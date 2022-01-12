Suggerimenti per l'acquisto di un prodotto sul mercato. Guida passo-passo

Introduzione

Non è un segreto che MetaTrader Market offre una vasta scelta di tutti i tipi di prodotti: da Expert Advisor e indicatori a pannelli e utilità per un trading comodo. Quando si entra in questo tipo di negozio, un acquirente incontra spesso il problema della scelta e deve essere in grado di cercare i prodotti in base a vari parametri come prezzo, funzionalità, facilità d'uso, efficienza, modalità di applicazione. L'articolo tenterà di trovare diversi metodi di ricerca di un prodotto, eliminando i prodotti indesiderati, determinando se questo sarà per l’utente efficiente ed essenziale.





Tipi di acquirenti

Nozioni come acquirenti "freddi" e "caldi" possono essere ampiamente soddisfatti nella tecnologia di vendita.



Un acquirente "freddo" è una persona che è venuta al negozio ma non è affatto interessata ai prodotti. Probabilmente la semplice curiosità ha guidato questa persona. Tali acquirenti sono indecisi su ciò che vogliono acquistare e se vogliono davvero acquistare qualcosa. Ma hanno un bisogno ancora non chiaro di un prodotto. Altrimenti non verrebbero in questo particolare negozio. Il compito del negozio e del venditore è quello di aiutare tale acquirente a decidere cosa vorrebbe acquistare, capire le esigenze dell'acquirente e selezionare un prodotto che sarà il migliore per l'acquirente.

Un acquirente "caldo" è una persona che viene in negozio, ma a differenza del primo tipo un acquirente, sa bene quale prodotto cerca, ad esempio, un indicatore di tendenza. In questo caso il compito del negozio e del venditore è quello di fornire il tipo richiesto di un prodotto e aiutare a prendere una decisione finale al momento dell'acquisto.

Gli acquirenti "freddi" che dovrebbero essere "riscaldati" sono di maggiore frequenza.

Nota: In nessun caso dovrai costringere un acquirente ad acquistare un prodotto o costringere un acquirente ad acquistare qualcosa di cui non ha bisogno. È da intendersi che vendendo un prodotto indesiderato a un cliente, perderai non solo questo cliente (quando lui o lei vede tale disonestà) ma tutti coloro a cui questo cliente ingannato parlerà delle tue modalità di vendita. Allo stesso modo, se ad un acquirente viene realizzato un desiderio, i suoi amici lo sapranno sicuramente e il negozio probabilmente avrà nuovi clienti.





MetaTrader Market. Strumenti per la ricerca del prodotto richiesto



MetaTrader Market è un negozio unico di applicazioni, libri e riviste per i commercianti. Vediamo gli strumenti che abbiamo per la ricerca del prodotto richiesto.



Si tratta di sezioni (Fig.1) per categorie di prodotti, o segmenti virtuali, che aiutano a selezionare un tipo di prodotto digitale di interesse, nonché una piattaforma di trading per cui stiamo selezionando un prodotto. I prodotti sono suddivisi in 4 grandi categorie:

Questo passaggio è semplice: decidere se vogliamo acquistare letteratura professionale in forma digitalizzata o selezionare un terminale di trading per cui si desidera acquistare un prodotto digitale. È possibile selezionare una categoria, ad esempio MetaTrader 5, e conoscere i prodotti di tutte le sottosezioni, oppure selezionare una sottosezione di categoria.





Fig.1. Sezioni e tipi di prodotti digitali

Se inserisci una delle categorie, vedrai nuovi strumenti di ricerca aggiuntivi (Fig.2):

sezione/categoria;

link utili per l'utilizzo del Mercato;

schede con prodotti della categoria data (popolare, ultimo, gratuito, a pagamento);

navigazione tra le pagine della categoria selezionata;



filtro prodotto nella scheda selezionata.

Questi sono gli strumenti principali per scegliere un prodotto richiesto. Usandoli possiamo restringere la ricerca sul passaggio iniziale. Ad esempio la Fig.2 mostra che siamo nella sezione Expert Advisors and Indicators per MetaTrader 5. Appena sotto possiamo vedere informazioni utili per questa sezione esatta rappresentata come suggerimenti e il link alla guida sui test dei robot di trading. La scheda Popular contiene prodotti molto ricercati dagli utenti.



