以 MQL4语言程序为原理展示一个以标准MACD 指标为基础简单的智能交易系统的创建。 在这个智能交易中，我们将看到一些特性的示例，像赢利水平的设定，追踪止损的设置等等。在我们的范例中，通过开仓和管理仓位来完成交易。

交易原理:


  • Long (BUY) entry – MACD指标在零以下, 从下至上并且穿过低端的信号线。

  • Short (SELL) entry – MACD 指标在零以上,从上至下并且穿过顶端的信号线。

  • Long exit – 赢利上限的执行，追踪止损的执行或当穿过 MACD 的信号线 (MACD 指标在零以上,从上至下并且穿过顶端的信号线)。

  • Short exit – 赢利上限的执行，追踪止损的执行或当穿过 MACD 的信号线 (MACD指标在零以下, 从下至上并且穿过低端的信号线)。


重要提示:从我们的分析上排除一些 MACD 指标微不足道的变化 (图表上的小 '山丘')，我们介绍一种补充检测‘山丘’大小的办法如下:指标的大小应该在最低价的最后5个单元(5*Point,对于 USD/CHF = 0.0005 和 USD/JPY = 0.05).


步骤 1 – 编写智能交易的描述

在智能交易的导航窗口处，点击鼠标右键并且选择在菜单中的“创建新智能交易”。创建智能交易的初始提醒将会询问你进入数据中心。在显示窗口，填写智能交易的名称(名称) - MACD Sample,作者(作者) -指出你的名字, 链接 (连接) -你网页的链接，注解 (注解) - MACD-基本智能交易的测试范例。

步骤 2 –创建程序的基本结构

测试智能交易的源代码将只占据一点位置，但是还是有些量经常很难抓住，特别是我们不是专业的编成工作者 - 另外，我们不需要这些描述，不是吗？ :)

一个标准智能交易的结构构想，让我们看看以下部分的描述:

  1. 初始变量

  2. 初始数据检测

    • 检测图表,图表中的柱数

    • 检测外部变量值:标准手, S/L, T/P, T/S

  3. 对于快速数据通道设置内部变量

  4. 检测交易终端 – 是无效的吗？如果是:

    • 检测: 账户上的可用保证金...

    • 可能是看涨仓位 (BUY)?

      • 开设看涨仓位并退出

  5. 可能是卖空仓位 (SELL)?

    • 开设卖空仓位并退出

退出智能交易...

  • 周期循环检验先前开仓

    • 如果是看涨仓位

      • 应该平仓?

      • 应该重新设定追踪止损?

  • 如果是卖空仓位

    • 应该平仓?

    • 应该重新设定追踪止损?

返回的结果很简单，只有4种。

现在让我们尝试一步一步地区完成列出的计划：


  1. 初始变量
    所有使用在智能交易程序中的变量必须按照 MetaQuotes Language 4 要求的指定。这就是为什么我们在程序的开始插入初始变量的原因

    extern double TakeProfit = 50;
extern double Lots = 0.1;
extern double TrailingStop = 30;
extern double MACDOpenLevel=3;
extern double MACDCloseLevel=2;
extern double MATrendPeriod=26;

    MetaQuotes语言4 是需要“外部变量”辅助的。外部变量可以从外部设定，在智能交易程序源代码设定之后不可以修改。提供一个额外的灵活性。在我们的程序中，MATrendPeriod 变量作为外部变量指定。 在程序开始我们插入这个变量。

    extern double MATrendPeriod=26;

  2. 检测初始数据
    该代码部分通常使用在所有的智能交易中。因为是一个标准的检测： 

    // 初始数据检测
// 确认智能交易运行正常非常重要
//图表和用户设置不能出现任何错误 
// 变量(Lots, StopLoss, TakeProfit, 
// TrailingStop) 我们的情况需要检测TakeProfit
// 图表中少于100 柱
   if(Bars<100)
     {
      Print("少于 100柱");
      return(0);  
     }
   if(TakeProfit<10)
     {
      Print("赢利少于10");
      return(0);  // 检测TakeProfit
     }

