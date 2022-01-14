MQL5.com Freelance: Geliştiricilerin Gelir Kaynağı (Veri Grafiği)

MQL5 Freelance hizmetinin piyasaya sürülmesinden bu yana dört yıl geçti. Haziran 2010'da, kullanıcıların MQL uygulamalarının geliştirilmesi için MQL5.com web sitesinden ayrılmadan talimat vermelerine ve ödeme yapmalarına olanak tanıyan Ödemeler hizmetiyle birlikte kullanıma sunuldu. Daha sonra hizmete Jobs adı verildi ve hiç kimse gelecekte bunun içinde neler saklı olabileceğini hayal edemezdi.

MQL5 Freelance Hizmeti dördüncü yılı vesilesiyle, hizmetin tüm var olan zamanlarının sonuçlarını gösteren bir veri grafiği hazırladık. Rakamlara ne hacet: Bugüne kadar toplam yaklaşık 600.000 $ değerinde 10.000'den fazla talimat gerçekleştirildi ve 3.000 müşteri ve 300 geliştirici hizmeti çoktan kullandı.

Toplanan ilginç verilere göz atın. Bu rakamlar daha önce hiç yayınlanmadı. Market hizmeti sonuçlarıyla ilgili benzer bir veri grafiği de yakında sunulacak.



