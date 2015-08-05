在市场中购买商品的技巧。循序渐进的操作手册

简介

众所周知MetaTrader市场提供十分广泛的商品选择：从EA到指标到面板以及为交易提供便利的工具。当进入商店时消费者往往面临选择难题，希望能够通过商品的种种参数来搜索，例如价格，功能，用户界面友好度，效率以及应用场景。本文将探讨一些不同的方法来寻找合适的产品，滤除不需要的，找到高效以及适合你的产品。





顾客类型

在销售技巧中，将遇到的消费者分为“冷”和“热”两种类型。



一个“冷”的消费者来到店里但是对商品基本不感兴趣。很可能只是简单的好奇心驱使他来到店里。如果这样的消费者真的想要买东西，他们往往也是举棋不定的。但是，他们仍旧对商品有一个大致的需求。否则，他们也不会来到特定的店里。商店和销售的任务就是帮助消费者决定购买他或她想要的商品，识别消费者需求并且帮助其选择最适合消费者的商品。

一个“热”的消费者同样来到店里，他有别于前者，有明确的购买目标，例如一个趋势指标。这种情况下店家或者销售的任务是向其提供他所需的商品并且为最终购买提供最后建议。

“冷”的消费者需要更多的被“唤醒”。

注意！无论如何你都不应该强迫消费者购物或者让其买一个他或她不需要的商品。向一个消费者兜售一件其不需要的商品，你将失去的不仅仅是这个客户（当他或她发现你的不诚实行为后），这个客户会将你的行为告诉其他人，那么你将失去这些潜在客户。同样如果消费者获得良好的购物体验后，他或她的朋友当然也会知道，那么店家很可能就有了新的顾客。





MetaTrader市场。寻找您所需的商品



MetaTrader市场是一个集应用、书籍和杂志为一身面向交易者的独特商店。让我们来研究下搜寻理想商品所需的工具。



这是产品类别或虚拟分类板块（图1），它有助于你选择感兴趣的商品，当然还有商品运行的平台。商品被分为4大类：

这一步非常简单：确定你是想要购买专业数字出版物或是选择一个你想要购买商品所运行的平台。你可以选择例如MetaTrader 5，然后一一熟悉所有子类商品或者选择一个细分的子类。





图1. 数字商品的类别及类型

如果你进入一个分类，你将看到新的可选项（图2）：

板块/分类；

有助与使用市场服务的链接；

给定类别商品的标签（最热，最新，免费，付费）；

选定类别中的页面导航；



选择标签过滤商品。

上述是选择理想商品的主要手段。使我们可以从一开始就缩小搜索范围。如图2显示我们在MetaTrader 5的EA和指标板块。下面是有用的信息以及测试交易EA的指导链接。热门标签页中包含了被官大用户追捧的商品。



最新标签页代表最近上线的付费和免费产品。最后两个标签代表热门的付费和免费产品。通过导航让你可以切换到下面的市场页面。过滤框可以帮助你通过一些典型的关键词来搜索商品，例如“趋势指标”，或者某种计算方式：CCI，MACD，三重滤网策略，比尔威廉。





图2. 该类别的搜索框





购买指标的四个步骤



第一步。选择商品类别

购买指标前你得先搞清楚你所使用的交易平台，以免购买的指标所适用的平台对不上。我们选择MetaTrader 5（图3）的指标子类。选中板块的标题为MetaTrader 5的技术指标，正是我们要的。





Fig.3. 在MetaTrader 5类别中选择指标子类。







第二步。选择关键词和目标标签页。

在第二步中，你要确定搜索关键词，例如趋势指标，并且选择最热标签。有一点要注意，如果选择了一个标签页并在其中搜索，那么只会返回属于此标签页的结果。图4表示使用关键词“趋势指标”在MetaTrader 5最热商品下的搜索结果。



至此我们得到一个初步满足我们需要的商品列表。可以看到更多的筛选参数：价格，评级，简介（将鼠标悬停在一个商品上）。如果你之前购买过作者的商品或者由于其知名度而知道作者名字的话，作者也可以作为查找选项。





Fig.4. 在最热标签页中使用关键词搜索





第三步。选择的步骤



在这一步中，你必须仔细观察每个指标并且注意以下特征：

详细而清晰的商品描述。你必须完全清楚你将要购买的商品的功能原理。



所选指标的参数。必须清晰的说明它们的用途以及其他会影响指标运行的因素。



交易建议。你必须知道交易信号仅仅是一方面。信号并不总是意味着要开买单或卖单。这也是为何商品作者的建议是非常有用的。如果作者没有任何建议，你总是可以在 评论 页中直接获得点信息。



页中直接获得点信息。 商品的运行效果必须用截图或者视频来表现。作者对于在何种情况下使用这款商品的信息，也可从其描述中反映出来。



用户反馈和评论可从侧面反应出商品的特征。提给开发者的问题和开发者的回复。在这里你可以了解更多关于商品执行的细节。

最后检验商品的办法是下载测试版（这也是使用MetaTrader市场一个重要的好处，你可以先测试再购买），可以用历史数据回测其运行情况及特性。





第4步。商品价格及首选项



当你决定购买商品后，在左边还有一个选项就是价格。强烈建议不要选择“最便宜的”。

注意！不要幻想能够找到“既便宜又完美”的商品。高质量，完美的运行算法，实用的函数 几乎是不存在 。必须接受一个事实那就是，高质量的，并且经过测试适用你的商品，是值得卖一个好价钱的。和它们的售价不相符的商品必须在一开始就被排除掉。