  3. 对于数据的快速通道设置内部变量
    在源代码中经常需要注意指标值或计算值。简化代码和数据放置在内部变量中。

    int start()
  {
   double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent;
   double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious;
   int cnt, ticket, total;
 
// 简化代码
//数据放置在内部变量中
   MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
   SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
   MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);

    现在,用 iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)代替，您可以在源代码中使用 MacdCurrent。

  4. 检测交易终端 –是空的吗?如果是:
    在我们的智能交易中，我们仅使用开单和操作挂单。不过，使更安全，我们来认识一种 对于先前定单交易终端检测:

       total=OrdersTotal();
   if(total<1) 
     {

    • 检测: 账户上的可用保证金...
      在分析市场状况之前，检测你的账户上可用的自由保证金可以开仓。

            if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("没有资金.自由保证金 = ", AccountFreeMargin());
         return(0);  
        }

    • 可能是看涨仓位 (BUY)?
      进入看涨仓位的条件: MACD 低于零， 向上并且穿过信号线向下。这就是我们在 MQL4中描述的 (注意我们在指标上的业务值保存在先前的变量中):

            // 尽可能检测看涨仓位 (BUY) 
      if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && 
         MacdPrevious
         MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && 
         MaCurrent>MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,
                          "macd sample",16384,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) 
               Print("BUY 开单 : ",OrderOpenPrice());
           }
         else Print("错误 opening BUY order : ",GetLastError()); 
         return(0); 
        }

      附加的检验‘山丘’的大小上面已经给出了描述。 MACDOpenLevel变量是一个用户指定变量，它不可能改变程序文本，但是却有很大的灵活性。在程序开始我们插入这个变量的描述。

    • 可能是卖空仓位(SELL)?
      进入卖空仓位的条件: MACD高于零，向上并且穿过信号线向下。注解如下:

            // 尽可能的检测卖空仓位(SELL)
      if(MacdCurrent>0 && MacdCurrentSignalPrevious && 
         MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,
                          "macd sample",16384,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) 
               Print("SELL 开单 : ",OrderOpenPrice());
           }
         else Print("错误SELL定单开仓 : ",GetLastError()); 
         return(0); 
        }
      return(0);
 }

  5. 周期循环检验先前开仓

    //进入市场的正确性非常重要 
// 但是更重要的是安全退出...   
for(cnt=0;cnt
  {
   OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderType()<=OP_SELL &&   // 检验开仓
      OrderSymbol()==Symbol())  // 检验货币对
     {

    "cnt" – " 是一个循环的变量必须在程序开始指定如下:

     int cnt = 0;

    • 如果是看涨仓位

      if(OrderType()==OP_BUY)   // 打开看张仓位
  {

      • 应该平仓吗?
        退出看涨仓位的条件: MACD 穿过信号线， MACD 高于零，向上并穿过信号线向下。

        if(MacdCurrent>0 && MacdCurrentSignalPrevious &&
   MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point))
  {
   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet); //平仓
   return(0); //退出
  }

      • 应该重设追踪止损马?
        我们设定追踪止损只有在仓位盈利已经超过追踪水平点，并且新的止损水平点好于先前的水平。

        // 检测追踪止损
if(TrailingStop>0)  
  {                 
   if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
     {
      if(OrderStopLoss()
        {
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,
                     OrderTakeProfit(),0,Green);
         return(0);
        }
     }
  }

      我们停止操作符。

         }

  6. 如果是卖空仓位 

    else //卖空仓位
  {

    • 应该平仓吗?
      退出卖空仓位的条件: MACD穿过信号线，MACD低于零，向上并且穿过信号线向下。

      if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent &&
   MacdPrevious(MACDCloseLevel*Point))
  {
   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet); //平仓
   return(0); // 退出
  }

    • 应该重设追踪止损吗?
      我们设定追踪止损只有在仓位盈利已经超过追踪水平点，并且新的止损水平点好于先前的水平。

      // 检测追踪止损
if(TrailingStop>0)  
  {                 
   if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
     {
      if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
        {
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,
                     OrderTakeProfit(),0,Red);
         return(0);
        }
     }
  }


    关闭所有残留开仓。

             }
      }
   }
 return(0);
}

这样一步一步地编写我们的智能交易...

