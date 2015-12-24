MQL5.com フリーランス：開発者の収入源(インフォグラフィック)
838 98
MQL5 フリーランスサービスの開始以来4年が経過しました。それはユーザーが MQL5.com ウェブサイトを離れることなく MQL アプリケーションの開発に対して注文と支払いができる「支払い」サービスと伴に2010年6月に開始されました。このサービスはその当時「ジョブ」と呼ばれ、そのストアの将来を誰も想像できませんでした。
MQL5 フリーランスサービスの4周年を記念して、これまでのサービス結果を示すインフォグラフィックを作成しました。数字は自らを語ります：現在まで合計約 $600,000 に相当する 10,000 を越える注文が実行されるかたわら、 3,000 人の顧客と 300 人の開発者がすでにこのサービスを利用しました。
収集された興味深いデータをチェックしてください。これら数値はこれまでは公表されなかったものです。「マーケット」のサービス結果についての同様のインフォグラフィックも間もなく提供されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1038
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
ソーシャルテクノロジースタートアップの構築 パート2： MQL5 REST クライアントのプログラミング
本稿パート1でご紹介した PHP ベースの Twitter の考え方を形にしましょう。の異なるパーツを SDSS 組み立てるのです。システムアーキテクチャのクライアント側において、HTTP を介してトレードシグナルを送信するために新しいMQL5 WebRequest() 関数に頼ります。
MQL5.comのフリーランスのお仕事 - 開発者のお気に入りの場所
トレーディングシステムの開発者は、エキスパートアドバイザーを必要とするトレーダーに彼らのサービスをマーケティングする必要はありません - 彼らが探してくれるのです。すでに、何千ものトレーダーがMQL5のフリーランス開発者に注文を頼み、MQL5.comにて作業に支払いを行っています。４年間、このサービスは10000以上もの仕事に対して累計3000人のトレーダーが支払えるようにしてきました。そして、トレーダーと開発者の活動は常に拡大しています。
ソーシャルテクノロジースタートアップの構築 パート1： MetaTrader 5 シグナルをツイートする
今日は MetaTrader 5 ターミナルを Twitter とリンクする方法を学習し、EA のトレードシグナルをツイートできるようにします。RESTful ウェブサービスに基づく PHP にソーシャルディシジョン支援システムを作成します。この考えはコンピュータ援用取引と呼ばれる自動トレーディングの特定の概念からきています。われわれは 別の方法でExpert Advisors によって自動でマーケットに出されるトレードシグナルをフィルターにかける人間のトレーダーの認知能力を欲しています。
トレーダーは開発者によるサービスを必要とするのでしょうか?
アルゴリズムによるトレードが人気になり求められ、珍しいアルゴリズムや変わった作業への需要につながりました。ある程度、そのような複雑なアプリケーションは、Code BaseやMarketにて取得できます。トレーダーは、これらのアプリケーションに数クリックでアクセスできますが、これらは完全に彼らの要求を満たすことができないこともあります。その場合、トレーダーは、MQL5 Freelanceセクションにて望ましいアプリケーションを作成できる開発者を探し、注文を行います。
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新規登録 ログイン
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
質問はとてもシンプルだ--なぜこのスレッドに来てコメントを残したのか。もっと広く言えば、このリソースに。
私の経験を共有することが目的だと思ったので、私は尋ね始めた--そして実際、その経験はどこにあるのか（プロフィールは空白だ）。
とんでもない。もしボルコンスキーが言ったとしたら、それはそれで、ベラベラと自慢 話になってしまう))。彼は言ったように言ったのだ。
彼がベラベラしゃべる自慢屋だというのは、あなた自身が導き出した結論だ--私はこのスレッドでの彼の引用を1つの記事にまとめただけだ。基本的に、あなたはもっと連絡を取り合っている--彼のことをよく知っている。
ところで、TheXpert、あなたは素晴らしい影響力を持っている（https://ru.wikipedia.org/wiki/Агент_влияния）-- 私が何か言うと、あなたはすぐにそれを取り上げ、そこから深く正確な結論を導き出すことに何度も気づいた。
いや、最初から地元の情報源にはなじめなかったんだ。それに、ずっとお客さんを探していたわけでもないし、必要なかったんだ。
それが最初の質問だったら、私はコメントしなかっただろう。
まあ、うまくいかなかった人がいたのは事実だ。その方法がうまくいかないという意味ではないよ。
その通りだ。そして、私が「無料で一生懸命働く」と主張したのは、それほど断定的ではなかったかもしれない。かなり無愛想にも聞こえた。
この数字には笑わされたよ。:-)