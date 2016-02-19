Análise técnica: Torne possível o impossível!
Introdução
Como sabemos, a análise técnica é baseada nas leis de mercado, na movimentação de preços impactados por fatores fundamentais. Quanto a mim, com "fatores fundamentais", quero dizer não só a situação econômica em um ou outro país, mas também as condições mentais dos participantes no mercado, os seus pensamentos, etc. Esses fatores não podem ser estimados ou previstos por ninguém. A única coisa que pode considerar e considera esses fatores é o preço. Notei que o mercado repetidamente ignorou dados fundamentais positivos. Indicadores simples não podem trazer nenhum impacto significativo no mercado. Apenas o preço nos mostra a situação real. É por isso que devemos estudar suas regularidades e comportamentos.
Todos enfrentaram isso
Todos enfrentaram situações em que a análise técnica passou a ser ineficaz com constantes mudanças no mercado.
Abaixo está um exemplo tirado do Campeonato de Negociações Automatizadas:
Figura 1. O comportamento do mercado em tempo real
Na figura 1, podemos observar que mesmo entrando em uma direção “afortunada” em perder negócios, para não mencionar que uma EA não seria capaz de prever um evento como no gráfico acima se o programa não contém toda a agenda econômica com os dados previstos e possíveis cenários de mercado. Se algo semelhante fosse feito, a utilização seria muito duvidosa.
Por que a análise técnica é ineficaz?
Por que a análise técnica é ineficaz se ela pode dar mais informações a custos mais baixos do que a análise fundamental? A resposta está na forma como tentamos prever o comportamento do mercado, que períodos de tempo usamos para isso. Se contarmos com o comportamento do mercado durante uma semana, não teremos uma imagem verdadeira e apropriada. Uma semana, o mercado pode crescer (Fig. 2), na outra pode cair (Fig. 3). Na terceira semana pode permanecer praticamente estável (Fig. 4). Nesse caso, as flutuações parecerão insignificantes, quase invisíveis durante períodos maiores (Fig. 5).
Figura 2. A semana que o mercado estava em alta
Figura 3. A semana que o mercado estava em baixa
Figura 4. A semana que o mercado estava praticamente estável
Fig. 5. Um gráfico semanal onde podemos ver a pouca movimentação do mercado em três semanas
Todo o raciocínio acima nos permite concluir:
O uso da análise técnica de pequenos períodos não nos dão uma imagem verdadeira e apropriada, o comportamento do mercado é caótico e imprevisível durante curtos períodos de tempo e, portanto, não pode resultar em outra coisa além de perdas.
Conclusão: O impossível é possível
Sabemos que o operador quer que a codificação do seu novo sistema de negociação seja rentável. Para conseguir o que quer, o operador deve considerar que:
- qualquer notícia pode tornar-se uma surpresa para o seu sistema de negociação se você analisar o mercado em curtos períodos de tempo,
- o preço pode chegar ao seu "objetivo" de diferentes maneiras, mas certamente vai estar onde deve estar, e
- nem todos os sistemas de negociação utilizados com sucesso na negociação manual serão tão bem sucedidos na negociação automatizada.
Para tornar o impossível possível, deve-se esquecer lucros excedentes que podem ser obtidos, teoricamente, considerando as últimas flutuações das negociações dentro de uma mesma sessão regular da bolsa tendo codificado um sistema de comércio que gera bons resultados na negociação manual. Você sabe que um computador pode omitir muitas coisas.
Você deve utilizar maiores períodos de tempo que não escondem surpresas, como mudanças bruscas nos preços após uma notícia.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1431
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.
