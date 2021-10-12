MQL5.com 프리랜서 서비스: 개발자 수익(인포그래픽)

MQL5 프리랜서 서비스 런칭 후 4년이 지났습니다. 프리랜서 서비스는 지난 2010년 6월 MQL5.com에서 간편하게 MQL 애플리케이션을 거래할 수 있도록 결제 시스템과 함께 도입되었는데요. 규모가 이렇게 커질 줄은 아무도 예상하지 못했죠.

MQL5 프리랜서 서비스의 런칭 4주년을 기념해 지난 4년 간의 통계 자료를 인포그래픽으로 만들었습니다. 약 60만 달러에 달하는 1만 개의 주문이 처리되었고, 3천 여 명의 고객과 약 3백 명의 개발자가 프리랜서 서비스를 이용했죠.

다른 데이터도 확인해 보세요. 모두 처음 공개하는 자료입니다. 마켓 서비스에 대한 인포그래픽도 곧 올리도록 하겠습니다.