你要能够理解，有些商品有更为复杂的设置，友好的是有界面，但同样可能比你选择的指标更加贵。这也是在最后一步你必须选择高性价比商品的原因。换句话说你必须来权衡适合自己的性价比是什么。最后一点很重要，你要评估你使用所购买商品的频率是多少，是你交易不可缺少的还是只是偶尔使用的工具。



当通过这简单的四步后，毫无疑问你将：

选择了适合你的交易平台；

通过关键词和标签缩小了搜索范围；



仔细审查过商品并关注了商品的必要细节。

决定购买一个在最大程度上能带给自己好处的商品。





购买EA的四个步骤



第一步。选择商品类别

这一步同选择指标的第一步。确定EA所要运行的平台。我们选择Experts 子类（图5）。标题确认了我们的选择MetaTrader 5的交易机器人。





图5。选择交易机器人子类





第二步。选择需要的标签并在搜索框中输入关键词

在这步搜索方式同上述。不同点在于你输入关键词时得知道什么样的EA适合你。我们来看看。

趋势型EA。

这类EA交易策略的是通过算法找到趋势并交易趋势。基本原则通常是在趋势中入场，逐步加仓并且当趋势终结时逐步减仓。这类交易系统的优点是在长期趋势时能够获取客观的利润，但缺点是在横盘时无效。 头皮型。 这类EA通常在短周期下进行日内交易，以小的利润目标进行大量的交易。在波动平稳的市场中有效。甚至有一类“夜晚头皮”类型的EA。如果你在剧烈变化的市场中使用这些EA那么风险会上升。强烈建议不要在新闻事件发布时间用这类系统交易。 基于Martingale的EA平均型EA。 马丁格尔的原理通常是：当出现亏损时，增加交易量，直到一个持仓头寸的盈利覆盖前面所有订单的亏损。这个策略非常冒险但同时如果能够获利平仓，那么能够带来稳定的利润。这类系统无疑需要巨大的帐户资金来维持亏损后的加仓。 多货币对EA。 这类系统的算法是同时追踪和交易多个货币对。这类EA有一个重要的优势 — 风险分散。这怎么解释呢？当你交易一个货币对时，盈利和亏损仅限于此货币。如果一个交易系统交易多个货币对，那么就能够用一个货币的盈利来抵充另一个货币的亏损，甚至获得利润。 这也就是为什么使用多货币对交易系统能够降低风险的原因。 组合EA。 这类EA使用多种交易策略。系统的风险，收益和亏损取决于使用的策略。

因此，确定我们想要找什么样的系统，并且选择一些候选品种以供进一步检验。





第三步。分析，测试及后续选择

在这一步你要确定类型，记忆分析和比较EA的基础。最后，形成你自己独特的需求：

当使用自动交易系统进行交易时愿意承担的风险。通常通过帐户资金的回撤来确定。

将要用EA做交易的交易品种、时间段、时间周期。不是每个系统都能满足所有需求。



期望回报。牢记你期望获得的越多，你可能遭受的——不但心理上的还有金钱上的损失也越多。

用于交易的资金。

经纪商和交易账户类型。

举例。

风险：每笔账户资金的2%。最大允许的回撤：账户资金的20%。 货币对：EURUSD，欧洲时段，时间周期 - H1。 期望利润：10-15%一个月。 初始入金：300USD。 标准账户。5位数报价。浮动点差0.3起。最高杠杆为1:500。



为了避免买到不适合你的交易系统，请一定确保熟悉产品描述，交易条件，交易的初始入金以及交易账户条件。

检查所选商品的描述和特征确保满足上述要求。截图和视频将使对商品的认识更为丰满。查看回测结果并且下载测试版本用自己的策略测试器进行回测是十分必要的。更多信息可以阅读文章如何在购买前测试交易机器人。



交易信号服务不断的被用于展示实盘帐户交易。相对于历史数据回测，实盘帐户上运行更加有意义。它使得我们能够在不断变化的市场环境下考察系统的表现和稳定性。绝大部分不合适的产品在你筛选并测试检验后被排除了。





第4步。选择一个最具性价比的产品

MetaTrader市场提供了很多购买选择。让我们来看看它的优势。图6给出了一个选择购买EA的例子。按钮买 允许购买商品的10此激活。你也可以租用商品： 你可以购买一个限时使用的EA副本。租用感兴趣的EA一个月或者购买六个月或12个月授权有效期的EA是很好的测试方法。







图6. 购买EA的选项

当你确定了最后的标准即价格和质量标准后就能选择到一个理想的产品了。文章MQL5社区支付系统能帮助你建立帐户。系统性的选择EA的方法能够让你避免依靠漂亮的图片，吸引人的名字或者跟着感觉走来做出购买决定。这里介绍的方法能够让你更有目的性、更合逻辑的理性选择：

你将选择到一个正确类型的EA。

你来确定所需产品的标准和因素。

你会对所有候选产品进行理智的分析。

选择一个便捷的购买方式。

你确信能够找到自己想要的商品。





总结

本文涵盖了查找，检验及评估商品的主要原则。我们给出了购买数字商品更为智能和理性的方法。对于每一个成功的在线商店而言，如MetaTrader市场，都希望能给消费者提供愉快的购物体验，使其买到想要的数字商品。

