技术分析： 使不可能成为可能！

简介

众所周知，技术分析是基于市场规律，基于受基本因素影响的价格变动。 之于“基本因素”，我指的不仅仅是某个国家的经济状况，还有市场参与者的心理状况、想法等等。任何人都无法评估或预知这些因素。 唯一可以考虑且综合这些因素的是价格。 我反复注意到，市场忽视了积极的基本数据。 简单的指数无法对市场造成任何显著影响。 只有价格反映真实的状况。 这就是为什么我们应该研究其规律性和行为以随时掌握其状况。





所有人都面临这一状况

所有人都会遇到这种情形：市场随新闻事件发生而变动时，技术分析变得毫无帮助。以下是取自自动交易锦标赛的一个实例：

图 1 新闻事件发生时的市场行为

从图 1 可以看到，即使进入了“幸运”走向，也会产生亏损交易。如果程序不包含具有预测的数据和可能市场情景的整个经济日历，则 EA 将无法预测上图中的事件。 即使采取了类似的措施，其使用性也相当令人怀疑。





为什么技术分析毫无用处？

既然技术分析相对基本面分析能以较低的成本提供更多信息，为什么会毫无用处呢？ 答案在于我们预测市场行为的方式以及所采用的时间期间。 如果依赖一周时间内的市场行为，我们不会得到真实可靠的观点。 第一周内市场可能上涨（图 2），第二周可能下跌（图 3），而第三周可能保持不变（图 4）。 一周内，波动看起来很不明显，但而在更大的时间期间内则几乎不可见（图 5）。

图 2 本周市场上涨

图 3 本周市场下跌

图 4 本周市场几乎没变

图 5 从周线图可以看出市场变动在这三周内何等惨烈





以上论证得出以下结论：技术分析在短期内不会给出真实可靠的观点，市场行为在短期内是混乱和不可预测的，因此除亏损外无任何收获。





总结： 不可能即可能

众所周知的是，交易者编写自己的新交易系统，是为了获利。 为了达到目的，交易者应考虑：

如果分析较短时段的市场，考虑任何可能干扰交易系统的新闻， 价格可能以不同的方式达到“目标”位置，但无论如何总会达到，且 并非所有成功用于手动交易的交易系统都会成功的用于自动交易。

要使不可能成为可能，考虑到日内交易的所有最小波动，应该在编写了在手动交易中得到较好结果的交易系统后，忘记理论上可以获得超额利润。 因为，计算机可能会忽略很多事情。