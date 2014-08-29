我们如何开发MetaTrader 信号服务和群组交易

2012年夏推出的MetaTrader 群组交易正是在那时我们最终决定推出一项新服务用于自动交易复制 - 交易信号。该项目的想法在于使交易成为更普遍的现象：目标受众是无经验和专业技能的新手交易人。为新服务设定的严格要求：清晰度，无论技能和知识如何的最 大可用性，透明的运作机制和保护订阅人。









一个月后，2012年11月，交易信号的支持出现在了MetaTrader 4平台。收到的信号供应商获取数以百万计潜在投资者的观众，并且服务也开始获得动力。十一月初，大约每日增加10个信号；到月底每天的注册数升到25个。

订阅人安全性

在初始阶段，我们的任务是创建大规模服务用于信号分布，这将保护订阅人防止其连接到无利可图的信号。交易人的保护是重中之重，因为我们理解复制交易 的危险性，它可能导致金钱的损失。所以我们决定根据质量评级的原则分配信号，即根据各种参数进行计算。质量等级越高，列表中的信号位置越高，而其在潜在订 阅人中的可信度越大。在这个方案中，潜在的危险信号出现在列表末尾。

然而，并不是只有评级能保护订阅人免遭订阅失败信号的危险。根据风险程度，订阅选项可以禁用一些信号。在特殊情况下，会显示一条警告消息，像“账户可能会再次出现巨大跌幅”，“这是一个新开账户，交易结果可能随机”，“低交易活动——在上个月发现只有3笔交易”，等等。

我们还额外实施安全措施：信号供应商不知道他们的订阅人是谁(他们只知道信号订阅人的数量)，每笔交易都有一个独一无二的数字签名，服务开发者不收集订阅人的个人信息也不会进入他们的账户。我们所做的一切都是为了确保安全，帮助您享受服务，相信您的帐户受到保护。



信号的统计数据

已经完成了提高信号统计数据的大量工作。在选择合适的信号时，交易人主要仔细检查统计数据，了解信号提供者交易的成功性以及信号的可靠性。因此，提供足够的交易统计数据示范是非常重要的。



在2012年秋天，信号服务开始的时候，只有增长和结余两个基本图表可用。第一个显示交易操作结果基础上计算的存款增长百分比，第二个图表显示账户的资金额度而不浮动当前持仓的不固定利润。

不久以后，在2013年初，我们添加了一个新的分布式图表，显示交易品种和出售/购买比例的分布。这允许服务用户更好地理解选定信号供应商的交易策略。









2013年夏天，我们添加了“净值”图表，显示考虑当前持仓的账户净值。几个月后统计数据再次显著扩大：增长和结余图表中出现一条垂直线，用于连接到监控 之前分割交易，之后，引入了颜色变化用于每次的非交易事务(入金或出金)，一个新的追踪最佳和最差交易系列的选项添加到数据中。统计数据的这些变化的目的 是向潜在订阅人提供完整的供应商提供的信号图。





带着同样的目的，更早一点，在2013年1月，我们推出了针对整个行业的一个独特创新 - 可视化图表。这个新功能使交易人服务更加方便，因为现在他们可以看到图表上交易信号的整个历史。单击按钮打开信号账户上交易的所有货币对图表。尽管这项服 务非常独特，但交易人很快就习惯了，并开始察觉到它是复制交易的主要部分。这就是我们如何在群组交易中设定优秀的标准的一个很好的例子。 MetaQuotes的主要竞争对手就是MetaQuotes自己，因此开发服务类似于与自己赛跑。在别人歇息于起初小有成就的荣誉时，我们总是领先一步 并不断努力提高复制交易的机制。





MetaTrader信号像一个有生命的有机体，它们按照开发者指示的规则去发展。我们并不满足于现状，我们不断审查质量等级，选择信号评价标准，并改变计算公式。这些行动的目的只在于最好的功能和验证列表顶部的成功信号。





订阅人和信号提供者的交易条件的兼容性

信号服务的另一个重要方面是订阅人和信号提供者的交易条件的兼容性。这是一个服务正常运行的关键要素，因为条件的差异可能导致更糟糕的复制质量，甚 至完全无法复制交易。如果交易条件不兼容，信号既对订阅人隐藏，又会存在于禁止订阅列表中。很重要的是，订阅人总是得到和提供者交易条件有差异的通知，订 阅时和每次与信号服务器程序端同步期间都会出现。





随着时间的推移，我们进一步强化了这个元素。起初是比较订阅人帐户设置与信号提供者账户设置(入金货币和杠杆)，然后引入比较每个交易的工具。从比较订阅 人程序端的交易条件开始，然后我们继续提供这种mql5.com网站执行订阅的比较。一段时间后，我们添加了映射工具 - 现在无需定义工具匹配，服务可以找到最合适的一个。例如，如果订阅人没有供应商交易的EURUSD，那么信号可以复制成EURUSD.m， 如果订阅人有这个的话。映射大大扩大了复制交易的可能性，即使是在相同交易商的不同服务器上，工具名称也可能不同。

我们不断改善信号服务



