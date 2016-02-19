Análise técnica: Torne possível o impossível!

Introdução

Como sabemos, a análise técnica é baseada nas leis de mercado, na movimentação de preços impactados por fatores fundamentais. Quanto a mim, com "fatores fundamentais", quero dizer não só a situação econômica em um ou outro país, mas também as condições mentais dos participantes no mercado, os seus pensamentos, etc. Esses fatores não podem ser estimados ou previstos por ninguém. A única coisa que pode considerar e considera esses fatores é o preço. Notei que o mercado repetidamente ignorou dados fundamentais positivos. Indicadores simples não podem trazer nenhum impacto significativo no mercado. Apenas o preço nos mostra a situação real. É por isso que devemos estudar suas regularidades e comportamentos.





Todos enfrentaram isso

Todos enfrentaram situações em que a análise técnica passou a ser ineficaz com constantes mudanças no mercado.

Abaixo está um exemplo tirado do Campeonato de Negociações Automatizadas:



Figura 1. O comportamento do mercado em tempo real





Na figura 1, podemos observar que mesmo entrando em uma direção “afortunada” em perder negócios, para não mencionar que uma EA não seria capaz de prever um evento como no gráfico acima se o programa não contém toda a agenda econômica com os dados previstos e possíveis cenários de mercado. Se algo semelhante fosse feito, a utilização seria muito duvidosa.





Por que a análise técnica é ineficaz?

Por que a análise técnica é ineficaz se ela pode dar mais informações a custos mais baixos do que a análise fundamental? A resposta está na forma como tentamos prever o comportamento do mercado, que períodos de tempo usamos para isso. Se contarmos com o comportamento do mercado durante uma semana, não teremos uma imagem verdadeira e apropriada. Uma semana, o mercado pode crescer (Fig. 2), na outra pode cair (Fig. 3). Na terceira semana pode permanecer praticamente estável (Fig. 4). Nesse caso, as flutuações parecerão insignificantes, quase invisíveis durante períodos maiores (Fig. 5).

Figura 2. A semana que o mercado estava em alta





Figura 3. A semana que o mercado estava em baixa





Figura 4. A semana que o mercado estava praticamente estável



Fig. 5. Um gráfico semanal onde podemos ver a pouca movimentação do mercado em três semanas



Todo o raciocínio acima nos permite concluir:

O uso da análise técnica de pequenos períodos não nos dão uma imagem verdadeira e apropriada, o comportamento do mercado é caótico e imprevisível durante curtos períodos de tempo e, portanto, não pode resultar em outra coisa além de perdas.





Conclusão: O impossível é possível

Sabemos que o operador quer que a codificação do seu novo sistema de negociação seja rentável. Para conseguir o que quer, o operador deve considerar que:

qualquer notícia pode tornar-se uma surpresa para o seu sistema de negociação se você analisar o mercado em curtos períodos de tempo, o preço pode chegar ao seu "objetivo" de diferentes maneiras, mas certamente vai estar onde deve estar, e

nem todos os sistemas de negociação utilizados com sucesso na negociação manual serão tão bem sucedidos na negociação automatizada.

Para tornar o impossível possível, deve-se esquecer lucros excedentes que podem ser obtidos, teoricamente, considerando as últimas flutuações das negociações dentro de uma mesma sessão regular da bolsa tendo codificado um sistema de comércio que gera bons resultados na negociação manual. Você sabe que um computador pode omitir muitas coisas.