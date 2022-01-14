MetaTrader 5 / Alım-satım sistemleri
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
MQL5.com Freelance: Geliştiricilerin Gelir Kaynağı (Veri Grafiği)

MQL5.com Freelance: Geliştiricilerin Gelir Kaynağı (Veri Grafiği)

MetaTrader 5Alım-satım sistemleri |
187 98
MetaQuotes
MetaQuotes

MQL5 Freelance hizmetinin piyasaya sürülmesinden bu yana dört yıl geçti. Haziran 2010'da, kullanıcıların MQL uygulamalarının geliştirilmesi için MQL5.com web sitesinden ayrılmadan talimat vermelerine ve ödeme yapmalarına olanak tanıyan Ödemeler hizmetiyle birlikte kullanıma sunuldu. Daha sonra hizmete Jobs adı verildi ve hiç kimse gelecekte bunun içinde neler saklı olabileceğini hayal edemezdi. 

MQL5 Freelance Hizmeti dördüncü yılı vesilesiyle, hizmetin tüm var olan zamanlarının sonuçlarını gösteren bir veri grafiği hazırladık. Rakamlara ne hacet: Bugüne kadar toplam yaklaşık 600.000 $ değerinde 10.000'den fazla talimat gerçekleştirildi ve 3.000 müşteri ve 300 geliştirici hizmeti çoktan kullandı.

Toplanan ilginç verilere göz atın. Bu rakamlar daha önce hiç yayınlanmadı. Market hizmeti sonuçlarıyla ilgili benzer bir veri grafiği de yakında sunulacak.

MQL5.com Freelance: Geliştiricilerin Gelir Kaynağı

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/1038

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (98)
[Silindi] | 3 Ara 2014 saat 18:08
komposter:

Soru çok basit - neden bu konuya geldiniz ve bir yorum bıraktınız. Ya da daha geniş anlamda bu kaynağa.

Amacın deneyimlerimi paylaşmak olduğunu düşündüm, bu yüzden sormaya başladım - ve aslında deneyim nerede (profil boş).

Burada benim deneyimime kimin ihtiyacı var? Hiç kimsenin. Kaynağın sahiplerinin hiçbir şeye ihtiyacı yok, tüccarların hepsi martingale ile uğraşıyor, profesyonel olmayan programcılar zor sorular sormuyor. Yaşamak için ne yaptıklarını görmek için buradayım, ama birkaç siparişi yerine getirmek istedim. Ama üzüntü ve tembellik beni harika bir şekilde ziyaret etti, çünkü bir profil doldurmanız gerekiyor, sonra iki yıl ücretsiz çalışmanız gerekiyor, bu da yerel halkın saflarına girecek)
Alexandr Bryzgalov
Alexandr Bryzgalov | 3 Ara 2014 saat 18:35
Hiç de değil.
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 Ara 2014 saat 20:41
TheXpert:
Mümkün değil. Bolkonsky dediyse, işte budur, boşboğaz ve palavracı olacaksın)). Söylediği gibi söyledi.

Onun boşboğaz ve palavracı olduğu sonucuna kendiniz varmışsınız -- ben sadece bu başlıktaki alıntılarını tek bir gönderide bir araya getirdim. Temel olarak, birbirinizle daha fazla temas halindesiniz -- onu daha iyi tanıyorsunuz.

Bu arada, TheXpert, sen harika bir etki ajanısın(https://ru.wikipedia.org/wiki/Агент_влияния)-- bir kereden fazla fark ettim ki, ben bir şey söylediğimde, hemen onu alıp ondan derin ve doğru sonuçlar çıkarıyorsun.

Alexey Yanzeev
Alexey Yanzeev | 5 Şub 2015 saat 19:58
komposter:

Hayır, en başından beri yerel kaynaklara uyum sağlayamadım. Ve buna ihtiyacım yoktu, uzun zamandır müşteri aramıyordum.

Asıl soru bu olsaydı, yorum yapmazdım.

