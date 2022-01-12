MQL5.com Freelance: Fonte di reddito degli sviluppatori (infografica)

Sono passati quattro anni dal lancio dei lancio del servizio MQL5 Freelance. Nel giugno 2010 è stato lanciato insieme al servizio Pagamenti consentendo agli utenti di ordinare e pagare per lo sviluppo di applicazioni MQL senza uscire dal sito web MQL5.com. Il servizio fu allora chiamato Jobs, e nessuno poteva immaginare cosa avesse in serbo il futuro.

In occasione del quarto compleanno del Servizio Freelance MQL5, noi abbiamo preparato un'infografica che dimostra i risultati del servizio dalla sua creazione. Le cifre parlano da sole: oltre 10.000 ordini del valore di circa $ 600.000 in totale sono stati eseguiti , mentre sono 3 000 i clienti e 300 gli sviluppatori che hanno utilizzato il servizio.

Scopri i dati interessanti raccolti. Queste cifre non sono mai state pubblicate prima. Un'infografica simile sui risultati del servizio Market sarà pubblicata a breve.



