Techniche Analyse: Mach das Unmögliche Möglich!

Einführung

Wie wir alle wissen, basiert technische Analyse auf Marktgesetzen, auf Kursbewegungen, beeinflusst durch fundamentale Faktoren. Für mich, ich meine mit "fundamentale Faktoren" nicht nur die wirtschaftliche Situation in einem Land oder einem anderen, sondern auch den mentalen Zustand der Marktteilnehmer, ihre Gedanken, usw. Diese Faktoren können durch niemanden abgeschätzt oder vorhergesagt werden. Die einzige Sache, die diese Faktoren berücksichtigen kann und berücksichtigt ist der Preis. Ich habe wiederholt bemerkt, dass der Markt positive fundamentale Daten ignoriert hat. Einfache Indizes können keinen wesentlichen Einfluss auf den Markt haben. Nur der Kurs zeigt uns die wirkliche Situation. Deshalb sollten wir seine Regelmäßigkeiten und sein Verhalten studieren, um oben zu bleiben.





Jeder war damit konfrontiert

Jeder war schon mit Situationen konfrontiert, in denen sich die technische Analyse sich als hilflos bei den Marktänderungen in den News-Zeiten erwies. Unten ist ein Beispiel von The Automated Trading Championship:

Abb. 1. Marktverhalten zur News-Zeit

In Abb. 1 können wir sehen, dass sogar ein Einstieg in die "glückliche" Richtung in einem Verlust-Trade endet, nicht zu erwähnen, dass ein EA nicht in der Lage wäre ein solches Ereignis wie in dem obigen Chart vorherzusagen, wenn das Programm nicht den gesamten Wirtschaftskalender mit prognostizierten Daten und möglichen Marktszenarien beinhaltet. Sogar wenn etwas Ähnliches gemacht würde, wäre die Verwendung davon eher zweifelhaft.





Warum Ist Technische Analyse Hilflos?

Warum ist die technische Analyse hilflos, wenn sie mehr Informationen zu einem geringeren Preis geben kann, als die fundamentale Analyse? Die Antwort liegt darin, wie wir versuchen das Marktverhalten vorherzusagen, welche Zeitrahmen wir dafür verwenden. Wenn wir auf das Marktverhalten über eine Woche vertrauen, erhalten wir keine wahre und ehrliche Ansicht. Eine Woche, der Markt steigt vielleicht (Abb. 2), ein anderer fällt (Abb. 3), der Dritte - bleibt praktisch unverändert (Abb. 4). Dabei werden die Schwankungen unbedeutend aussehen, fast unsichtbar während längeren Zeiträumen (Abb. 5).

Abb. 2. Die Woche, in der der Markt gestiegen ist





Abb. 3. Die Woche, in der der Markt gefallen ist





Abb. 4. Die Woche, in der der Markt praktisch unverändert blieb





Abb. 5. Ein Wochen-Chart, in dem wir sehen wie schlecht die Marktbewegungen innerhalb der drei Wochen waren





Die ganze Argumentation oben, ermöglicht uns zu folgendem Schluss zu kommen: Die Verwendung der technischen Analyse in kurzen Zeitrahmen, ergibt keine wahre und ehrliche Ansicht. Das Marktverhalten ist chaotisch und unvorhersehbar in kurzen Zeitrahmen, und deshalb kann es in nichts anderem als Verlusten enden.





Fazit: Das Unmögliche ist möglich

Es ist allgemein bekannt, dass, bei der Programmierung von seinem oder ihrem Handelssystem, der Trader möchte, dass es profitabel ist. Um zu erhalten, was er oder sie möchte, sollte der Trader berücksichtigen, dass:

jede Nachricht eine Überraschung für Ihr Handelssystem werden kann, wenn Sie den Markt auf Grundlage kurzer Zeitrahmen analysieren, Kurse kommen vielleicht auf verschiedene Wege an ihr "Ziel", aber sie werden sicher dort sein, wo sie sein müssen, und, nicht alle Handelssysteme, die erfolgreich im manuellen Trading verwendet werden, werden genauso erfolgreich in automatisiertem Trading.

Um das Unmögliche möglich zu machen, sollte man Mehrgewinne vergessen, die theoretisch unter Berücksichtigung aller letzten Schwankungen im Intraday-Handel machen kann, mit einem programmierten Handelssystem, das in manuellem Trading gute Ergebnisse erzielt. Ein Computer kann viele Dinge auslassen, Sie wissen schon.