Pontos de interrupção no verificador: É possível!

Introdução

A única coisa que eu sinto falta no MQL4 é um depurador normal para Expert Advisors. Todos os seres humanos têm sentimentos, sendo assim, cometemos erros. Na programação normal, definimos pontos de interrupção, o lançamento do programa e, em seguida, quando a execução atinge um ponto de interrupção, é interrompida. Assim, podemos ver o conteúdo das variáveis.



Agora, resultados de depuração de dados são possíveis devido a funções como impressão, comentário, etc. Mas, algumas vezes, quereremos parar o programa temporariamente em determinados locais, em determinado momento, a fim de avaliar a situação. Há alguns pontos delicados aqui. O programa geralmente é lançado para o comércio em uma conta demo ou em uma conta real. Isto significa que só será possível ver os resultados após vários meses ... Assim, o modo de depuração é razoável apenas no modo de teste do Expert Advisors (no verificador).





Como funciona

Uma vez que um "Modo de Teste Visual" aparece no verificador, torna-se possível controlar as respostas do EA durante a passagem rápida do programa no verificador. Se queremos parar a execução temporariamente, podemos pressionar "Pause" no teclado ou clicar com o botão do mouse sobre o botão de mesmo nome na barra de ferramentas do verificador. Os desenvolvedores do terminal fornecem uma biblioteca chamada WinUser32.mqh que contém algumas funções muito interessantes. Uma delas é keybd_event. Ela nos permite pressionar qualquer tecla que queremos.



A ideia foi lançada - podemos escrever uma função que vai pressionar pausa programaticamente e imprimir as informações de depuração necessárias. Já que o nosso Expert Advisor usará DLL, devemos primeiro habilitá-lo para EA. Pressione Ctrl + O e marque/desmarque caixas de seleção:





Devemos declarar a utilização de WinUser32 em algum lugar no início do código:



#include <WinUser32.mqh>

Essa ação é seguida pela declaração da função de ponto de interrupção. Há alguns pontos mais delicados aqui, mas a execução mais simples não aprova/reprova parâmetros:



void BreakPoint()

A função deve acionar somente no modo de teste visual, por isso vamos inserir uma verificação: Se o verificador não estiver no modo de teste visual, deixamos:



if (! IsVisualMode ()) return ( 0 );

Então, vamos visualizar alguns dados. Na minha opinião, o mais descritivo seria usar Comentário(). Suponha que precisamos apenas Pedir e Perguntar.



string Comm= "" ; Comm=Comm+ "Bid=" + Bid + "

" ; Comm=Comm+ "Ask=" + Ask + "

" ; Comment (Comm);

O "\ n" aqui significa que os dados seguintes depois serão mostrados na próxima string. Finalmente, vamos pressionar Pause.

keybd_event( 19 , 0 , 0 , 0 ); Sleep ( 10 ); keybd_event( 19 , 0 , 2 , 0 );

A primeira string pressiona a tecla e a última solta. O botão de suspensão também é necessário, uma vez que um pressionar/soltar pode ser muito rápido e permanecer inalterado. 19 é um código virtual de pausa, 2 na última string mostra que a liberação deve ser emulada.





ticket= OrderSend ( Symbol (), OP_BUY ,Lots, Ask , 3 , 0 , Ask +TakeProfit* Point , "macd sample" , 16384 , 0 ,Green); BreakPoint(); Tudo o que temos que fazer agora é substituir o ponto de interrupção no código do Expert Advisor, dizer imediatamente após a longa posição do exemplo do artigo Expert Advisor Sample estiver aberta.

Abaixo está o código inteiro para ser inserido:



#include void BreakPoint() { if (! IsVisualMode ()) return ( 0 ); string Comm= "" ; Comm=Comm+ "Bid=" + Bid + "

" ; Comm=Comm+ "Ask=" + Ask + "

" ; Comment (Comm); keybd_event( 19 , 0 , 0 , 0 ); Sleep ( 10 ); keybd_event( 19 , 0 , 2 , 0 ); }





O que devemos fazer para assistir variáveis locais?

O problema está na "invisibilidade" de tais variáveis fora de suas declarações. Neste caso, os dados devem ser transmitidos. Suponha que queremos assistir a variável MacdCurrent do mesmo artigo. Para isso, vamos modificar a função da seguinte forma:



void BreakPoint( double MacdCurrent) { if (! IsVisualMode ()) return ( 0 ); Comment ( "MacdCurrent = " ,MacdCurrent);





Pontos de interrupção opcionais

Algumas vezes, queremos que o programa não pare sempre que atingir uma sequência específica, mas apenas quando forem cumpridas algumas exigências adicionais. Isso geralmente acontece em ciclos. Por exemplo, queremos interromper a execução quando a contagem chegar a um certo valor predefinido. Para isso, temos que passar um requisito adicional:

void BreakPoint( double MacdCurrent, bool Condition) { if (! IsVisualMode () || (!Condition)) return ( 0 ); Comment ( "MacdCurrent = " ,MacdCurrent);

Vamos chamá-lo da seguinte forma:

for (cnt= 0 ;cnt<total;cnt++) { OrderSelect (cnt, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ); BreakPoint(MacdCurrent, cnt== 1 );





Conclusão

Então, por que nós não apenas criamos uma biblioteca para se conectar ao programa e, em seguida, usar? A questão é que existem muitas variações, para as quais seria melhor modificar a função do ponto de interrupção. Na verdade, tudo escrito acima é apenas uma ideia geral. Pode ser implementado de muitas maneiras diferentes.

Concluindo, eu gostaria de agradecer ao Klot que foi o primeiro a descobrir como realizar uma pausa pressionando de forma programática.