Ejemplo de Asesor Experto
Este artículo expone los principios de desarrollo de programas MQL4 mediante la creación de un Asesor Experto que implementa un sistema basado en el indicador estándar MACD. En este Asesor Experto también veremos algunas implementaciones de ejemplo, y también estableceremos los niveles de take profit de forma segura con la ayuda del trailing stop. En nuestro ejemplo las operaciones se llevan a cabo abriendo y manejando una sola posición.
Principios de trading:
Entrada larga (BUY) – el indicador MACD está por debajo de la línea cero, se dirige hacia arriba y se cruza con la línea de señal, que va hacia abajo.
Entrada corta (SELL) – el indicador MACD está por encima de la línea cero, se dirige hacia abajo y se cruza con la línea de señal, que va hacia arriba.
Salida larga – por ejecución del límite take profit, por ejecución del trailing stop o cuando MACD cruza su línea de señal (MACD está por encima de cero, se dirige hacia abajo y se cruza con la línea de señal, que va hacia arriba).
Salida corta – por ejecución del límite take profit, por ejecución del trailing stop o cuando MACD cruza su línea de señal (MACD está por debajo de cero, se dirige hacia arriba y se cruza con la línea de señal, que va hacia abajo).
Nota importante: con el objetivo de excluir de nuestro análisis los cambios insignificantes del indicador MACD (los "montículos" pequeños del gráfico), hemos introducido una medida adicional para controlar el tamaño de los "montículos" mostrados, como se explica a continuación. El tamaño del indicador tiene que ser como mínimo 5 unidades del precio mínimo (5*Point, que para USD/CHF = 0.0005 y para USD/JPY = 0.05).
Paso 1 – Escribir la descripción del Asesor Experto
Coloque el puntero del ratón en la sección Expert Advisors de la ventana Navegador, haga clic con el botón derecho del ratón, y seleccione la opción "Nuevo Archivo" del menú contextual. El asistente MQL4 de creación de asesores expertos le pedirá que introduzca unos datos. En la ventana emergente, escriba el nombre (Nombre) del Asesor Experto - Ejemplo MACD, el autor (Autor) - indique su nombre, el enlace (Enlace) - un enlace a su website, en las notas (Notas) - Ejemplo de pruebas con un Asesor Experto basado en MACD.
Step 2 – Creación de la estructura principal del programa
El código fuente del Asesor Experto ocupa solo unas cuantas páginas, pero a veces hasta un volumen así de pequeño puede resultar difícil de entender, especialmente si tenemos en cuenta que no somos programadores profesionales; por cierto, en caso contrario, no necesitaríamos ninguna explicación. :)
Echemos un vistazo a la siguiente descripción para hacernos una idea de la estructura de un Asesor Experto estándar:
Inicialización de variables
Comprobación inicial de los datos
comprobación del gráfico, número de barras del gráfico
comprobación de los valores de las variables externas: Lots, S/L, T/P, T/S
Configuración de las variables internas para acceder rápidamente a los datos
Comprobación del terminal de trading, ¿está vacío? En caso afirmativo, entonces:
comprobaciones: disponibilidad de fondos de la cuenta, etc.
¿se puede abrir una posición larga (BUY)?
abrir una posición larga y salir
-
¿se puede abrir una posición corta (SELL)?
abrir una posición corta y salir
-
Control de las posiciones abiertas previamente en el ciclo
si es una posición larga
¿deberíamos cerrarla?
¿hay que reiniciar el trailing stop?
si es una posición corta
¿deberíamos cerrarla?
¿hay que reiniciar el trailing stop?
-
-
Inicialización de variables
En primer lugar, todas las variables del programa se tienen que definir de acuerdo a la sintaxis del lenguaje MQL 4. Por esto insertamos el bloque de inicialización de variables al comienzo del programa
extern double TakeProfit = 50; extern double Lots = 0.1; extern double TrailingStop = 30; extern double MACDOpenLevel=3; extern double MACDCloseLevel=2; extern double MATrendPeriod=26;
El lenguaje MQL 4 dispone de las así llamadas variables externas. Estas variables se pueden configurar desde fuera sin necesidad de modificar el código fuente del asesor experto. Lo que proporciona una flexibilidad adicional. En nuestro programa, la variable MATrendPeriod se define como una variable externa. Definimos la variable justo al comienzo del programa.