La scheda Last illumina le ultime offerte, sia a pagamento che gratuite. Le ultime due schede rappresentano popolari prodotti gratuiti e a pagamento. La navigazione consente di passare alle seguenti pagine di mercato. Il campo Filtro ti aiuterà a selezionare i prodotti in base a parole chiave di particolari caratteristiche, ad esempio "indicatore di tendenza", o un metodo di calcolo: CCI, MACD, Triple Screen Strategy, Bill Williams.





Fig.2. Strumenti di ricerca nella sezione categoria





Quattro passi verso l'acquisto di un indicatore



Passo No.1. Scegli la categoria di prodotto

Al primo passo della selezione di un indicatore è necessario sapere quale terminale di trading si utilizza per evitare di acquistare un indicatore di trading per una piattaforma sbagliata. Abbiamo selezionato la sottosezione Indicatori per MetaTrader 5 (Fig.3). L'intestazione della sezione selezionata, vale a dire Indicatori tecnici per, MetaTrader 5, conferma inoltre la nostra scelta.





Fig.3. Selezione della sottosezione Indicatori nella categoria MetaTrader 5







Passo No.2. Selezione di parole chiave e di una scheda mirata

Al secondo passaggio è necessario decidere le parole chiave giuste, ad esempio Indicatore di tendenza e selezionare la scheda Popolare. È importante rendersi conto che se si seleziona una scheda e si cerca in questa scheda utilizzando parole chiave, si otterranno risultati solo per questa scheda. La Fig.4 illustra i risultati della ricerca per parole chiave "indicatore di tendenza" tra i prodotti popolari per MetaTrader 5.



In questo modo abbiamo un elenco preliminare di prodotti che corrispondono ai nostri criteri di richiesta. Qui possiamo vedere parametri aggiuntivi per un'ulteriore selezione: prezzo, valutazione, breve descrizione (puoi vederli se passi un cursore su un prodotto). Un autore può anche essere un criterio di richiesta, come potresti conoscerlo a causa di prodotti realizzati in precedenza o di una certa reputazione.





Fig.4. Risultati della ricerca per parole chiave nella scheda Popolare





Passo No.3. Fase di selezione



In questa fase è necessario esaminare ciascun indicatore e prestare attenzione alle seguenti caratteristiche e caratteristiche:

Descrizione dettagliata e chiara del prodotto. Devi essere pienamente consapevole dei principi operativi del prodotto che stai per acquistare.



Parametri e strumenti dell'indicatore selezionato. Devono essere chiaramente spiegati e, tra le altre cose, deve essere descritta la loro influenza sul funzionamento dell'indicatore.



Suggerimenti di trading. Bisogna capire che un segnale è solo una parte della storia. Il segnale non può sempre indicare l'apertura di un ordine di acquisto o di vendita. Ecco perché i consigli dell'autore del prodotto sono vantaggi drammatici. Se l'autore non consiglia nulla, puoi sempre fare le cose direttamente nella scheda Commenti.



Il funzionamento del prodotto deve essere dimostrato su screenshot o video. Le informazioni su come e in quali casi l'autore utilizza il prodotto forniscono un assaggio della corrispondenza del prodotto alla sua descrizione.



Feedback e commenti sono caratteristiche indirette del prodotto. Domande allo sviluppatore e risposte dello sviluppatore. Qui puoi imparare ulteriori informazioni utili o dettagli sul funzionamento del prodotto.

E l'ultimo metodo per esaminare il prodotto è scaricare la sua versione demo (questo è un importante vantaggio di MetaTrader Market, in quanto è possibile testare il prodotto senza acquistarlo) e testare il suo funzionamento sulla cronologia e sulla coppia di valute, nonché le sue funzionalità nel tester del terminale!





Passo No.4. Prezzo del prodotto e scelta Premier



Dopo aver esaminato e determinato i candidati finali per l'acquisto, ti rimane un criterio, cioè il prezzo. Qui è fortemente sconsigliato fare affidamento su un'opzione banale: "acquista quello più economico".

Nota: Getta via l'illusione di poter trovare un prodotto "economico e perfetto". Anche l'alta qualità, l'algoritmo di funzionamento perfetto e le funzioni pratiche si trovano raramente o mai . È da capire e accettare che un prodotto davvero di alta qualità, che hai scelto e testato come versione demo e che fa bene a te, ha un buon rapporto qualità-prezzo. I prodotti, che non arrivano ai loro prezzi, devono essere eliminati nei passaggi precedenti.



