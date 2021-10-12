시장에서 제품을 구매하기 위한 팁. 단계별 가이드

소개

MetaTrader Market이 Expert Advisors 및 지표에서 편리한 거래를 위한 패널 및 유틸리티에 이르기까지 모든 종류의 제품에 대한 광범위한 선택을 제공한다는 것은 비밀이 아닙니다. 이러한 종류의 상점에 들어갈 때 구매자는 종종 선택의 문제에 직면하고 가격, 기능, 사용자 친화성, 효율성, 적용 모드와 같은 다양한 매개변수로 제품을 검색할 수 있어야 합니다. 이 글은 적절한 제품을 찾고, 원하지 않는 제품을 분류하고, 제품 효율성과 필수성을 결정하는 다양한 방법을 수수께끼로 만들려고 합니다.





쇼핑객의 유형

"콜드" 및 "핫" 쇼핑객과 같은 개념은 판매 기술에서 광범위하게 만날 수 있습니다.



"콜드" 쇼핑객은 매장에 왔지만 제품에는 거의 관심이 없는 사람입니다. 아마도 단순한 호기심이 이 사람을 이끌었을 것입니다. 그러한 쇼핑객은 무엇을 사고 싶은지, 그리고 정말로 사고 싶은 것이 있는지에 대해 경계를 하고 있습니다. 그러나 그들은 여전히 ​​제품에 대한 틀에 박힌 수요가 없습니다. 그렇지 않으면 그들은 이 특정한 가게에 오지 않을 것입니다. 상점과 판매자의 임무는 그러한 구매자가 구매하고 싶은 것을 결정하고 구매자의 요구 사항을 파악하며 구매자에게 가장 적합한 제품을 선택하도록 돕는 것입니다.

"핫" 쇼핑객는 매장에도 방문했지만 첫 번째 유형과 달리 핫 쇼핑객는 자신이 찾고자 하는 제품(예: 트렌드 지표)을 예리하게 알고 있는 사람입니다. . 이 경우 상점과 판매자의 임무는 필요한 유형의 제품을 제공하고 구매 시 최종 결정을 내리는 데 도움을 주는 것입니다.

"워밍업"해야 하는 "콜드" 쇼핑객이 더 자주 발생합니다.

메모! 어떤 경우에도 당신은 쇼핑객에게 제품을 사도록 강요하거나 쇼핑객에게 필요하지 않은 것을 사도록 강요해서는 안 됩니다. 한 고객에게 원치 않는 제품을 판매하면 이 고객(그가 그러한 부정직함을 볼 때)뿐만 아니라 이 기만당한 고객이 귀하의 판매 방법에 대해 이야기할 모든 사람들을 잃게 된다는 점을 이해해야 합니다. 마찬가지로 쇼핑객이 소원을 빌면 친구는 이에 대해 확실히 알게 되고 상점에는 새로운 고객이 생길 것입니다.





Meta Trader 마켓. 필수 제품 검색 도구



MetaTrader Market은 거래자를 위한 응용 프로그램, 책 및 잡지의 고유한 저장소입니다. 필요한 제품을 검색할 수 있는 도구에 대해 알아보겠습니다.



이는 제품 범주별 섹션(그림 1) 또는 관심 있는 디지털 제품 유형과 제품을 선택하는 거래 플랫폼을 선택하는 데 도움이 되는 가상 세그먼트입니다. 제품은 크게 4가지 범주로 나뉩니다.

이 단계는 간단합니다. 전문 문헌을 디지털 형식으로 구매할 것인지 또는 디지털 제품을 구매할 거래 터미널을 선택할 것인지 결정합니다. MetaTrader 5와 같은 카테고리를 선택하고 모든 하위 섹션의 제품에 대해 알아보거나 카테고리 하위 섹션을 선택할 수 있습니다.





그림 1. 디지털 제품의 섹션 및 유형

카테고리 중 하나를 입력하면 새로운 추가 검색 도구가 표시됩니다(그림 2).

section/category;

마켓 사용에 도움이 되는 유용한 링크;

주어진 카테고리의 제품이 있는 탭(인기, 마지막, 무료, 유료);

선택한 카테고리의 페이지 탐색;



선택한 탭의 제품 필터.

필요한 제품을 선택하는 주요 도구입니다. 그것들을 사용하여 초기 단계에서 검색 범위를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어 그림 2는 MetaTrader 5를 위한 Expert Advisor 및 지표 섹션에 있음을 보여줍니다. 바로 아래에서 팁으로 표시된 이 정확한 섹션에 대한 유용한 정보와 거래 로봇 테스트에 대한 지침 링크를 볼 수 있습니다. 인기 탭에는 사용자가 많이 찾는 제품이 포함되어 있습니다.



