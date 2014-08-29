Как мы развивали сервис торговых сигналов MetaTrader и социальный трейдинг в целом

Социальный трейдинг появился в MetaTrader летом 2012 года. Именно тогда было принято окончательное решение запустить новый сервис автоматического копирования сделок - Торговые сигналы. По задумке этот проект должен был сделать трейдинг более массовым явлением: целевой аудиторией стали начинающие трейдеры без опыта и специальных навыков. Требования к сервису предъявлялись самые строгие: понятность, максимальная доступность независимо от навыков и знаний, абсолютно прозрачный механизм работы и защищенность подписчиков.

В качестве дедлайна разработчики ориентировались на начало октября, когда должен был стартовать чемпионат Automated Trading Championship 2012. Именно это онлайн-состязание могло стать отличной площадкой для обкатки нового сервиса, ведь оно постоянно привлекало к себе внимание огромного количества трейдеров. И действительно, сигналы оказались востребованными уже при рождении: запуск сервиса на чемпионате дал возможность пользователям не просто пассивно наблюдать за торговлей участников, но и повторять их торговые сделки на собственном счету в MetaTrader 5. Такого прежде в истории чемпионата не было.











Через месяц, в ноябре 2012 года, поддержка торговых сигналов появилась и в платформе MetaTrader 4. Поставщики сигналов получили выход на миллионную аудиторию потенциальных инвесторов, и сервис начал набирать ход. Если в начале ноября в день регистрировалось по 10 новых сигналов, то к концу месяца добавлялось уже по 25 сигналов.

Безопасность подписчика

Еще на начальном этапе перед нами стояла задача создать массовый сервис копирования сделок, который максимально защищал бы подписчиков от подключения к убыточным поставщикам сигналов. Безопасность трейдера была важнейшим приоритетом, поскольку мы понимали всю опасность копирования сделок, способных привести к потере денег на счету. Поэтому мы решили распределять сигналы по рейтингу качества, который рассчитывается по множеству параметров. Чем выше рейтинг качества, тем выше сигнал находится в топе и тем выше к нему доверие у потенциальных подписчиков. При такой схеме опасные сигналы задвигаются в конец списка.

Однако не только ранжирование по рейтингу оберегает пользователей от опасности подписаться на убыточный сигнал. В зависимости от степени риска на сигнал может быть вообще запрещена подписка. А в особых случаях выдается предупреждающее сообщение: например, "На счете может повториться большая просадка", "Счет открыт недавно и поэтому результаты торговли могут быть случайными", "Низкая торговая активность - всего 3 трейда за последний месяц" и тому подобное.

Реализованы были и другие меры безопасности: поставщики сигналов не знают своих подписчиков (известно лишь количество подписавшихся на сигнал), каждая сделка заверяется уникальной цифровой подписью, разработчики сервиса не собирают персональную информацию подписчиков и не имеют доступа к их счетам. Сделано все, чтобы потенциальный пользователь сервиса был спокоен за сохранность своего счета и не опасался мошенничества.



Статистика сигналов

Большая работа была проведена и над улучшением статистики сигналов. При выборе подходящего сигнала трейдер в первую очередь посмотрит именно в статистику, чтобы понять, насколько успешно торговал поставщик и стоит ли ему доверять. Поэтому важно было добиться демонстрации адекватных показателей.



Осенью 2012 года, при запуске сигналов, доступны были только два базовых графика: прирост и баланс. Первый показывал рост депозита в процентом выражении, вычисляемый на основе результата торговых операций, второй - количество средств на счете без плавающей незафиксированной прибыли по текущим открытым позициям.

Чуть позднее, в начале 2013 года, мы добавили новый график "Распределение" - он показывал распределение по символам торговых операций и соотношение Sell/Buy. Это позволило пользователям сервиса получить более полное представление о торговой стратегии выбранного поставщика сигналов.







