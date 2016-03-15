テクニカル分析：不可能を可能にする！

はじめに

周知のごとく、テクニカル分析は市場法則、基本要因に影響される価格変動に基づいています。私にとっては、『基本要因』とはある国または別の国での経済状況だけでなく、市場参加者の心理的状態、考え等も意味しています。こういった要因はだれにも推定したり予想したりできません。それらを考慮することができ、考慮している唯一のものは価格です。私は市場がポジティブな基本データを無視したことに何度も気づきました。シンプルな指数は市場になにも重大な影響を与えることはできません。価格だけが実際の状況をわれわれに示してくれるのです。われわれが価格の規則性や留まるための動きを研究するのはそのためです。

みながこれに出会います。

ニュースで市場が変化するとき、テクニカル分析が役に立たない、という状況にはだれもが出会います。

以下は自動売買チャンピオンシップから採った例です。



図1 ニュース時間の市場変化

図1では、『運のよい』方向へのエンターでもトレードに負けることになる、ということがわかります。プログラムに予想データと可能な市場シナリオがを持つ経済カレンダー全体が入っていなければ、EA が上の図のチャートのようにそのようなイベントを予期できないことは言うまでもありません。同様のものが作られたとしても、これを使用することにはかなり疑問があるでしょう。

テクニカル分析が役に立たない訳

ファンダメンタル分析よりも低いコストでより多くの情報を提供できなければテクニカル分析が役に立たないのはなぜでしょうか？答えは、われわれが市場動向を予想しようとする方法、このためにどの期間を採るかです。1週間の市場動向をもとにするなら、真実の公正な見解は出せません。1週間、市場は成長するかもしれません（図2）、別の1週間、市場は下落するかもしれません（図3）。もう1週間、実質上変化しないままかもしれません（図4）。そこで、変動は軽微なものになります。期間が長いとほとんど目に見えません（図5）。

図2 市場が成長する週

図3 市場が下落する週

図4 市場は実質的に変化しませんでした。

図5 3週間では市場の動きがどれほど惨憺たるものかわかる週次チャートです。









上記の推論はすべて以下の結論に導きます。

上記の推論はすべて以下の結論に導きます。 短期のテクニカル分析の使用は真実の公正な見解を出さず、短期間では市場の動向は混とんとしおて予想がつかず、そのため損して宇という結果にしかならないのです。

結論：不可能は可能である。

新しいトレーディングシステムをコード化することで、トレーダーがそれを収益性あるものであってほしいと思うのは常識です。トレーダーが望むものを手に入れるには、以下を考慮する必要があります。

短期間で市場を分析する場合でも、トレーディングシステムにとってはどんなニュースも驚異となる可能性がある。 価格は異なる方法で『目標』に到達するが、その必要があるなら、きっとそこにたどり着く。 トレーディングシステムが必ずしもマニュアル取引でうまく利用されていなくても、自動取引ではひじょうに成功するものである。

不可能を可能にするためには、マニュアル取引で良い結果を出すトレーディングシステムをコード化した日次取引における最小の変動をすべて理論的に考慮して得られる余剰利益は忘れるべきです。コンピュータは多くの事柄を省略するのはみなさんもご存じですね。