Kim bilir, birileri işe yaramadı. Bu, yöntemin işe yaramadığı anlamına gelmez.

Doğru, ben de "çok ve bedavaya çalışma" konusundaki ısrarımda bu kadar kategorik olmayabilirdim. Kulağa da oldukça özürsüz geliyordu.

Eğer çok ve ücretsiz çalışıyorsanız, bu bir hobidir, iş değil :)
Alexandr Gavrilin
Alexandr Gavrilin | 15 Mar 2015 saat 19:30

rakamlar beni gülümsetti. :-)

Sosyal Teknoloji Girişimi Kurma, Bölüm II: Bir MQL5 REST İstemcisi Programlama Sosyal Teknoloji Girişimi Kurma, Bölüm II: Bir MQL5 REST İstemcisi Programlama
Şimdi bu yazının ilk bölümünde tanıtılan PHP tabanlı Twitter fikrini şekillendirelim. SDSS'nin farklı parçalarını bir araya getiriyoruz. Sistem mimarisinin istemci tarafı ile ilgili olarak, HTTP yoluyla alım satım sinyalleri göndermek için yeni MQL5 WebRequest() işlevine güveniyoruz.
MQL5.com'da Freelance İşler - Geliştiricinin Favori Yeri MQL5.com'da Freelance İşler - Geliştiricinin Favori Yeri
Artık alım satım robotu geliştiricilerinin hizmetlerini Expert Advisors ihtiyacı duyan yatırımcılara pazarlamasına gerek yok - şimdi onlar sizi bulacaklar. Halihazırda binlerce yatırımcı, MQL5 Freelance geliştiricilerine talimat verip ve MQL5.com adresinde çalışmak için ödeme yapmaktadır. Bu hizmet 4 yıl boyunca, üç bin yatırımcının gerçekleştirilen 10.000'den fazla iş için ödeme yapmasını kolaylaştırdı. Yatırımcıların ve geliştiricilerin faaliyetleri sürekli büyüyor!
Johnpaul77 Sinyal Sağlayıcıları: "Stratejimiz Üç Yıldan Fazla süredir Kar Getiriyor. O Zaman Neden Değiştirelim?" Johnpaul77 Sinyal Sağlayıcıları: "Stratejimiz Üç Yıldan Fazla süredir Kar Getiriyor. O Zaman Neden Değiştirelim?"
Küçük bir sır verelim: MQL5.com web sitesi ziyaretçileri, zamanlarının çoğunu Johnpaul77 sinyalinin sayfasında geçirir. Gerçek hesaplarda toplam 5,7 milyon dolarlık fonla yaklaşık 900 abonesi olan sinyal derecelendirmemizin lideridir. Sinyalin sağlayıcılarıyla görüştük. Görünüşe göre, onlardan dört tane var! Ekip üyeleri arasında görevler nasıl dağıtılır? Hangi teknik araçları kullanıyorlar? Neden kendilerine John Paul diyorlar? Ve son olarak, Endonezya'daki sıradan oyuncular nasıl MQL5.com'da en iyi sinyal sağlayıcılar haline geldi? Tüm bunları makalede öğrenin.
Yatırımcıların Geliştiricilerin Hizmetlerine İhtiyacı Var mı? Yatırımcıların Geliştiricilerin Hizmetlerine İhtiyacı Var mı?
Algoritmik alım satım daha popüler ve gerekli hale geldi; bu da doğal olarak tuhaf algoritmalar ve olağandışı görevler konusunda bir talebe yol açtı. Bir dereceye kadar, bu tür karmaşık uygulamalar Kod Tabanı'nda veya Market'ta mevcuttur. Yatırımcılar bu uygulamalara birkaç tıklamayla basit bir şekilde erişebilse de, bu uygulamalar tüm ihtiyaçları tam olarak karşılamayabilir. Bu durumda, yatırımcılar, MQL5 Freelance bölümünde istenen bir uygulamayı yazabilecek ve bir sipariş atayabilecek geliştiriciler ararlar.