Dovresti capire che potrebbero esserci prodotti più complicati con più impostazioni, più facili da usare, ma allo stesso tempo più costosi di altri indicatori che hai scelto. Ecco perché all'ultimo passo la sfida per te è trovare un equilibrio tra i prezzi dei prodotti e i loro capacità funzionali. In altre parole, devi trovare il tuo rapporto qualità-prezzo personale. L'ultimo ma non meno importante fattore è la frequenza con cui utilizzerai il prodotto per il trading, se sarà un componente essenziale del tuo sistema di trading o solo uno strumento per un uso occasionale.



Quando superi quattro semplici passaggi non dubiterai che tu:

aver scelto una sezione adeguata per il tuo terminale di trading;

ricerca ristretta di prodotti per parole chiave e schede;



prodotti esaminati e prestato attenzione ai dettagli essenziali e necessari;

ha deciso di acquistare un prodotto adeguato che sarà utile nella massima misura possibile.





Quattro passi verso l'acquisto di un Expert Advisor



Passo No.1. Scegli la categoria di prodotto

Questo passaggio coincide con il primo passo della scelta di un indicatore. Quindi decidiamo per quale terminale di trading sceglieremo un esperto. Nella nostra situazione selezioniamo la sottosezione Expert (Fig.5). La nostra scelta è confermata dalla voce Trading Robots per MetaTrader5.





Fig.5. Selezionare la sottosezione Robot di trading





Passo No.2. Seleziona scheda Obbligatorio e inserisci parole chiave nel campo Filtro

In questa fase la tua ricerca sarà simile a quella sopra menzionata. La differenza è che quando esegui una ricerca per parole chiave, dovresti conoscere il tipo di EA che stai cercando e quale EA sarà buono per te. Esaminiamone alcuni.

Trend Expert Advisors.

Questi sono sistemi di trading EA che includono algoritmi di ricerca di una tendenza e l'applicazione di questa tendenza per il trading. I loro principi di funzionamento consistono principalmente nell'entrare durante la tendenza, nell'aumentare una posizione e nella graduale chiusura parziale ai segni della fine della tendenza. Il vantaggio di tali sistemi consiste in una significativa redditività durante le tendenze a lungo termine, ma lo svantaggio è la complessità del lavoro se i segnali sono assenti (piatti). Scalper. Questi EA di solito applicano il trading intraday su intervalli di tempo più bassi facendo un gran numero di operazioni con obiettivi di profitto minimi. Lavorano in modo efficiente su mercati tranquilli. Esiste anche un tipo di EA come "scalper notturni". Il rischio aumenterà se si utilizzano questi EA su mercati attivi e dinamici con frequenti riquotazioni. Si sconsiglia vivamente di utilizzare tali sistemi durante il periodo delle notizie. Expert Advisor basati su Martingale. Testing dell' Expert Advisors Il principio martingala si basa generalmente sull'aumento di molto in caso di perdita fino a quando una posizione aperta si chiude con un profitto che copre tutte le perdite causate da operazioni precedenti. Questa strategia è piuttosto rischiosa, ma allo stesso tempo può produrre un reddito ordinato se le posizioni vengono chiuse con profitto. Tale sistema di trading richiede esplicitamente un deposito sufficientemente grande per sostenere l'aumento del lotto lungo in caso di perdita. Expert Advisor multi-valuta. Questi sono algoritmi di sistemi che includono il monitoraggio e il trading di diverse coppie di valute contemporaneamente. Tali EA hanno un vantaggio importante: la diversificazione del rischio. Che cosa significa? Quando si scambia un simbolo, profitti e perdite sono estesi solo a questo simbolo. E un sistema, che utilizza diversi simboli, può coprire il drawdown / perdita di un simbolo dal profitto di un altro e persino ottenere risultati positivi. Ecco perché applicando EA multi-valuta, riduci i rischi. Expert Advisor combinati. Questi sono EA che utilizzano diverse strategie di trading. I rischi, la redditività e la non redditività di tali sistemi dipendono principalmente dalle strategie scelte

Quindi, decidi quale sistema stiamo cercando e seleziona i candidati per un ulteriore esame.





