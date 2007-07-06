Технический Анализ: невозможное - возможно!

Введение

Как нам всем известно, технический анализ основан на закономерностях поведения рынка, изменения цены в результате влияния фундаментальных факторов. Лично я под фундаментальными факторами понимаю не только экономическую ситуацию в той или иной стране или области деятельности, но и психологическое состояние участников рынка, их мысли и тому подобное. Эти факторы не могут быть просчитаны или предсказаны кем-либо. Единственным, что может учесть и учитывает эти факторы, остается цена. Я не раз замечал, как рынком игнорируются положительные фундаментальные данные. Единичные показатели не могут влиять на рынок значительно. Только цена дает нам достоверную ситуацию, и, чтобы оставаться "на плаву", нам стоит в первую очередь изучать её закономерности и поведение.





Все с этим уже столкнулись

Каждый из нас не раз сталкивался с тем, что наш технический анализ остается бессильным перед сильно изменяющимся рынком во время выхода новостей.

Вот пример, взятый с Чемпионата автоматических торговых систем:

Рис. 1. Поведение рынка в момент выхода новостей

На рисунке видно, что даже при входе в удачном направлении сделки оказываются убыточными. Не говоря уже о том, что на приведенном графике эксперт просто не мог бы спрогнозировать подобное событие, если в него не вложен весь экономический календарь с прогнозируемыми данными и возможные сценарии поведения рынка. Даже если и сделать что-то подобное, то польза от этого будет сомнительна.





Почему технический анализ бессилен?

Почему технический анализ бессилен, если он может дать больше информации при меньших затратах, чем анализ фундаментальный? Ответ заключается в том, как мы пытаемся прогнозировать рынок, какие периоды мы для этого используем. Если взять за основу поведение рынка в течение недели, то мы не получим достоверной картины. Одну неделю рынок может расти (Рис. 2), другую - падать (Рис. 3), а третью - вообще практически не изменяться (Рис. 4). При этом эти колебания на больших периодах будут выглядеть незначительно, почти незаметно (Рис. 5).

Рис. 2. Неделя, на протяжении которой рынок рос





Рис. 3. Неделя, на протяжении которой рынок падал





Рис. 4. Неделя, на протяжении которой рынок практически не изменялся





Рис. 5. Недельный график, на котором видно, какими ничтожными выглядят изменения рынка на протяжении всех трех недель





Все вышеизложенное позволяет сделать вывод: использование технического анализа на небольших периодах не дает достоверной картины, поведение рынка на таких промежутках хаотично и не поддается прогнозу и, как следствие, не может принести ничего, кроме убытков.





Заключение: Невозможное - возможно

Как известно, программируя очередную торговую систему, трейдер хочет, чтобы она приносила прибыль. Чтобы добиться желаемых результатов, нужно учитывать, что:

любая новость может стать неожиданностью для вашей торговой системы, если для технического анализа используется небольшой период; до места назначения цена может добраться разными дорогами, но она непременно будет там, где должна быть; не все торговые системы, удачно используемые в ручной торговле, будут также удачно торговать без участия трейдера.

Чтобы невозможное стало возможным, стоит забыть о сверхприбылях, которые теоретически можно получить, учитывая все малейшие колебания при «внутридневной» торговле, запрограммировав торговую систему, которая при ручной торговле дает результаты. Машина не сможет учесть многого.