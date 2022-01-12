MetaTrader 5 / Sistemi di trading
MQL5.com Freelance: Fonte di reddito degli sviluppatori (infografica)

Sono passati quattro anni dal lancio dei lancio del servizio MQL5 Freelance. Nel giugno 2010 è stato lanciato insieme al servizio Pagamenti consentendo agli utenti di ordinare e pagare per lo sviluppo di applicazioni MQL senza uscire dal sito web MQL5.com. Il servizio fu allora chiamato Jobs, e nessuno poteva immaginare cosa avesse in serbo il futuro. 

In occasione del quarto compleanno del Servizio Freelance MQL5, noi abbiamo preparato un'infografica che dimostra i risultati del servizio dalla sua creazione. Le cifre parlano da sole: oltre 10.000 ordini del valore di circa $ 600.000 in totale sono stati eseguiti , mentre sono 3 000 i clienti e 300 gli sviluppatori che hanno utilizzato il servizio.

Scopri i dati interessanti raccolti. Queste cifre non sono mai state pubblicate prima. Un'infografica simile sui risultati del servizio Market sarà pubblicata a breve.

MQL5.com Freelance:fonte di reddito per gli sviluppatoriMQL5.com

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/1038

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Ultimi commenti | Vai alla discussione (98)
[Eliminato] | 3 dic 2014 a 18:08
komposter:

La domanda è molto semplice: perché siete venuti in questo thread e avete lasciato un commento. O, più in generale, a questa risorsa.

Ho pensato che l'obiettivo fosse quello di condividere la mia esperienza, così ho iniziato a chiedere - e dove, in effetti, è l'esperienza (il profilo è vuoto).

Chi ha bisogno della mia esperienza qui? Nessuno. I proprietari della risorsa non hanno bisogno di nulla, i trader si dilettano con la martingala, i programmatori non professionisti non fanno domande difficili. Sono qui per vedere cosa fanno per vivere, ma volevo soddisfare qualche ordine. Ma qualcosa di tristezza e la pigrizia grande visitato me, perché è necessario compilare un profilo, poi due anni di lavorare gratuitamente, che avrebbe rotto nei ranghi di locali )
Alexandr Bryzgalov
Alexandr Bryzgalov | 3 dic 2014 a 18:35
per niente
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 dic 2014 a 20:41
TheXpert:
Non è possibile. Se Bolkonsky ha detto: "Basta, sarai un chiacchierone e un millantatore ")). L'ha detto come l'ha detto.

Che sia un chiacchierone e uno spaccone è una conclusione che hai tratto tu stesso -- ho solo messo insieme le sue citazioni da questo thread in un unico post. In sostanza, siete più in contatto l'uno con l'altro -- lo conoscete meglio.

A proposito, TheXpert, sei un grande agente di influenza(https://ru.wikipedia.org/wiki/Агент_влияния)-- ho notato più di una volta che quando dico qualcosa, tu la riprendi immediatamente e ne trai conclusioni profonde e accurate.

Alexey Yanzeev
Alexey Yanzeev | 5 feb 2015 a 19:58
komposter:

No, non mi sono adattato alla risorsa locale fin dall'inizio. E non ne avevo bisogno, non ho cercato clienti per molto tempo.

Se questa fosse stata la domanda iniziale, non avrei commentato.

Beh, chissà, qualcuno non ha funzionato. Non significa che il metodo non funzioni.

È vero, e forse non sarei stato così categorico nell'insistere sul mio "lavorare sodo e gratuitamente". Sembrava anche piuttosto impenitente.

Se lavori duramente e gratuitamente, è un hobby, non un lavoro).
Alexandr Gavrilin
Alexandr Gavrilin | 15 mar 2015 a 19:30

i numeri mi hanno fatto sorridere. :-)

