Exemplo de Expert Advisor

Este artigo exibe os princípios de desenvolvimento de programas em MQL4 mediante a criação de um sistema Expert Advisor simples de exemplo com base no indicador MACD padrão. Neste Expert Advisor, nós também veremos exemplos de implementação de tais características como a criação dos níveis de take profit com suporte ao stop móvel (trailing stop), bem como a maioria dos meios que garantam um funcionamento seguro. Em nosso exemplo, a negociação é feita através da abertura e gestão de uma única posição.

Princípios de negociação: Entrada de compra (BUY) - Indicador MACD está abaixo de zero, vai para cima e cruza a linha de sinal que vai para baixo.



Entrada de venda (SELL) - Indicador MACD está acima de zero, vai para baixo e cruza a linha de sinal que vai para cima.



Encerramento da compra - pela execução do take profit, pela execução do trailing stop ou quando o MACD cruzar a linha de sinal (MACD está acima de zero, vai para baixo e cruza a linha de sinal que vai para cima).

Encerramento da venda - pela execução do take profit, pela execução do trailing stop ou quando o MACD cruzar a linha de sinal (MACD está abaixo de zero, vai para cima e cruza a linha de sinal que vai para baixo). Notícia importante: para excluir alterações insignificantes do indicador MACD (pequenas 'colinas' no gráfico) de nossa análise, introduzimos uma medida adicional para controlar o tamanho das "colinas" plotadas como se segue: o tamanho do indicador deve ser de, pelo menos, 5 unidades do preço mínimo (5*Point, o que para USD/CHF = 0.0005 e para o USD/JPY = 0.05).

Passo 1 - Escrever a descrição do Expert Advisor

Aponte o cursor do mouse na seção Expert Advisors da janela do navegador, pressione o botão direito do mouse e selecione o comando "Criar no MetaEditor" no menu que aparece. O Assistente de Inicialização do Expert Advisor irá pedir-lhe para introduzir determinados dados. Na janela que aparece, escreva o nome (Nome) do Expert Advisor - Exemplo MACD, o autor (Autor) - indique o seu nome, o link (Link) - um link para seu website, nas notas (Notas) - Exemplo de teste de um Expert Advisor baseado no MACD.

Passo 2 - Criar a estrutura primária do programa

O código-fonte do Expert Advisor só irá ocupar várias páginas, mas mesmo esse volume é muitas vezes difícil de entender, especialmente pelo fato de não sermos programadores profissionais - caso contrário, não teríamos necessidade de descrever tudo, não é mesmo? :) Para se ter uma ideia da estrutura de um Expert Advisor padrão, vamos dar uma olhada na descrição dada abaixo: Variáveis de inicialização Verificação dos dados iniciais consultar a tabela, número de barras no gráfico

verificar os valores das variáveis ​​externas: Lots, S/L, T/P, T/S Definir as variáveis ​​internas para acessar os dados de forma rápida Verificar o terminal de negociação - ele esta vazio? Se sim, então: verificações: disponibilidade de saldo na conta etc ...

é possível abrir uma posição comprada (BUY)? abrir uma posição comprada e encerrar

é possível abrir uma posição vendida (SELL)? abrir uma posição vendida e encerrar encerrar o Expert Advisor... Controle das posições previamente abertas no ciclo se for uma posição comprada ela deve ser fechada? o stop móvel deve ser resetado? se for uma posição comprada ela deve ser fechada? o stop móvel deve ser resetado?



Ele acaba por ser bastante simples, apenas 4 blocos principais. Agora vamos tentar gerar pedaços do código passo a passo para cada seção da estrutura do esquema: Variáveis de inicialização

Primeiramente, todas as variáveis ​​a serem utilizadas no programa Expert devem ser definidas de acordo com a sintaxe da linguagem MQL 4. É por isso que inserimos o bloco para inicializar as variáveis ​​no início do programa extern double TakeProfit = 50 ; extern double Lots = 0.1 ; extern double TrailingStop = 30 ; extern double MACDOpenLevel= 3 ; extern double MACDCloseLevel= 2 ; extern double MATrendPeriod= 26 ; A linguagem MQL 4 é completada pelo termo "variáveis ​​externas". Variáveis ​​externas podem ser definidas por fora sem modificar o código fonte do programa. Ela fornece flexibilidade adicional. No nosso programa, a variável MATrendPeriod é definida como uma variável extern. Nós inserimos a definição dessa variável, no início do programa. extern double MATrendPeriod= 26 ;



Verificação dos dados iniciais

Esta parte do código é geralmente utilizado em qualquer Expert com pequenas modificações, porque é um bloco de verificação praticamente padrão: if ( Bars < 100 ) { Print ( "menor do que 100 barras" ); return ( 0 ); } if (TakeProfit< 10 ) { Print ( "TakeProfit menor que 10" ); return ( 0 ); }



Definindo as variáveis ​​internas para acesso rápido aos dados

No código-fonte, muitas vezes é necessário acessar os valores dos indicadores ou lidar com os valores calculados. Para simplificar a codificação e acelerar o acesso, os dados são colocados em variáveis ​​internas. int start() { double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; int cnt, ticket, total; MacdCurrent= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_MAIN, 0 ); MacdPrevious= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_MAIN, 1 ); SignalCurrent= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_SIGNAL, 0 ); SignalPrevious= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_SIGNAL, 1 ); MaCurrent= iMA ( NULL , 0 ,MATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE , 0 ); MaPrevious= iMA ( NULL , 0 ,MATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE , 1 );

Agora, em vez da notação monstruosa de IMACD (NULL, 0,12,26,9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0) , você pode usar MacdCurrent no código-fonte.