extern double MATrendPeriod=26;
Comprobación inicial de los datos
Esta parte del código puede reutilizarse casi en cualquier experto con modificaciones mínimas, porque es un bloque de comprobación estándar:
// comprobación inicial de los datos // es importante asegurarse que el experto trabaja con un // gráfico normal, y que el usuario no se ha equivocado en el momento de // configurar las variables externas (Lots, StopLoss, TakeProfit, // TrailingStop) en nuestro caso, comprobamos el TakeProfit // en un gráfico de menos de 100 barras if(Bars<100) { Print("menos de 100 barras"); return(0); } if(TakeProfit<10) { Print("TakeProfit inferior a 10"); return(0); // comprobación de TakeProfit }
Configuración de las variables internas para acceder rápidamente a los datos
A menudo hace falta acceder a los valores del indicador desde el código fuente, o gestionar los valores calculados. Con el objetivo de simplificar la codificación y acelerar el acceso, los datos se ponen en variables internas.
int start() { double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; int cnt, ticket, total; // para simplificar la codificación y acelerar el acceso // ponemos los datos en variables internas MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1); SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1); MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
Ahora, en vez de la incómoda notación iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0), podemos utilizar MacdCurrent en el código fuente.
Comprobación del terminal de trading, ¿está vacío? En caso afirmativo, entonces:
Nuestro Asesor Experto solo utiliza las posiciones que se abren a mercado, sin manejar las órdenes pendientes. Sin embargo, vamos a añadir una pequeña capa de seguridad, comprobando las órdenes colocadas previamente en el terminal de trading:
total=OrdersTotal(); if(total<1) {
comprobaciones: disponibilidad de fondos de la cuenta, etc.
Antes de analizar la situación del mercado es aconsejable que compruebe el estado de su cuenta. Asegúrese que tiene fondos suficientes para abrir posiciones.
if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots)) { Print("No hay dinero. Margen libre = ", AccountFreeMargin()); return(0); }
¿se puede abrir una posición larga (BUY)?
Condición de entrada de una posición larga: MACD está por debajo de la línea cero, se desplaza hacia arriba y se cruza con la línea de señal, que va hacia abajo. Es así como la describimos en MQL4 (nótese que operamos con los valores del indicador que han sido previamente almacenados en variables):
// comprobamos la posibilidad de posición larga (BUY) if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent>MaPrevious) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point, "ejemplo macd",16384,0,Green); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("Orden BUY abierta : ",OrderOpenPrice()); } else Print("Error de apertura de posición BUY : ",GetLastError()); return(0); }
El control adicional del tamaño de los "montículos" que se dibujan ya se ha mencionado anteriormente. La variable MACDOpenLevel está definida por el usuario y se puede cambiar sin tener que interferir con el texto del programa, lo que proporciona una gran flexibilidad. Al comienzo del programa hemos insertado una descripción de esta variable, así como la descripción de la variable que se utiliza abajo.
¿se puede abrir una posición corta (SELL)?
Condición de entrada de una posición corta: MACD está por debajo de la línea cero, se desplaza hacia abajo y se cruza con la línea de señal, que va hacia arriba. La notación es como sigue:
// comprobamos la posibilidad de posición corta (SELL) if(MacdCurrent>0 && MacdCurrentSignalPrevious && MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent<MaPrevious) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point, "ejemplo macd",16384,0,Red); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("Apertura de posición SELL : ",OrderOpenPrice()); } else Print("Error de apertura de posición SELL : ",GetLastError()); return(0); } return(0); }
Control de las posiciones abiertas previamente en el ciclo
// es importante entrar al mercado de forma correcta, // pero es más importante salir de forma correcta... for(cnt=0;cnt { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderType()<=OP_SELL && // comprobación de posición abierta OrderSymbol()==Symbol()) // comprobación del símbolo {
"cnt" – " es una variable del ciclo que se tiene que definir así al comienzo del programa:
int cnt = 0;
si es una posición larga
if(OrderType()==OP_BUY) // apertura de posición larga {
¿deberíamos cerrarla?
Condición de salida de una posición larga: MACD se cruza con la línea de señal, MACD está por encima de la línea cero desplazándose hacia abajo y cruzándose con la línea de señal, que va hacia arriba.
if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalPrevious && MacPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet); // cerramos la posición return(0); // salimos }
¿deberíamos reiniciar el trailing stop?
Establecemos el trailing stop solo cuando la posición tiene un beneficio que supera el nivel de trailing stop en puntos, y cuando el nuevo nivel del stop es mejor que el anterior.
