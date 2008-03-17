智能交易示例
以 MQL4语言程序为原理展示一个以标准MACD 指标为基础简单的智能交易系统的创建。 在这个智能交易中，我们将看到一些特性的示例，像赢利水平的设定，追踪止损的设置等等。在我们的范例中，通过开仓和管理仓位来完成交易。
交易原理:
Long (BUY) entry – MACD指标在零以下, 从下至上并且穿过低端的信号线。
Short (SELL) entry – MACD 指标在零以上,从上至下并且穿过顶端的信号线。
Long exit – 赢利上限的执行，追踪止损的执行或当穿过 MACD 的信号线 (MACD 指标在零以上,从上至下并且穿过顶端的信号线)。
Short exit – 赢利上限的执行，追踪止损的执行或当穿过 MACD 的信号线 (MACD指标在零以下, 从下至上并且穿过低端的信号线)。
重要提示:从我们的分析上排除一些 MACD 指标微不足道的变化 (图表上的小 '山丘')，我们介绍一种补充检测‘山丘’大小的办法如下:指标的大小应该在最低价的最后5个单元(5*Point,对于 USD/CHF = 0.0005 和 USD/JPY = 0.05).
步骤 1 – 编写智能交易的描述
在智能交易的导航窗口处，点击鼠标右键并且选择在菜单中的“创建新智能交易”。创建智能交易的初始提醒将会询问你进入数据中心。在显示窗口，填写智能交易的名称(名称) - MACD Sample,作者(作者) -指出你的名字, 链接 (连接) -你网页的链接，注解 (注解) - MACD-基本智能交易的测试范例。
步骤 2 –创建程序的基本结构
测试智能交易的源代码将只占据一点位置，但是还是有些量经常很难抓住，特别是我们不是专业的编成工作者 - 另外，我们不需要这些描述，不是吗？ :)
一个标准智能交易的结构构想，让我们看看以下部分的描述:
初始变量
初始数据检测
检测图表,图表中的柱数
检测外部变量值:标准手, S/L, T/P, T/S
对于快速数据通道设置内部变量
检测交易终端 – 是无效的吗？如果是:
检测: 账户上的可用保证金...
可能是看涨仓位 (BUY)?
开设看涨仓位并退出
-
可能是卖空仓位 (SELL)?
开设卖空仓位并退出
-
周期循环检验先前开仓
如果是看涨仓位
应该平仓?
应该重新设定追踪止损?
如果是卖空仓位
应该平仓?
应该重新设定追踪止损?
-
返回的结果很简单，只有4种。
现在让我们尝试一步一步地区完成列出的计划：
初始变量
所有使用在智能交易程序中的变量必须按照 MetaQuotes Language 4 要求的指定。这就是为什么我们在程序的开始插入初始变量的原因
extern double TakeProfit = 50; extern double Lots = 0.1; extern double TrailingStop = 30; extern double MACDOpenLevel=3; extern double MACDCloseLevel=2; extern double MATrendPeriod=26;
MetaQuotes语言4 是需要“外部变量”辅助的。外部变量可以从外部设定，在智能交易程序源代码设定之后不可以修改。提供一个额外的灵活性。在我们的程序中，MATrendPeriod 变量作为外部变量指定。 在程序开始我们插入这个变量。
extern double MATrendPeriod=26;
检测初始数据
该代码部分通常使用在所有的智能交易中。因为是一个标准的检测：
// 初始数据检测 // 确认智能交易运行正常非常重要 //图表和用户设置不能出现任何错误 // 变量(Lots, StopLoss, TakeProfit, // TrailingStop) 我们的情况需要检测TakeProfit // 图表中少于100 柱 if(Bars<100) { Print("少于 100柱"); return(0); } if(TakeProfit<10) { Print("赢利少于10"); return(0); // 检测TakeProfit }
对于数据的快速通道设置内部变量
在源代码中经常需要注意指标值或计算值。简化代码和数据放置在内部变量中。
int start() { double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; int cnt, ticket, total; // 简化代码 //数据放置在内部变量中 MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1); SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1); MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
现在,用 iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)代替，您可以在源代码中使用 MacdCurrent。
检测交易终端 –是空的吗?如果是:
在我们的智能交易中，我们仅使用开单和操作挂单。不过，使更安全，我们来认识一种 对于先前定单交易终端检测:
total=OrdersTotal(); if(total<1) {
检测: 账户上的可用保证金...
在分析市场状况之前，检测你的账户上可用的自由保证金可以开仓。
if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots)) { Print("没有资金.自由保证金 = ", AccountFreeMargin()); return(0); }
可能是看涨仓位 (BUY)?
进入看涨仓位的条件: MACD 低于零， 向上并且穿过信号线向下。这就是我们在 MQL4中描述的 (注意我们在指标上的业务值保存在先前的变量中):
// 尽可能检测看涨仓位 (BUY) if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent>MaPrevious) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point, "macd sample",16384,0,Green); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY 开单 : ",OrderOpenPrice()); } else Print("错误 opening BUY order : ",GetLastError()); return(0); }
附加的检验‘山丘’的大小上面已经给出了描述。 MACDOpenLevel变量是一个用户指定变量，它不可能改变程序文本，但是却有很大的灵活性。在程序开始我们插入这个变量的描述。
可能是卖空仓位(SELL)?
