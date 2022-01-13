MetaTrader 5 / Systèmes de trading
MQL5.com Freelance : Source de revenus des développeurs (infographie)

Quatre ans se sont écoulés depuis le Nouveaux services sur MQL5.community : Paiements et emplois. En juin 2010, il a été lancé en collaboration avec le service Paiements permettant aux utilisateurs de commander et de payer pour le développement d’applications MQL sans quitter le site Web de MQL5.com. Le service s’appelait alors Emplois, et personne ne pouvait imaginer ce que l’avenir lui réservait. 

À l’occasion du quatrième anniversaire du MQL5 Freelance Service, nous avons préparé une infographie démontrant les résultats du service pour toute la durée de son existence. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 10 000 commandes d’une valeur totale d’environ 600 000 dollars ont été exécutées à ce jour, alors que 3 000 clients et 300 développeurs ont déjà utilisé le service.

Découvrez les données intéressantes collectées. Ces chiffres n’ont jamais été publiés auparavant. Une infographie similaire sur les résultats du service Market sera également fournie prochainement.

[Supprimé] | 3 déc. 2014 à 18:08
komposter:

La question est très simple : pourquoi êtes-vous venu sur ce fil de discussion et avez-vous laissé un commentaire ? Ou, plus largement, sur cette ressource.

Je pensais que le but était de partager mon expérience, alors j'ai commencé à demander - et où, en fait, se trouve l'expérience (le profil est vide).

Qui a besoin de mon expérience ici ? Personne. Les propriétaires de la ressource n'ont besoin de rien, les traders s'adonnent tous à la martingale, les programmeurs non professionnels ne posent pas de questions difficiles. Je suis ici pour voir ce qu'ils font pour vivre, mais je voulais remplir quelques commandes. Mais quelque chose de triste et de paresseux m'a visité, car il faut remplir un profil, puis deux ans pour travailler gratuitement, ce qui permettrait de percer dans les rangs des locaux )
Alexandr Bryzgalov
Alexandr Bryzgalov | 3 déc. 2014 à 18:35
pas du tout
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 déc. 2014 à 20:41
TheXpert:
Pas du tout. Si Bolkonsky disait, c'est fini, tu seras une pipelette et un vantard )). Il l'a dit comme il l'a dit.

Le fait qu'il soit une pipelette et un vantard est une conclusion que vous avez tirée vous-même - je n'ai fait que rassembler ses citations de ce fil de discussion dans un seul message. En fait, vous êtes plus proches l'un de l'autre, vous le connaissez mieux.

Au fait, TheXpert, tu es un excellent agent d'influence(https://ru.wikipedia.org/wiki/Агент_влияния)- j'ai remarqué plus d'une fois que lorsque je disais quelque chose, tu le reprenais immédiatement et en tirais des conclusions profondes et exactes.

Alexey Yanzeev
Alexey Yanzeev | 5 févr. 2015 à 19:58
komposter:

Non, je n'ai pas trouvé ma place dans la ressource locale dès le départ. Et je n'en avais pas besoin, je n'ai pas cherché de clients depuis longtemps.

Si c'était la question initiale, je n'aurais pas fait de commentaire.

Eh bien, qui sait, quelqu'un n'a pas fonctionné. Cela ne signifie pas que la méthode ne fonctionne pas.

C'est vrai, et je n'aurais peut-être pas été aussi catégorique dans mon insistance sur mon "travail dur et gratuit". Je n'avais pas l'air de m'en plaindre non plus.

Si vous travaillez dur et gratuitement, c'est un hobby, pas un travail).
Alexandr Gavrilin
Alexandr Gavrilin | 15 mars 2015 à 19:30

les chiffres m'ont fait sourire. :-)