Летом 2013 года был добавлен график "Средства", показывающий количество средств на счете с учетом результатов по текущим открытым позициям. Через несколько месяцев статистику вновь значительно расширили: на графиках роста и баланса появилась вертикальная линия, разделяющая торговлю до подключения в мониторинг и после, при каждой неторговой операции (внесение или снятие денег со счета) стал меняться цвет графика, появилась возможность проследить лучшие и худшие торговые серии . Все эти изменения статистического блока были направлены на то, чтобы потенциальный подписчик обладал полной картиной о сигналах, предлагаемых поставщиками.







С той же целью чуть ранее, в январе 2013 года, мы ввели уникальное для всей отрасли новшество - визуализацию на графике. Это сделало использование сервиса еще более удобным для трейдеров, ведь у них появилась возможность отобразить всю историю торговли сигнала на чартах. Одна кнопка - и в терминале тут же открываются графики всех валютных пар, по которым на сигнальном счете совершались торговые операции. Несмотря на уникальный характер этого сервиса, трейдеры очень быстро привыкли к нему и стали воспринимать, как неотъемлемую и необходимую часть копирования сделок. Это наглядный пример того, как мы задаем стандарты качества в социальном трейдинге. Главный конкурент MetaQuotes - это MetaQuotes, поэтому развитие сервиса похоже на гонку с самим собой. Там, где другие давно бы успокоились и пожинали лавры первых небольших успехов, мы идем дальше и постоянно улучшаем механизмы копи-трейдинга.







Сигналы в MetaTrader - это живой организм, который развивается по заданным разработчикам законам. Недовольные текущим положением дел, мы регулярно пересматриваем рейтинг качества, подбираем критерии оценки сигналов и меняем формулу расчета. Эти действия направлены на то, чтобы в топе сигналов присутствовали только достойные и проверенные сигналы.





Соответствие торговых условий подписчика и поставщиков сигналов

Еще один обширный фронт наших работ - это проверка соответствия торговых условий подписчика и провайдера сигналов. Она является критически важным элементом для нормальной работы сервиса, поскольку различия в условиях чреваты ухудшением качества копирования или даже полной невозможностью копирования сделок. Если торговые условия несовместимы, сигнал либо просто не показывается подписчику, либо оказывается в списке запрещенных к подписке. Важно, что подписчика всегда информируют о найденном различии с торговыми условиями провайдера; причем как при подписке, так и при каждой синхронизации терминала с сигнальным сервером.







Со временем мы усложнили и этот элемент. Все начиналось со сравнения настроек счетов подписчика и провайдера (валюты депозитов и плечи), затем сравниваться начали уже настройки каждого торгового инструмента. От сравнения торговых условий в терминале подписчика мы перешли к сравнению прямо на сайте mql5.com, если подписка осуществлялась именно там. Спустя некоторое время мы добавили маппинг инструментов - сейчас при отсутствии точного совпадения инструмента происходит поиск наиболее подходящего. Например, при отсутствии у подписчика EURUSD, на котором торгует провайдер, возможно копирование сигналов по символу EURUSD.m, если такой у подписчика есть. Маппинг значительно расширил возможности копирования, ведь даже на разных серверах одного брокера наименования инструментов могут отличаться.



Работа над улучшением Сигналов продолжается

Мы активно совершенствуем сервис Сигналы, последовательно избавляемся от прежних недоработок и вносим изменения в существующие механизмы. MetaTrader Signals двухлетней давности и MetaTrader Signals на текущий момент - это словно два различных сервиса. Прямо сейчас ведутся работы по реализации виртуального хостинга Virtual Hosting Cloud - сети серверов для поддержки специальных версий клиентского терминала MetaTrader. За пять шагов из MetaTrader станет возможно взять в аренду виртуальную копию терминала с минимальной сетевой задержкой до торгового сервера брокера. Таким образом будет обеспечена круглосуточная работа терминала, в котором копируются торговые сделки поставщика сигналов. Кроме того, в ближайших планах стоит задача улучшения статистики сигналов и предоставления пользователям сервиса возможности моделировать инвестиционный портфель.





