşalttığını düşünür. Ve bu garantilidir.

Yukarıdaki örneği ele alalım:

-- 300 $ depozito
-- Aylık %10-15 kar

Alıcıların %100'ünün bu tabloyu oluşturması garantilidir:

Ay sayısı. n/a başlangıç tutarı Aylık % end.amount
1 300,00 10 330,00
2 330,00 363,00
3 363,00 399,30
4 399,30 439,23
5 439,23 483,15
6 483,15 531,47
7 531,47 584,62
8 584,62 643,08
9 643,08 707,38
10 707,38 778,12
11 778,12 855,94
12 855,94 941,53

-- Yani yılda %300.

Ve sonra ilk kez alıcı başlangıç bakiyesini yükseltir:

No. ay n/a başlangıç tutarı Aylık % bitiş tutarı
1 10000,00 10 11000,00
2 11000,00 12100,00
3 12100,00 13310,00
4 13310,00 14641,00
5 14641,00 16105,10
6 16105,10 17715,61
7 17715,61 19487,17
8 19487,17 21435,89
9 21435,89 23579,48
10 23579,48 25937,42
11 25937,42 28531,17
12 28531,17 31384,28

Ve hepsi kredilerle ve arkadaşlardan / tanıdıklardan borç almakla sonuçlanıyor.

Ve sonuç olarak - tükenme ve kötü krediler.

p.s." Evcilleştirdiklerimizden sorumluyuz " (A. Saint-Exupery "Küçük Prens").

Alexander Fedosov
Alexander Fedosov | 8 May 2015 saat 14:26

Вот такие статьи категорически вредны. Т.к. они вбрасывают в массы иллюзий, что прибыльный советник можно так запросто прийти в Маркет и купить.


Bu tür makaleler yazıldığında, yazar bir an için alıcının bu danışmanı kendi parasıyla (genellikle son parasıyla), ailesinin parasıyla (kötü bir krediyi geri ödeme umuduyla) koyduğunu ve sonra her şeyi tükettiğini düşünür. Ve bu garantilidir.

Yazar bunun hakkında düşünüyor. Ve şimdi pazara giden herkes bu tezler hakkında düşünsün:

  • İnsanların ezici çoğunluğu tüketir. Aksi takdirde, kârlı olan azınlık kime para kazandırır.
  • Asla! Asla son para ile forexe gitmeyin. Bu başlangıçta psikoloji yüzünden yanlış kararlara gidecektir.
  • Çoğunluğa bir kase bile verin, yine de kaybedecekler. Neden? Bu doğrudan bir strateji ihlalidir. Eller kaşınıyor ya da beyin kaşınıyor, her şeyi kırıyor. Disiplin. Bu olmadan, kesinlikle herhangi bir sistem %100 başarısız olur.
  • Eğer yanılmıyorsam, zor yüzdeler ummak pervasızlıktır. Daha ulaşılabilir hedeflerle başlamalısınız.

Tüm bunlar bir gizem olmaktan çok uzak, ancak insanın yapısı böyle, bazen bariz olanı görmeyi reddediyor.

Makalenin neresinde - "daha pahalıya alın. daha fazla kar gösteren yere. bakmadan" yazdığını bulamıyorum? Her yerde dikkatli inceleme çağrısı yapıyorum.

Sangwook Yu
Sangwook Yu | 14 Eki 2021 saat 17:04
Ticaret doygunluğa ulaştığında ve durduğunda,
kârınıza ve para birimi dönüşümünüze ne olur?
Ve tekrar ticarete nasıl devam edebilirim?
MQL5'te yeni başlayan biriyim. Bilen varsa lütfen cevap versin.