步骤3 – 集中程序的结果代码

让我们打开智能交易的设定：使用按钮打开"属性..."菜单。在窗口内指定运行参量的外部设定:


从先前部分集中全部代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  MACD Sample.mq4 |
//|                      Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
extern double TakeProfit = 50;
extern double Lots = 0.1;
extern double TrailingStop = 30;
extern double MACDOpenLevel=3;
extern double MACDCloseLevel=2;
extern double MATrendPeriod=26;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent;
   double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious;
   int cnt, ticket, total;
// 检测初始化数据
// 确定智能交易在图表中运行正常非常重要
// 用户在外部变量交易中不会产生任何错误
// 外部变量 (标准手数, 止损,赢利, 
// 追踪止损) 在这种情况下，我们检测图表中赢利水平要小于100 柱
   if(Bars<100)
     {
      Print("少于 100柱");
      return(0);  
     }
   if(TakeProfit<10)
     {
      Print("赢利少于10");
      return(0);  // 检测赢利水平
     }
// 简化代码和加速通道
// 数据被放置在内部变量中
   MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
   SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
   MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
   total=OrdersTotal();
   if(total<1) 
     {
      // 没有指定开单
      if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("没有资金. 自由保证金 = ", AccountFreeMargin());
         return(0);  
        }
      // 尽可能检测看涨仓位 (BUY)
 if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious &&
         MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent>MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY 定单开仓 : ",OrderOpenPrice());
           }
         else Print("错误BUY定单开仓 : ",GetLastError()); 
         return(0); 
        }
      // 尽可能检测卖空仓位(SELL) 
      if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && 
         MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent<MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("SELL 定单开仓 : ",OrderOpenPrice());
           }
         else Print("错误SELL定单开仓 : ",GetLastError()); 
         return(0); 
        }
      return(0);
     }
   // 正确进入市场很重要, 
   // 但正确退出市场更重要...   
   for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
     {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   // 检测开仓
         OrderSymbol()==Symbol())  // 检测货币对
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)   // 看涨仓位开仓
           {
            // 需要平仓吗?
            if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious &&
               MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point))
                {
                 OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet); //平仓
                 return(0); // 退出
                }
            // 检测追踪止损
            if(TrailingStop>0)  
              {                 
               if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
         else // 去卖空仓位
           {
            // 需要平仓吗?
            if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent &&
               MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel*Point))
              {
               OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet); // 平仓
               return(0); //退出
              }
            // 检测追踪止损
            if(TrailingStop>0)  
              {                 
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(0);
  }
// 结束

对于最后智能交易的确认，只需要指定外部变量值 "Lots = 1", "Stop Loss (S/L) = 0" (not used), "Take Profit (T/P) = 120" (appropriate for one-hour intervals), "Trailing Stop (T/S) = 30". 当然，你可以使用自己的值。按 "编写"按钮，如果没有任何错误信息出现 (你可以从 MetaEditor的列表中复制), 按 "保存"键保存智能交易。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1510

MACD_Sample.mq4 (3.79 KB)

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

最近评论
Di
Di | 4 4月 2008 在 12:30
MathAbs  您可以查看中文版本的参考文档！
[删除] | 15 11月 2009 在 16:03
Point 是当前的点值。也就是当前价格。
[删除] | 15 11月 2009 在 16:05
MathAbs 是绝对值
xyz6801177 Xiong
xyz6801177 Xiong | 27 10月 2014 在 13:27
谢谢，辛苦了。学到了很多
hbxh001
hbxh001 | 6 7月 2017 在 04:48

非常感谢！

但是有几个参数如何设置？

return value of 'OrderSelect' should be checked MACD_Sample (1).mq4 83 1

return value of 'OrderClose' should be checked MACD_Sample (1).mq4 93 1

return value of 'OrderModify' should be checked MACD_Sample (1).mq4 103 1

return value of 'OrderClose' should be checked MACD_Sample (1).mq4 115 1

return value of 'OrderModify' should be checked MACD_Sample (1).mq4 125 1

这几个显示错误，如何改正？谢谢