마지막 탭에는 유료 및 무료의 최신 제안이 표시됩니다. 마지막 두 탭은 인기 있는 무료 및 유료 제품을 나타냅니다. 탐색을 통해 다음 마켓 페이지로 전환할 수 있습니다. 필터 필드는 "추세 지표"와 같은 특정 특성의 키워드 또는 CCI, MACD, 트리플 스크린 전략, Bill Williams와 같은 계산 방법으로 제품을 선택하는 데 도움이 됩니다.





그림 2. 카테고리 섹션의 검색 도구





지표 구매를 위한 4단계



1단계. 제품 카테고리 선택

지표를 선택하는 첫 번째 단계에서 잘못된 플랫폼에 대한 거래 지표를 구매하지 않으려면 어떤 거래 터미널을 사용하는지 알아야 합니다. MetaTrader 5에 대한 지표 하위 섹션을 선택했습니다(그림 3). 선택한 섹션의 제목인 MetaTrader 5용 기술 지표는 추가로 우리의 선택을 확인시켜줍니다.





그림 3. MetaTrader 5 카테고리에서 지표 하위 섹션 선택







2단계. 키워드 및 대상 탭 선택

두 번째 단계에서 올바른 키워드(예: 트렌드 표시기)를 결정하고 인기 탭을 선택해야 합니다. 탭을 선택하고 키워드를 사용하여 이 탭을 검색하면 이 탭에 대한 결과만 얻을 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 그림 4는 MetaTrader 5의 인기 상품 중 "트렌드 표시기"를 키워드로 검색한 결과입니다.



따라서 요청 기준에 해당하는 예비 제품 목록이 있습니다. 여기에서 추가 선택을 위한 추가 매개변수를 볼 수 있습니다. 가격, 등급, 간략한 설명(제품 위에 커서를 가져가면 볼 수 있음). 저자는 이전에 만든 제품이나 특정 평판으로 인해 알 수 있으므로 요청 기준이 될 수도 있습니다.





그림 4. 인기 탭의 키워드 검색 결과





3단계. 선발단계



이 단계에서 각 지표를 면밀히 조사하고 다음 특성과 특징에 주의해야 합니다.

상세하고 명확한 제품 설명. 구매하려는 제품의 작동 원리를 완전히 알고 있어야 합니다.



선택한 지표의 매개변수 및 도구입니다. 그것들은 명확하게 설명되어야 하며 무엇보다도 표시기 작동에 미치는 영향이 설명되어야 합니다.



거래 제안. 신호는 이야기의 일부일 뿐이라는 점을 이해해야 합니다. 신호가 항상 매수 또는 매도 주문을 나타내는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 제품 작성자의 조언은 극적인 이점입니다. 작성자가 아무 것도 추천하지 않는 경우 언제든지 댓글 탭에서 바로 확인할 수 있습니다.



탭에서 바로 확인할 수 있습니다. 제품 작동은 스크린샷이나 동영상으로 시연해야 합니다. 저자가 제품을 사용하는 방법과 사례에 대한 정보는 제품 설명과 제품의 대응 관계를 엿볼 수 있습니다.



피드백 및 댓글은 제품의 간접적인 특성입니다. 개발자에 대한 질문과 개발자의 답변. 여기에서 더 유용한 정보나 제품 작동에 대한 세부 정보를 배울 수 있습니다.

그리고 제품을 확인하는 마지막 방법은 데모 버전(구매하지 않고도 제품을 테스트할 수 있는 MetaTrader Market의 중요한 장점)을 다운로드하고 터미널 테스터에서 자체 기능 뿐 아니라 내역 및 통화 쌍에 대한 작동을 테스트하는 것입니다!





4단계. 제품 가격 및 프리미어 초이스



구매를 위한 최종 후보를 조사하고 결정한 후에는 하나의 기준이 남습니다. 바로 가격입니다. 여기에서 "가장 저렴한 것을 구입"하는 hackneyed 옵션에 의존하지 않는 것이 좋습니다.

메모! "싸고 완벽한" 제품을 찾을 수 있다는 환상을 버리십시오. 고품질의 완벽한 작동 알고리즘과 실용적인 기능조차도 거의 또는 전혀 발견되지 않습니다. 당신이 데모 버전으로 선택하고 테스트한 당신에게 좋은 정말 고품질의 제품이 돈을 위해 좋은 가치라는 것을 이해하고 받아들여야 합니다. 가격에 미치지 못하는 제품은 이전 단계에서 제거해야 합니다.