Passo No.3. Analisi, test e successiva selezione

In questa fase dovresti decidere i criteri e le basi di confronto per analizzare e confrontare gli Expert Advisor. A tal fine, formulare i requisiti distinti su quanto segue:

Rischi che puoi permetterti quando fai trading con un sistema automatizzato. Sono spesso definiti dal prelievo consentito del deposito.

Strumenti di trading, sessione, tempo, intervallo di tempo su cui utilizzerai un EA. Non tutti i sistemi possono soddisfare tutti i criteri.



Profitto atteso. Tieni presente che maggiori sono le tue aspettative, maggiori potrebbero essere le tue perdite - sia psicologiche che finanziarie.

Deposito che utilizzerai nel trading.

Broker e tipi di conti di trading.

Esempio:

Rischio: 2% del deposito per operazione. Prelievo massimo consentito: 20% del deposito. Coppia di valute: EURUSD, sessione europea, time frame - H1. Profitto approssimativo: 10-15% al mese Deposito 300 USD. Conto in dollari standard. 5 cifre. Lo spread fluttuante è da 0,3. La leva massima è 1:500.



Tieni gli occhi aperti mentre familiarizzi con la descrizione, le condizioni di trading, i requisiti per il deposito iniziale o raccomandato e le condizioni per i conti di trading per evitare di acquistare un sistema di trading che non fa al caso tuo.

Esaminare la descrizione e le caratteristiche degli EA selezionati per soddisfare i requisiti sopra menzionati. Il video allegato o gli screenshot del prodotto forniranno ulteriori informazioni. È molto utile dare un'occhiata ai risultati del backtesting e controllare questi risultati nel tester di strategia utilizzando una versione di prova di un prodotto offerto. Maggiori dettagli possono essere trovati nell'articolo Come testare un robot commerciale prima di acquistarlo.



Il servizio di segnali di trading è sempre più frequentemente utilizzato per verificare il funzionamento su conti reali in funzione di monitoraggio. Il confronto delle operazioni sulla cronologia e su un conto reale è particolarmente prezioso. Permette di esprimere un giudizio sul comportamento e sulla stabilità del sistema in condizioni in continua evoluzione. Una parte sostanziale dei prodotti non idonei viene filtrata dopo aver determinato i criteri ed esaminato i risultati dei test del funzionamento e del monitoraggio del sistema.





Passo No.4. Seleziona un prodotto con il miglior prezzo

MetaTrader Market offre un approccio molto flessibile all'acquisto. Diamo un'occhiata ai suoi vantaggi. La Fig.6 fornisce un esempio di metodi e opzioni per l'acquisto di un Expert Advisor. Il pulsante Acquista permette di acquistare 10 attivazioni senza tempo del prodotto. Puoi anche noleggiare il prodotto: puoi acquistare una copia completa a tempo limitato dell'EA. Rent è un buon modo per testare un prodotto interessante durante un mese o acquistare EA con sistemi di trading a medio termine per sei o dodici mesi.







Fig.6. Opzioni di acquisto di expert advisor

Quando hai deciso l'ultimo criterio, vale a dire il criterio di prezzo e qualità, seleziona un prodotto desiderato. L'articolo Sistema di pagamento MQL5.community ti aiuterà a ricaricare il tuo account. L'approccio di sistema alla selezione di un Expert Advisor ha molti vantaggi che ti permettono di fare una scelta non da immagini colorate, nomi attraenti o seguendo le tue emozioni. Tale approccio ti aiuta a fare una scelta più deliberata, intelligente, logica e ragionevole:

Selezionerai un tipo corretto di EA.

Determinerai i criteri e i fattori del prodotto richiesto.

Eseguirai un'analisi intelligente di tutti i candidati.

Selezionerai un modo conveniente di acquisto.

Sarai sicuro di aver selezionato un prodotto di cui hai davvero bisogno.





Conclusione

Questo articolo ha trattato i principi fondamentali da considerare durante la ricerca, l'esame e la valutazione dei prodotti. Abbiamo offerto metodi per prendere decisioni più intelligenti e ragionevoli al momento dell'acquisto di beni digitali. Come ogni negozio on-line affidabile e di successo, come MetaTrader Market come, è interessato a fornire ai propri clienti l'opportunità di trovare qualcosa di cui hanno bisogno ed essere soddisfatti del loro acquisto digitale.

