MQL5.com 自由职业: 开发者的收入来源 (信息图)
MetaTrader 5 — 交易系统 |
2 820 98
自从 启动 MQL5 的自由职业服务 以来已有四年时间。在 2010 年 6 月, 它与支付服务一同启动, 用户无需离开 MQL5.com 网站即可订购和支付 MQL 的应用程序开发。此服务称为工作, 并且没有人能够想象出其所孕育的未来。
值此 MQL5 自由职业服务 的第四个生日, 我们准备了一幅信息图来展示其自创生来的整体服务成果。让数据本身说话: 迄今已总计执行了超过 10000 笔订单, 价值约 $600,000, 有 3000 余客户和 300 余开发者已经在使用此服务。
查看收集到的有趣数据。这些数字以前从未公布。有关市场服务结果的类似信息图也将很快提供。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1038
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
物美价廉的神经网络 - 链接 NeuroPro 与 MetaTrader 5
是否用于交易的特殊神经网络程序好似很昂贵和复杂，或是与此相反，太简单？来试试 NeuroPro。它是免费的，并且包含针对业余爱好者的最佳功能集合。这篇文章将告诉您如何结合 MetaTrader 5 来使用它。
让开发者为交易者进行服务?
算法交易变得越来越流行并需求旺盛，这自然导致了对于精致算法以及不同寻常任务的需求。从某种程度上说，这些复杂的应用程序都已经在代码库或市场中提供。尽管交易者只需几次简单的点击就可以访问这些应用, 但是这些应用也许不能完全满足所有的需要。为此, 交易者可以在 MQL5 的自由职业者板块分派订单，并寻找开发者来为他们编写期望的应用。
在 MetaTrader 5 里使用 HedgeTerminal (对冲终端) 面板进行双向交易和仓位对冲, 第一部分
本文描述了一种新的方法来进行仓位对冲，并在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的用户之间就此事的争辩划清界线。用通俗地语言描述可靠的对冲算法，并用简单图表和图例示意。本文专述新的 HedgeTerminal (对冲终端) 面板, 实质上是用于 MetaTrader 5 的全功能交易终端。使用 HedgeTerminal 和它提供的虚拟化交易, 仓位管理与 MetaTrader 4 的方式类似。
以莫斯科交易所衍生产品市场为例的交易定价原则
本文介绍了莫斯科交易所衍生产品市场的交易定价和结算理论的特性。这是一篇综合性的文章，面向那些想在衍生品市场中获取他们第一次交易经验的初学者，以及那些正在考虑通过中央交换平台进行交易的经验丰富的外汇交易者。
问题很简单--你为什么来这个主题并留下评论。或者更广义地说--来到这个资源。
我以为目的是分享我的经验，所以我开始问--事实上，我的经验在哪里（资料是空的）？
不可能如果博尔孔斯基说，就这样吧，你会成为一个大嘴巴和吹牛者））。他说的就是他说的。
他是个大嘴巴和爱吹牛的人，这是你自己得出的结论--我只是 把他在这条线上的引文放在了一个帖子里。从根本上说，你们之间的接触更多一些--你更了解他。
顺便说一句，TheXpert，你是个很有影响力的人(https://ru.wikipedia.org/wiki/Агент_влияния)-- 我不止一次注意到，当我说什么的时候，你会立刻接过话茬，并从中得出深刻而准确的结论。
不，我从一开始就不适合当地资源。而且我也不需要，我已经很久没有寻找客户了。
如果这是最初的问题，我就不会发表评论了。
好吧，谁知道呢，有人没有成功。这并不意味着这个方法行不通。
没错，我在坚持自己的 "努力工作，免费 "时可能不会这么斩钉截铁。听起来也很不含糊。
数字让我微笑。:-)