进入卖空仓位的条件: MACD高于零，向上并且穿过信号线向下。注解如下:
// 尽可能的检测卖空仓位(SELL) if(MacdCurrent>0 && MacdCurrentSignalPrevious && MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point, "macd sample",16384,0,Red); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("SELL 开单 : ",OrderOpenPrice()); } else Print("错误SELL定单开仓 : ",GetLastError()); return(0); }
return(0); }
周期循环检验先前开仓
//进入市场的正确性非常重要 // 但是更重要的是安全退出... for(cnt=0;cnt { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderType()<=OP_SELL && // 检验开仓 OrderSymbol()==Symbol()) // 检验货币对 {
"cnt" – " 是一个循环的变量必须在程序开始指定如下:
int cnt = 0;
如果是看涨仓位
if(OrderType()==OP_BUY) // 打开看张仓位 {
应该平仓吗?
退出看涨仓位的条件: MACD 穿过信号线， MACD 高于零，向上并穿过信号线向下。
if(MacdCurrent>0 && MacdCurrentSignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet); //平仓 return(0); //退出 }
应该重设追踪止损马?
我们设定追踪止损只有在仓位盈利已经超过追踪水平点，并且新的止损水平点好于先前的水平。
// 检测追踪止损 if(TrailingStop>0) { if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop) { if(OrderStopLoss() { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop, OrderTakeProfit(),0,Green); return(0); } } }
我们停止操作符。
}
如果是卖空仓位
else //卖空仓位 {
应该平仓吗?
退出卖空仓位的条件: MACD穿过信号线，MACD低于零，向上并且穿过信号线向下。
if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious(MACDCloseLevel*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet); //平仓 return(0); // 退出 }
应该重设追踪止损吗?
我们设定追踪止损只有在仓位盈利已经超过追踪水平点，并且新的止损水平点好于先前的水平。
// 检测追踪止损 if(TrailingStop>0) { if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop)) { if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0)) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop, OrderTakeProfit(),0,Red); return(0); } } }
关闭所有残留开仓。
} } } return(0); }
这样一步一步地编写我们的智能交易...
步骤3 – 集中程序的结果代码
让我们打开智能交易的设定：使用按钮打开"属性..."菜单。在窗口内指定运行参量的外部设定:
从先前部分集中全部代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| MACD Sample.mq4 | //| Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.metaquotes.net/ | //+------------------------------------------------------------------+ extern double TakeProfit = 50; extern double Lots = 0.1; extern double TrailingStop = 30; extern double MACDOpenLevel=3; extern double MACDCloseLevel=2; extern double MATrendPeriod=26; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; int cnt, ticket, total; // 检测初始化数据 // 确定智能交易在图表中运行正常非常重要 // 用户在外部变量交易中不会产生任何错误 // 外部变量 (标准手数, 止损,赢利, // 追踪止损) 在这种情况下，我们检测图表中赢利水平要小于100 柱 if(Bars<100) { Print("少于 100柱"); return(0); } if(TakeProfit<10) { Print("赢利少于10"); return(0); // 检测赢利水平 } // 简化代码和加速通道 // 数据被放置在内部变量中 MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1); SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1); MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1); total=OrdersTotal(); if(total<1) { // 没有指定开单 if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots)) { Print("没有资金. 自由保证金 = ", AccountFreeMargin()); return(0); } // 尽可能检测看涨仓位 (BUY) if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent>MaPrevious) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY 定单开仓 : ",OrderOpenPrice()); } else Print("错误BUY定单开仓 : ",GetLastError()); return(0); } // 尽可能检测卖空仓位(SELL) if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent<MaPrevious) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Red); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("SELL 定单开仓 : ",OrderOpenPrice()); } else Print("错误SELL定单开仓 : ",GetLastError()); return(0); } return(0); } // 正确进入市场很重要, // 但正确退出市场更重要... for(cnt=0;cnt<total;cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderType()<=OP_SELL && // 检测开仓 OrderSymbol()==Symbol()) // 检测货币对 { if(OrderType()==OP_BUY) // 看涨仓位开仓 { // 需要平仓吗? if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet); //平仓 return(0); // 退出 } // 检测追踪止损 if(TrailingStop>0) { if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop) { if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green); return(0); } } } } else // 去卖空仓位 { // 需要平仓吗? if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet); // 平仓 return(0); //退出 } // 检测追踪止损 if(TrailingStop>0) { if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop)) { if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0)) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red); return(0); } } } } } } return(0); } // 结束
对于最后智能交易的确认，只需要指定外部变量值 "Lots = 1", "Stop Loss (S/L) = 0" (not used), "Take Profit (T/P) = 120" (appropriate for one-hour intervals), "Trailing Stop (T/S) = 30". 当然，你可以使用自己的值。按 "编写"按钮，如果没有任何错误信息出现 (你可以从 MetaEditor的列表中复制), 按 "保存"键保存智能交易。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1510
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
非常感谢！
但是有几个参数如何设置？
return value of 'OrderSelect' should be checked MACD_Sample (1).mq4 83 1
return value of 'OrderClose' should be checked MACD_Sample (1).mq4 93 1
return value of 'OrderModify' should be checked MACD_Sample (1).mq4 103 1
return value of 'OrderClose' should be checked MACD_Sample (1).mq4 115 1
return value of 'OrderModify' should be checked MACD_Sample (1).mq4 125 1
这几个显示错误，如何改正？谢谢