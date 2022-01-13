MQL5.com Freelance : Source de revenus des développeurs (infographie)

Quatre ans se sont écoulés depuis le Nouveaux services sur MQL5.community : Paiements et emplois. En juin 2010, il a été lancé en collaboration avec le service Paiements permettant aux utilisateurs de commander et de payer pour le développement d’applications MQL sans quitter le site Web de MQL5.com. Le service s’appelait alors Emplois, et personne ne pouvait imaginer ce que l’avenir lui réservait.

À l’occasion du quatrième anniversaire du MQL5 Freelance Service, nous avons préparé une infographie démontrant les résultats du service pour toute la durée de son existence. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 10 000 commandes d’une valeur totale d’environ 600 000 dollars ont été exécutées à ce jour, alors que 3 000 clients et 300 développeurs ont déjà utilisé le service.

Découvrez les données intéressantes collectées. Ces chiffres n’ont jamais été publiés auparavant. Une infographie similaire sur les résultats du service Market sera également fournie prochainement.



