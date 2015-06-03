MQL5.com 自由职业: 开发者的收入来源 (信息图)

自从 启动 MQL5 的自由职业服务 以来已有四年时间。在 2010 年 6 月, 它与支付服务一同启动, 用户无需离开 MQL5.com 网站即可订购和支付 MQL 的应用程序开发。此服务称为工作, 并且没有人能够想象出其所孕育的未来。

值此 MQL5 自由职业服务 的第四个生日, 我们准备了一幅信息图来展示其自创生来的整体服务成果。让数据本身说话: 迄今已总计执行了超过 10000 笔订单, 价值约 $600,000, 有 3000 余客户和 300 余开发者已经在使用此服务。

查看收集到的有趣数据。这些数字以前从未公布。有关市场服务结果的类似信息图也将很快提供。



