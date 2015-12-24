MQL5.com フリーランス：開発者の収入源(インフォグラフィック)

MQL5 フリーランスサービスの開始以来4年が経過しました。それはユーザーが MQL5.com ウェブサイトを離れることなく MQL アプリケーションの開発に対して注文と支払いができる「支払い」サービスと伴に2010年6月に開始されました。このサービスはその当時「ジョブ」と呼ばれ、そのストアの将来を誰も想像できませんでした。

MQL5 フリーランスサービスの4周年を記念して、これまでのサービス結果を示すインフォグラフィックを作成しました。数字は自らを語ります：現在まで合計約 $600,000 に相当する 10,000 を越える注文が実行されるかたわら、 3,000 人の顧客と 300 人の開発者がすでにこのサービスを利用しました。

収集された興味深いデータをチェックしてください。これら数値はこれまでは公表されなかったものです。「マーケット」のサービス結果についての同様のインフォグラフィックも間もなく提供されます。