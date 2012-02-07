変数の初期化

EAで使用されるすべての変数はMetaQuotes Language 4の構文に従って定義する必要があります。よって、プログラムの先頭で変数を初期化するためのブロックを挿入します。

extern double TakeProfit = 50 ; extern double Lots = 0.1 ; extern double TrailingStop = 30 ; extern double MACDOpenLevel= 3 ; extern double MACDCloseLevel= 2 ; extern double MATrendPeriod= 26 ;

MetaQuotes Language 4 は、「外部変数」という用語によって補われます。外部変数は、EAのソース コードを変更することなく、外から設定できます。付加的な柔軟性があります。今回のプログラムでは、MATrendPeriod 変数を extern 変数として定義します。プログラムの先頭にこの変数の定義を挿入します。