더 많은 설정, 사용하기 쉬운, 그러나 동시에 선택한 다른 지표보다 더 비싼 복잡한 제품이 있을 수 있음을 이해해야 합니다. 그렇기 때문에 마지막 단계에서 제품의 가격과 기능의 균형을 찾는 것이 과제입니다. 즉, 개인의 가성비를 찾아야 합니다. 마지막으로 가장 중요한 요소는 거래 시스템의 필수 구성 요소이거나 가끔 사용하는 도구일 경우 거래에 제품을 얼마나 자주 사용할 것인지입니다.



네 가지 간단한 단계를 통과하면 다음을 의심할 수 있습니다.

거래 터미널에 적합한 섹션을 선택했습니다.

키워드 및 탭별로 제품 검색 범위를 좁힙니다.



제품을 검사하고 필수적이고 필요한 세부 사항에 주의를 기울였습니다.

최대한 도움이 될 적절한 제품을 구입하기로 결정했습니다.





Expert Advisor 구매를 위한 4단계



1단계. 제품 카테고리 선택

이 단계는 지표 선택의 첫 번째 단계와 일치합니다. 그래서 우리는 전문가를 선택할 거래 터미널을 결정합니다. 우리 상황에서는 전문가 하위 섹션을 선택합니다(그림 5). 우리의 선택은 MetaTrader 5용 로봇 거래라는 제목으로 확인되었습니다.





그림 5. 거래 로봇 하위 섹션 선택





2단계. 필수 탭을 선택하고 필터 필드에 키워드 입력

이 단계에서 검색은 위에서 언급한 것과 유사합니다. 차이점은 키워드 검색을 수행할 때 찾고 있는 EA의 유형과 어떤 EA가 적합한지 알아야 한다는 것입니다. 그 중 일부를 검토해 보겠습니다.

트렌드 Expert Advisor.

추세를 검색하고 이 추세를 거래에 적용하는 알고리즘을 포함하는 EA 거래 시스템입니다. 그들의 운영 원칙은 대부분 추세 중에 진입하여 추세 종료의 징후에서 포지션을 높이고 점진적인 부분 청산에 있습니다. 이러한 시스템의 장점은 장기적 추세에서 상당한 수익성에 있지만 단점은 신호가 없는 경우(평평한) 작업의 복잡성입니다. 스캘퍼. 이러한 EA는 일반적으로 최소 이익 목표로 많은 거래를 하는 더 낮은 시간대에 일중 거래를 적용합니다. 그들은 고요한 시장에서 효율적으로 일합니다. "야간 스캘퍼"와 같은 유형의 EA도 있습니다. 이러한 EA를 자주 인용하는 활발하고 역동적인 시장에서 사용하면 위험이 증가합니다. 뉴스 시간에는 이러한 시스템을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 마틴게일에 기반을 둔 Expert Advisor. 평균 Expert Advisor. 마틴게일 원칙은 일반적으로 이전 거래로 인한 모든 손실을 커버하는 이익으로 열린 포지션이 마감될 때까지 손실이 발생한 경우 랏을 늘리는 것을 기반으로 합니다. 이 전략은 매우 위험하지만 포지션이 이익으로 마감되면 깔끔한 수입을 얻을 수 있습니다. 이러한 거래 시스템은 손실 시 롱 랏 증가를 유지하기 위해 충분히 많은 보증금을 명시적으로 요구합니다. 다중 통화 Expert Advisor. 이는 여러 통화 쌍을 동시에 추적하고 거래하는 것을 포함하는 시스템 알고리즘입니다. 이러한 EA에는 위험 분산이라는 중요한 이점이 있습니다. 무슨 뜻이에요? 하나의 기호를 거래할 때 이 기호에만 이익과 손실이 확장됩니다. 그리고 여러 기호를 사용하는 시스템은 한 기호의 손실/손실을 다른 기호의 이익으로 덮고 긍정적인 결과를 얻을 수도 있습니다. 다중 통화 EA를 적용하면 위험을 줄일 수 있습니다. 결합된 Expert Advisor. 이들은 여러 거래 전략을 사용하는 EA입니다. 이러한 시스템의 위험, 수익성 및 수익성은 주로 선택한 전략에 따라 다릅니다.

따라서 우리가 찾고 있는 시스템을 결정하고 추가 검토를 위해 후보자를 선택하십시오.





