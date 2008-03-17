以 MQL4语言程序为原理展示一个以标准MACD 指标为基础简单的智能交易系统的创建。 在这个智能交易中，我们将看到一些特性的示例，像赢利水平的设定，追踪止损的设置等等。在我们的范例中，通过开仓和管理仓位来完成交易。

重要提示: 从我们的分析上排除一些 MACD 指标微不足道的变化 (图表上的小 '山丘')，我们介绍一种补充检测‘山丘’大小的办法如下:指标的大小应该在最低价的最后5个单元(5*Point,对于 USD/CHF = 0.0005 和 USD/JPY = 0.05).

测试智能交易的源代码将只占据一点位置，但是还是有些量经常很难抓住，特别是我们不是专业的编成工作者 - 另外，我们不需要这些描述，不是吗？ :)

在智能交易的导航窗口处，点击鼠标右键并且选择在菜单中的“创建新智能交易”。创建智能交易的初始提醒将会询问你进入数据中心。在显示窗口，填写智能交易的名称(名称) - MACD Sample,作者(作者) -指出你的名字, 链接 (连接) -你网页的链接，注解 (注解) - MACD-基本智能交易的测试范例。

从先前部分集中全部代码：

extern double TakeProfit = 50 ; extern double Lots = 0.1 ; extern double TrailingStop = 30 ; extern double MACDOpenLevel= 3 ; extern double MACDCloseLevel= 2 ; extern double MATrendPeriod= 26 ; int start() { double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; int cnt, ticket, total; if ( Bars < 100 ) { Print ( "少于 100柱" ); return ( 0 ); } if (TakeProfit< 10 ) { Print ( "赢利少于10" ); return ( 0 ); } MacdCurrent= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_MAIN, 0 ); MacdPrevious= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_MAIN, 1 ); SignalCurrent= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_SIGNAL, 0 ); SignalPrevious= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_SIGNAL, 1 ); MaCurrent= iMA ( NULL , 0 ,MATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE , 0 ); MaPrevious= iMA ( NULL , 0 ,MATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE , 1 ); total= OrdersTotal (); if (total< 1 ) { if (AccountFreeMargin()<( 1000 *Lots)) { Print ( "没有资金. 自由保证金 = " , AccountFreeMargin()); return ( 0 ); } if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDOpenLevel* Point ) && MaCurrent>MaPrevious) { ticket= OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,Lots,Ask, 3 , 0 ,Ask+TakeProfit* Point , "macd sample" , 16384 , 0 ,Green); if (ticket> 0 ) { if ( OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print ( "BUY 定单开仓 : " ,OrderOpenPrice()); } else Print ( "错误BUY定单开仓 : " , GetLastError ()); return ( 0 ); } if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDOpenLevel* Point ) && MaCurrent<MaPrevious) { ticket= OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,Lots,Bid, 3 , 0 ,Bid-TakeProfit* Point , "macd sample" , 16384 , 0 ,Red); if (ticket> 0 ) { if ( OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print ( "SELL 定单开仓 : " ,OrderOpenPrice()); } else Print ( "错误SELL定单开仓 : " , GetLastError ()); return ( 0 ); } return ( 0 ); } for (cnt= 0 ;cnt<total;cnt++) { OrderSelect (cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()== Symbol ()) { if (OrderType()==OP_BUY) { if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 3 ,Violet); return ( 0 ); } if (TrailingStop> 0 ) { if (Bid-OrderOpenPrice()> Point *TrailingStop) { if (OrderStopLoss()<Bid- Point *TrailingStop) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid- Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 ,Green); return ( 0 ); } } } } else { if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 3 ,Violet); return ( 0 ); } if (TrailingStop> 0 ) { if ((OrderOpenPrice()-Ask)>( Point *TrailingStop)) { if ((OrderStopLoss()>(Ask+ Point *TrailingStop)) || (OrderStopLoss()== 0 )) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+ Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 ,Red); return ( 0 ); } } } } } } return ( 0 ); }

对于最后智能交易的确认，只需要指定外部变量值 "Lots = 1", "Stop Loss (S/L) = 0" (not used), "Take Profit (T/P) = 120" (appropriate for one-hour intervals), "Trailing Stop (T/S) = 30". 当然，你可以使用自己的值。按 "编写"按钮，如果没有任何错误信息出现 (你可以从 MetaEditor的列表中复制), 按 "保存"键保存智能交易。