Freelance MQL5.com: Fonte de Renda dos Desenvolvedores (Infográfico)
Quatro anos se passaram desde o lançamento do serviço Freelance MQL5. Em junho de 2010, ele foi lançado em conjunto com o serviço de Pagamentos, permitindo aos usuários fazer a encomenda e pagar para o desenvolvimento de aplicações MQL sem deixar o site da MQL5.com. O serviço era então chamado de Serviços, e ninguém poderia imaginar o que o futuro reservava para ele.
Por ocasião do quarto aniversário do Serviço Freelance MQL5, nós preparamos uma infográfico demonstrando os resultados do serviço durante todo o tempo de sua existência. Os números falam por si mesmo: mais de 10.000 pedidos no valor total de 600 mil dólares foram executados até a presente data, enquanto que 3.000 clientes e 300 desenvolvedores já utilizaram o serviço.
Confira os dados interessantes recolhidos. Estes valores nunca foram publicados antes. Um infográfico semelhante sobre os resultados dos serviços do Mercado será fornecido em breve também.