Verificar o terminal de negociação - ele está vazio? Se sim, então:

No nosso Expert Advisor, usamos apenas as posições que são abertas com ordens a mercado, nós não lidamos com as ordens pendentes. No entanto, para estar do lado seguro, vamos apresentar uma verificação do terminal de negociação para ordens colocadas anteriormente: total= OrdersTotal (); if (total< 1 ) { verificações: disponibilidade de saldo na conta etc...

Antes de analisar a situação do mercado, é aconselhável verificar o estado de sua conta para se certificar de que existem recursos livres para ele abrir uma posição. if (AccountFreeMargin()<( 1000 *Lots)) { Print ( "Nós não temos dinheiro. Margem Livre = " , AccountFreeMargin()); return ( 0 ); } é possível abrir uma posição comprada (BUY)?

Condição de entrada para a posição comprada: MACD estar abaixo de zero, vai para cima e cruza a linha de sinal que vai para baixo. Isto é como nós descrevemos ele em MQL4 (note que operamos sobre os valores dos indicadores que foram salvos anteriormente nas variáveis): if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDOpenLevel* Point ) && MaCurrent>MaPrevious) { ticket= OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,Lots,Ask, 3 , 0 ,Ask+TakeProfit* Point , "macd sample" , 16384 , 0 ,Green); if (ticket> 0 ) { if ( OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print ( "Ordem BUY aberta : " ,OrderOpenPrice()); } else Print ( "Erro ao abrir uma ordem BUY : " , GetLastError ()); return ( 0 ); } Um controle adicional sobre o tamanho das 'colinas' já foi mencionado acima. A variável MACDOpenLevel é definida pelo usuário, podendo ser alterada, sem interferir com o código, para assegurar uma maior flexibilidade. No início do programa nós inserimos uma descrição desta variável (bem como a descrição da variável usado abaixo). é possível abrir uma posição vendida (SELL)?

Condição de entrada de uma posição vendida: MACD está acima de zero, vai para baixo e cruza a linha de sinal que vai para cima. A notação é como se segue: if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrentSignalPrevious && MacdCurrent>(MACDOpenLevel* Point ) && MaCurrent<MaPrevious) { ticket= OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,Lots,Bid, 3 , 0 ,Bid-TakeProfit* Point , "macd sample" , 16384 , 0 ,Red); if (ticket> 0 ) { if ( OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print ( "Ordem SELL aberta : " ,OrderOpenPrice()); } else Print ( "Erro ao abrir uma ordem SELL : " , GetLastError ()); return ( 0 ); } return ( 0 ); }





Controle das posições previamente abertas no ciclo for (cnt= 0 ;cnt { OrderSelect (cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()== Symbol ()) { "cnt" - "é uma variável contadora que deve ser definida no início do programa, tal como se segue: int cnt = 0; se for uma posição comprada if (OrderType()==OP_BUY) { ela deve ser fechada?

Condição para sair de uma posição comprada: MACD cruza a linha de sinal, MACD estando acima de zero, indo para baixo e cruzando a linha de sinal que vai para cima. if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalPrevious && MacPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 3 ,Violet); return ( 0 ); } o stop móvel deve ser resetado?

Nós definimos o stop móvel apenas no caso da posição já tiver um lucro superior ao nível do stop móvel em pontos, e no caso do novo nível de stop for melhor do que o anterior. if (TrailingStop> 0 ) { if (Bid-OrderOpenPrice()> Point *TrailingStop) { if (OrderStopLoss() { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid- Point *TrailingStop, OrderTakeProfit(), 0 ,Green); return ( 0 ); } } } Nós fechamos a chave do operador. }



se for uma posição comprada else { ela deve ser fechada?

Condição para sair de uma posição venida: MACD cruza sua linha de sinal, MACD esta abaixo de zero, indo para cima e cruzando a linha de sinal que vai para baixo. if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 3 ,Violet); return ( 0 ); } o stop móvel deve ser resetado?

Nós definimos o stop móvel apenas no caso da posição já tiver um lucro superior ao nível do stop móvel em pontos, e no caso do novo nível de stop for melhor do que o anterior. if (TrailingStop> 0 ) { if ((OrderOpenPrice()-Ask)>( Point *TrailingStop)) { if ((OrderStopLoss()>(Ask+ Point *TrailingStop)) || (OrderStopLoss()== 0 )) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+ Point *TrailingStop, OrderTakeProfit(), 0 ,Red); return ( 0 ); } } } Fechando todos os colchetes que permaneceram abertos. } } } return ( 0 ); }

encerrar o Expert Advisor... Então, seguindo este procedimento passo-a-passo, nós escrevemos o nosso Expert Advisor... Passo 3 - Montagem do código resultante do programa Vamos abrir as configurações do Expert Advisor (usando um botão ou uma linha em "Propriedades ..." do menu). Nos é oferecido uma janela na qual temos que definir as configurações externas dos parâmetros de trabalho:

