Ejemplo de Asesor Experto

Este artículo expone los principios de desarrollo de programas MQL4 mediante la creación de un Asesor Experto que implementa un sistema basado en el indicador estándar MACD. En este Asesor Experto también veremos algunas implementaciones de ejemplo, y también estableceremos los niveles de take profit de forma segura con la ayuda del trailing stop. En nuestro ejemplo las operaciones se llevan a cabo abriendo y manejando una sola posición.

Nota importante: con el objetivo de excluir de nuestro análisis los cambios insignificantes del indicador MACD (los "montículos" pequeños del gráfico), hemos introducido una medida adicional para controlar el tamaño de los "montículos" mostrados, como se explica a continuación. El tamaño del indicador tiene que ser como mínimo 5 unidades del precio mínimo (5*Point, que para USD/CHF = 0.0005 y para USD/JPY = 0.05).

Salida corta – por ejecución del límite take profit, por ejecución del trailing stop o cuando MACD cruza su línea de señal (MACD está por debajo de cero, se dirige hacia arriba y se cruza con la línea de señal, que va hacia abajo).

Salida larga – por ejecución del límite take profit, por ejecución del trailing stop o cuando MACD cruza su línea de señal (MACD está por encima de cero, se dirige hacia abajo y se cruza con la línea de señal, que va hacia arriba).

Entrada corta (SELL) – el indicador MACD está por encima de la línea cero, se dirige hacia abajo y se cruza con la línea de señal, que va hacia arriba.

Entrada larga (BUY) – el indicador MACD está por debajo de la línea cero, se dirige hacia arriba y se cruza con la línea de señal, que va hacia abajo.

Abramos la configuración del Asesor Experto (para ello podemos utilizar un botón o una línea del menú "Propiedades..."). Entonces se abre una ventana donde tenemos que definir la configuración externa de los parámetros:

Así pues, finalmente, siguiendo paso a paso este procedimiento hemos escrito nuestro Asesor Experto.

¿deberíamos reiniciar el trailing stop? Establecemos el trailing stop solo cuando la posición tiene un beneficio que supera el nivel de trailing stop en puntos, y cuando el nuevo nivel del stop es mejor que el anterior.

¿deberíamos cerrarla? Condición de salida de una posición corta: MACD se cruza con la línea de señal, MACD está por debajo de la línea cero desplazándose hacia arriba y cruzándose con la línea de señal, que va hacia abajo.

¿deberíamos reiniciar el trailing stop? Establecemos el trailing stop solo cuando la posición tiene un beneficio que supera el nivel de trailing stop en puntos, y cuando el nuevo nivel del stop es mejor que el anterior.

¿deberíamos cerrarla? Condición de salida de una posición larga: MACD se cruza con la línea de señal, MACD está por encima de la línea cero desplazándose hacia abajo y cruzándose con la línea de señal, que va hacia arriba.

"cnt" – " es una variable del ciclo que se tiene que definir así al comienzo del programa:

Control de las posiciones abiertas previamente en el ciclo

"Error de apertura de posición SELL : "

"Apertura de posición SELL : "

¿se puede abrir una posición corta (SELL)? Condición de entrada de una posición corta: MACD está por debajo de la línea cero, se desplaza hacia abajo y se cruza con la línea de señal, que va hacia arriba. La notación es como sigue:

El control adicional del tamaño de los "montículos" que se dibujan ya se ha mencionado anteriormente. La variable MACDOpenLevel está definida por el usuario y se puede cambiar sin tener que interferir con el texto del programa, lo que proporciona una gran flexibilidad. Al comienzo del programa hemos insertado una descripción de esta variable, así como la descripción de la variable que se utiliza abajo.

"Error de apertura de posición BUY : "

¿se puede abrir una posición larga (BUY)? Condición de entrada de una posición larga: MACD está por debajo de la línea cero, se desplaza hacia arriba y se cruza con la línea de señal, que va hacia abajo. Es así como la describimos en MQL4 (nótese que operamos con los valores del indicador que han sido previamente almacenados en variables):

"No hay dinero. Margen libre = "

comprobaciones: disponibilidad de fondos de la cuenta, etc. Antes de analizar la situación del mercado es aconsejable que compruebe el estado de su cuenta. Asegúrese que tiene fondos suficientes para abrir posiciones.

Comprobación del terminal de trading, ¿está vacío? En caso afirmativo, entonces: Nuestro Asesor Experto solo utiliza las posiciones que se abren a mercado, sin manejar las órdenes pendientes. Sin embargo, vamos a añadir una pequeña capa de seguridad, comprobando las órdenes colocadas previamente en el terminal de trading:

Ahora, en vez de la incómoda notación iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0) , podemos utilizar MacdCurrent en el código fuente.

Configuración de las variables internas para acceder rápidamente a los datos A menudo hace falta acceder a los valores del indicador desde el código fuente, o gestionar los valores calculados. Con el objetivo de simplificar la codificación y acelerar el acceso, los datos se ponen en variables internas.

Comprobación inicial de los datos Esta parte del código puede reutilizarse casi en cualquier experto con modificaciones mínimas, porque es un bloque de comprobación estándar:

El lenguaje MQL 4 dispone de las así llamadas variables externas. Estas variables se pueden configurar desde fuera sin necesidad de modificar el código fuente del asesor experto. Lo que proporciona una flexibilidad adicional. En nuestro programa, la variable MATrendPeriod se define como una variable externa. Definimos la variable justo al comienzo del programa.

Inicialización de variables En primer lugar, todas las variables del programa se tienen que definir de acuerdo a la sintaxis del lenguaje MQL 4 . Por esto insertamos el bloque de inicialización de variables al comienzo del programa

Ahora vamos a generar piezas de código, paso a paso, para cada sección de la estructura del esquema:

Es bastante sencillo porque solo tiene cuatro bloques principales.

comprobación de los valores de las variables externas: Lots, S/L, T/P, T/S

comprobación del gráfico, número de barras del gráfico

Echemos un vistazo a la siguiente descripción para hacernos una idea de la estructura de un Asesor Experto estándar:

El código fuente del Asesor Experto ocupa solo unas cuantas páginas, pero a veces hasta un volumen así de pequeño puede resultar difícil de entender, especialmente si tenemos en cuenta que no somos programadores profesionales; por cierto, en caso contrario, no necesitaríamos ninguna explicación. :)

Step 2 – Creación de la estructura principal del programa

Coloque el puntero del ratón en la sección Expert Advisors de la ventana Navegador, haga clic con el botón derecho del ratón, y seleccione la opción "Nuevo Archivo" del menú contextual. El asistente MQL4 de creación de asesores expertos le pedirá que introduzca unos datos. En la ventana emergente, escriba el nombre (Nombre) del Asesor Experto - Ejemplo MACD, el autor (Autor) - indique su nombre, el enlace (Enlace) - un enlace a su website, en las notas (Notas) - Ejemplo de pruebas con un Asesor Experto basado en MACD.

Ensamblemos todo el código de la sección anterior:

extern double TakeProfit = 50 ; extern double Lots = 0.1 ; extern double TrailingStop = 30 ; extern double MACDOpenLevel= 3 ; extern double MACDCloseLevel= 2 ; extern double MATrendPeriod= 26 ; int start() { double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; int cnt, ticket, total; if ( Bars < 100 ) { Print ( "menos de 100 barras" ); return ( 0 ); } if (TakeProfit< 10 ) { Print ( "TakeProfit inferior a 10" ); return ( 0 ); } MacdCurrent= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_MAIN, 0 ); MacdPrevious= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_MAIN, 1 ); SignalCurrent= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_SIGNAL, 0 ); SignalPrevious= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_SIGNAL, 1 ); MaCurrent= iMA ( NULL , 0 ,MATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE , 0 ); MaPrevious= iMA ( NULL , 0 ,MATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE , 1 ); total= OrdersTotal (); if (total< 1 ) { if (AccountFreeMargin()<( 1000 *Lots)) { Print ( "No hay dinero. Margen libre = " , AccountFreeMargin()); return ( 0 ); } if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDOpenLevel* Point ) && MaCurrent>MaPrevious) { ticket= OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,Lots,Ask, 3 , 0 ,Ask+TakeProfit* Point , "ejemplo macd" , 16384 , 0 ,Green); if (ticket> 0 ) { if ( OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print ( "Orden BUY abierta : " ,OrderOpenPrice()); } else Print ( "Error de apertura de posición BUY : " , GetLastError ()); return ( 0 ); } if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDOpenLevel* Point ) && MaCurrent<MaPrevious) { ticket= OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,Lots,Bid, 3 , 0 ,Bid-TakeProfit* Point , "ejemplo macd" , 16384 , 0 ,Red); if (ticket> 0 ) { if ( OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print ( "Orden SELL abierta : " ,OrderOpenPrice()); } else Print ( "Error de apertura de posición SELL : " , GetLastError ()); return ( 0 ); } return ( 0 ); } for (cnt= 0 ;cnt<total;cnt++) { OrderSelect (cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()== Symbol ()) { if (OrderType()==OP_BUY) { if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 3 ,Violet); return ( 0 ); } if (TrailingStop> 0 ) { if (Bid-OrderOpenPrice()> Point *TrailingStop) { if (OrderStopLoss()<Bid- Point *TrailingStop) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid- Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 ,Green); return ( 0 ); } } } } else { if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 3 ,Violet); return ( 0 ); } if (TrailingStop> 0 ) { if ((OrderOpenPrice()-Ask)>( Point *TrailingStop)) { if ((OrderStopLoss()>(Ask+ Point *TrailingStop)) || (OrderStopLoss()== 0 )) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+ Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 ,Red); return ( 0 ); } } } } } } return ( 0 ); }

Para terminar de configurar nuestro asesor experto, tan solo especifique los valores de las variables externas "Lots = 1", "Stop Loss (S/L) = 0" (sin usar), "Take Profit (T/P) = 120" (adecuado en intervalos de una hora), "Trailing Stop (T/S) = 30". Por supuesto que usted puede establecer sus propios valores. Presione el botón "Compilar", y si no aparece ningún mensaje de error (por cierto, puede copiar el texto de arriba en MetaEditor), haga clic en el botón "Guardar".