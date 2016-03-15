MetaTrader 4 / 例
English Русский 中文 Español Deutsch Português
テクニカル分析：不可能を可能にする！

テクニカル分析：不可能を可能にする！

MetaTrader 4 |
499 0
Victor Chebotariov
Victor Chebotariov

はじめに

周知のごとく、テクニカル分析は市場法則、基本要因に影響される価格変動に基づいています。私にとっては、『基本要因』とはある国または別の国での経済状況だけでなく、市場参加者の心理的状態、考え等も意味しています。こういった要因はだれにも推定したり予想したりできません。それらを考慮することができ、考慮している唯一のものは価格です。私は市場がポジティブな基本データを無視したことに何度も気づきました。シンプルな指数は市場になにも重大な影響を与えることはできません。価格だけが実際の状況をわれわれに示してくれるのです。われわれが価格の規則性や留まるための動きを研究するのはそのためです。

みながこれに出会います。

ニュースで市場が変化するとき、テクニカル分析が役に立たない、という状況にはだれもが出会います。
以下は自動売買チャンピオンシップから採った例です。


図1　ニュース時間の市場変化

図1では、『運のよい』方向へのエンターでもトレードに負けることになる、ということがわかります。プログラムに予想データと可能な市場シナリオがを持つ経済カレンダー全体が入っていなければ、EA が上の図のチャートのようにそのようなイベントを予期できないことは言うまでもありません。同様のものが作られたとしても、これを使用することにはかなり疑問があるでしょう。

テクニカル分析が役に立たない訳

ファンダメンタル分析よりも低いコストでより多くの情報を提供できなければテクニカル分析が役に立たないのはなぜでしょうか？答えは、われわれが市場動向を予想しようとする方法、このためにどの期間を採るかです。1週間の市場動向をもとにするなら、真実の公正な見解は出せません。1週間、市場は成長するかもしれません（図2）、別の1週間、市場は下落するかもしれません（図3）。もう1週間、実質上変化しないままかもしれません（図4）。そこで、変動は軽微なものになります。期間が長いとほとんど目に見えません（図5）。

Fig. 2. The week the market was growing

図2　市場が成長する週


Fig. 3. The week the market was falling

図3　市場が下落する週


Fig. 4. The week the market was not practically changing

図4　市場は実質的に変化しませんでした。


Fig. 5. A weekly chart where we can see how miserable the market movements were within the three weeks

図5　3週間では市場の動きがどれほど惨憺たるものかわかる週次チャートです。





上記の推論はすべて以下の結論に導きます。

短期のテクニカル分析の使用は真実の公正な見解を出さず、短期間では市場の動向は混とんとしおて予想がつかず、そのため損して宇という結果にしかならないのです。

結論：不可能は可能である。

新しいトレーディングシステムをコード化することで、トレーダーがそれを収益性あるものであってほしいと思うのは常識です。トレーダーが望むものを手に入れるには、以下を考慮する必要があります。

  1. 短期間で市場を分析する場合でも、トレーディングシステムにとってはどんなニュースも驚異となる可能性がある。
  2. 価格は異なる方法で『目標』に到達するが、その必要があるなら、きっとそこにたどり着く。
  3. トレーディングシステムが必ずしもマニュアル取引でうまく利用されていなくても、自動取引ではひじょうに成功するものである。

不可能を可能にするためには、マニュアル取引で良い結果を出すトレーディングシステムをコード化した日次取引における最小の変動をすべて理論的に考慮して得られる余剰利益は忘れるべきです。コンピュータは多くの事柄を省略するのはみなさんもご存じですね。

ニュースが出現したあとの大きな価格変動のような驚異を隠さない長期間をうまく利用するのが得策です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1431

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この記事はサイトのユーザーによって執筆されたものであり、著者の個人的な見解を反映しています。MetaQuotes Ltdは、提示された情報の正確性や、記載されているソリューション、戦略、または推奨事項の使用によって生じたいかなる結果についても責任を負いません。

この著者による他の記事

ディスカッションに移動
エキスパートアドバイザの取引結果の評価 エキスパートアドバイザの取引結果の評価
この記事では、テスターのレポートに表示されるデータの計算方法や式を提案しています。
初心者向け MQL4 言語シンプルなフレーズにおける難しい質問 初心者向け MQL4 言語シンプルなフレーズにおける難しい質問
本稿は『初心者向け MQL4 言語』シリーズの第2弾です。より複雑で高度な言語構成を考察し、新しいオプションを学習し、日々の実践にそれらが応用されるか見ていきます。新しいサイクルタイプである 'while' と、新しい条件タイプ 'switch'、演算子 'break' と 'continue' を取得します。また、自分の関数を書き、多次元配列を処理する方法を学習します。そして仕上げには、プリプロセッサの説明です。
検証の可視化:トレード履歴 検証の可視化:トレード履歴
本稿は、検証を可視化するとき、都合よくトレード履歴を閲覧する機能について説明します。
ヘッジ Expert Advisor コーディングの基礎 ヘッジ Expert Advisor コーディングの基礎
ヘッジ Expert Advisor の例が本稿で提供されたばかりです。私は個人的に好むヘッジペアを選びます。EURJPY と GBPJPY です。それはつねに同じように変動し、ヘッジングオーダータイプの設定が簡単なものです。