// comprobación del trailing stop if(TrailingStop>0) { if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop) { if(OrderStopLoss() { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop, OrderTakeProfit(),0,Green); return(0); } } }
Cerramos la llave del operador.
}
-
si es una posición corta
else // ir a la posición corta {
¿deberíamos cerrarla?
Condición de salida de una posición corta: MACD se cruza con la línea de señal, MACD está por debajo de la línea cero desplazándose hacia arriba y cruzándose con la línea de señal, que va hacia abajo.
if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet); // cerrar posición return(0); // salimos }
¿deberíamos reiniciar el trailing stop?
Establecemos el trailing stop solo cuando la posición tiene un beneficio que supera el nivel de trailing stop en puntos, y cuando el nuevo nivel del stop es mejor que el anterior.
// comprobación del trailing stop if(TrailingStop>0) { if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop)) { if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0)) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop, OrderTakeProfit(),0,Red); return(0); } } }
Cerramos todas las llaves que permanecen abiertas.
} } } return(0); }
Es bastante sencillo porque solo tiene cuatro bloques principales.
Ahora vamos a generar piezas de código, paso a paso, para cada sección de la estructura del esquema:
Así pues, finalmente, siguiendo paso a paso este procedimiento hemos escrito nuestro Asesor Experto.
Paso 3 – Ensamblar el código resultante del programa
Abramos la configuración del Asesor Experto (para ello podemos utilizar un botón o una línea del menú "Propiedades..."). Entonces se abre una ventana donde tenemos que definir la configuración externa de los parámetros:
Ensamblemos todo el código de la sección anterior:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MACD Sample.mq4 | //| Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.metaquotes.net/ | //+------------------------------------------------------------------+ extern double TakeProfit = 50; extern double Lots = 0.1; extern double TrailingStop = 30; extern double MACDOpenLevel=3; extern double MACDCloseLevel=2; extern double MATrendPeriod=26; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; int cnt, ticket, total; // comprobación inicial de los datos // es importante asegurarse que el experto trabaja con un // gráfico normal, y que el usuario no se ha equivocado en el momento de // configurar las variables externas (Lots, StopLoss, TakeProfit, // TrailingStop) en nuestro caso, comprobamos el TakeProfit // en un gráfico de menos de 100 barras if(Bars<100) { Print("menos de 100 barras"); return(0); } if(TakeProfit<10) { Print("TakeProfit inferior a 10"); return(0); // comprobación de TakeProfit } // para simplificar la codificación y acelerar el acceso // ponemos los datos en variables internas MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1); SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1); MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1); total=OrdersTotal(); if(total<1) { // no se identifican órdenes abiertas if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots)) { Print("No hay dinero. Margen libre = ", AccountFreeMargin()); return(0); } // comprobamos la posibilidad de posición larga (BUY) if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent>MaPrevious) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"ejemplo macd",16384,0,Green); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("Orden BUY abierta : ",OrderOpenPrice()); } else Print("Error de apertura de posición BUY : ",GetLastError()); return(0); } // comprobamos la posibilidad de posición corta (SELL) if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent<MaPrevious) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"ejemplo macd",16384,0,Red); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("Orden SELL abierta : ",OrderOpenPrice()); } else Print("Error de apertura de posición SELL : ",GetLastError()); return(0); } return(0); } // es importante entrar al mercado de forma correcta, // pero es más importante salir de forma correcta... for(cnt=0;cnt<total;cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderType()<=OP_SELL && // comprobación de posición abierta OrderSymbol()==Symbol()) // comprobación del símbolo { if(OrderType()==OP_BUY) // apertura de posición larga { // ¿debería cerrarse? if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet); // cerramos la posición return(0); // salimos } // comprobación del trailing stop if(TrailingStop>0) { if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop) { if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green); return(0); } } } } else // ir a la posición corta { // ¿debería cerrarse? if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet); // cerrar posición return(0); // salimos } // comprobación del trailing stop if(TrailingStop>0) { if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop)) { if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0)) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red); return(0); } } } } } } return(0); } // fin.
Para terminar de configurar nuestro asesor experto, tan solo especifique los valores de las variables externas "Lots = 1", "Stop Loss (S/L) = 0" (sin usar), "Take Profit (T/P) = 120" (adecuado en intervalos de una hora), "Trailing Stop (T/S) = 30". Por supuesto que usted puede establecer sus propios valores. Presione el botón "Compilar", y si no aparece ningún mensaje de error (por cierto, puede copiar el texto de arriba en MetaEditor), haga clic en el botón "Guardar".
Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1510
Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso