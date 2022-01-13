MQL5.com Freelance : Source de revenus des développeurs (infographie)
Quatre ans se sont écoulés depuis le Nouveaux services sur MQL5.community : Paiements et emplois. En juin 2010, il a été lancé en collaboration avec le service Paiements permettant aux utilisateurs de commander et de payer pour le développement d’applications MQL sans quitter le site Web de MQL5.com. Le service s’appelait alors Emplois, et personne ne pouvait imaginer ce que l’avenir lui réservait.
À l’occasion du quatrième anniversaire du MQL5 Freelance Service, nous avons préparé une infographie démontrant les résultats du service pour toute la durée de son existence. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 10 000 commandes d’une valeur totale d’environ 600 000 dollars ont été exécutées à ce jour, alors que 3 000 clients et 300 développeurs ont déjà utilisé le service.
Découvrez les données intéressantes collectées. Ces chiffres n’ont jamais été publiés auparavant. Une infographie similaire sur les résultats du service Market sera également fournie prochainement.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/1038
Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.
La question est très simple : pourquoi êtes-vous venu sur ce fil de discussion et avez-vous laissé un commentaire ? Ou, plus largement, sur cette ressource.
Je pensais que le but était de partager mon expérience, alors j'ai commencé à demander - et où, en fait, se trouve l'expérience (le profil est vide).
Pas du tout. Si Bolkonsky disait, c'est fini, tu seras une pipelette et un vantard )). Il l'a dit comme il l'a dit.
Le fait qu'il soit une pipelette et un vantard est une conclusion que vous avez tirée vous-même - je n'ai fait que rassembler ses citations de ce fil de discussion dans un seul message. En fait, vous êtes plus proches l'un de l'autre, vous le connaissez mieux.
Au fait, TheXpert, tu es un excellent agent d'influence(https://ru.wikipedia.org/wiki/Агент_влияния)- j'ai remarqué plus d'une fois que lorsque je disais quelque chose, tu le reprenais immédiatement et en tirais des conclusions profondes et exactes.
Non, je n'ai pas trouvé ma place dans la ressource locale dès le départ. Et je n'en avais pas besoin, je n'ai pas cherché de clients depuis longtemps.
Si c'était la question initiale, je n'aurais pas fait de commentaire.
Eh bien, qui sait, quelqu'un n'a pas fonctionné. Cela ne signifie pas que la méthode ne fonctionne pas.
C'est vrai, et je n'aurais peut-être pas été aussi catégorique dans mon insistance sur mon "travail dur et gratuit". Je n'avais pas l'air de m'en plaindre non plus.
les chiffres m'ont fait sourire. :-)