3단계. 분석, 테스트 및 후속 선택

이 단계에서 Expert Advisor를 분석하고 비교하기 위한 기준과 비교 기준을 결정해야 합니다. 이를 위해 다음에 대한 고유한 요구 사항을 공식화하십시오.

자동화된 시스템으로 거래할 때 감당할 수 있는 위험. 그들은 종종 예금의 허용된 인출에 의해 정의됩니다.

거래 수단, 세션, 시간, EA를 사용할 시간대. 모든 시스템이 모든 기준에 맞는 것은 아닙니다.



예상 이익입니다. 기대하는 것이 많을수록 심리적, 재정적 손실도 커질 수 있음을 명심하십시오.

거래에 사용할 예금.

브로커 및 거래 계정 유형.

예시.

위험: 거래당 보증금의 2%. 최대 허용 인출액: 보증금의 20%. 통화 쌍: EURUSD, 유럽 세션, 시간대 - H1. 대략적인 이익: 월 10-15%. 보증금: 300달러. 표준 달러 계정. 5자리. 부동 스프레드는 0.3부터입니다. 최대 레버리지는 1:500입니다.



설명, 거래 조건, 초기 또는 권장 입금 요구 사항 및 거래 계정 조건을 숙지하면 귀하에게 적합하지 않은 거래 시스템을 구입하지 않도록 주의하십시오.

위에서 언급한 요구 사항을 충족하기 위해 선택된 EA의 설명 및 특성을 검토합니다. 제품의 첨부된 비디오 또는 스크린샷은 추가 정보를 제공할 것입니다. 백테스팅 결과를 살펴보고 제공된 제품의 평가판을 사용하여 전략 테스터에서 이러한 결과를 확인하는 것은 매우 유용합니다. 자세한 내용은 구매하기 전에 거래 로봇을 테스트하는 방법 문서에서 확인할 수 있습니다.



Trading Signals 서비스는 모니터링 기능에서 실제 계정의 작동을 시연하기 위해 점점 더 자주 사용됩니다. 역사와 실제 계정에 대한 작업의 비교는 특히 가치가 있습니다. 끊임없이 변화하는 조건에서 시스템의 동작과 안정성에 대한 판단을 내릴 수 있습니다. 시스템 운영 및 모니터링에 대한 기준을 결정하고 테스트 결과를 검토한 후 부적합한 제품의 상당 부분을 걸러냅니다.





4단계. 가장 좋은 가격의 제품을 선택하십시오

MetaTrader Market은 구매에 대한 매우 유연한 접근 방식을 제공합니다. 그 장점을 살펴보자. 그림 6은 Expert Advisor 구매 방법 및 옵션의 예입니다. 구매 버튼을 사용하면 제품의 영원한 활성화를 10회 구매할 수 있습니다. 제품을 대여할 수도 있습니다.: 시간 제한이 있는 완전한 기능을 갖춘 EA 사본을 구입할 수 있습니다. 임대는 한 달 동안 흥미로운 제품을 테스트하거나 6개월 또는 12개월 동안 중기 거래 시스템이 있는 EA를 구매하는 좋은 방법입니다.







그림 6. Expert Advisor 구매 옵션

마지막 기준, 즉 가격과 품질 기준이 결정되면 원하는 제품을 선택하십시오. MQL5.community 지불 시스템 문서는 계정 충전에 도움이 될 것입니다. 선택에 대한 시스템 접근 Expert Advisor는 다채로운 그림, 매력적인 이름 또는 감정에 따라 선택하지 않고 선택할 수 있는 많은 장점이 있습니다. 이러한 접근 방식은 보다 신중하고 지능적이며 논리적이고 합리적인 선택을 하는 데 도움이 됩니다.

올바른 유형의 EA를 선택합니다.

필요한 제품의 기준과 요소를 결정합니다.

모든 후보자에 대한 지능적인 분석을 수행합니다.

편리한 구매 방법을 선택하게 됩니다.

정말 필요한 제품을 선택했는지 확인할 수 있습니다.





결론

이 글에서는 제품을 검색, 검사 및 평가할 때 고려해야 할 주요 원칙을 다뤘습니다. 디지털 상품을 구매할 때 보다 지능적이고 합리적인 결정을 내릴 수 있는 방법을 제시했습니다. MetaTrader Market과 같이 신뢰할 수 있고 성공적인 모든 온라인 상점은 고객에게 필요한 것을 찾고 디지털 구매에 만족할 수 있는 기회를 제공하는 데 관심이 있습니다.

