- 자본
- 축소
트레이드:
94
이익 거래:
77 (81.91%)
손실 거래:
17 (18.09%)
최고의 거래:
414.78 USD
최악의 거래:
-72.62 USD
총 수익:
1 703.39 USD (15 673 pips)
총 손실:
-108.14 USD (861 pips)
연속 최대 이익:
11 (804.97 USD)
연속 최대 이익:
804.97 USD (11)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
21.97
롱(주식매수):
76 (80.85%)
숏(주식차입매도):
18 (19.15%)
수익 요인:
15.75
기대수익:
16.97 USD
평균 이익:
22.12 USD
평균 손실:
-6.36 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.70 USD)
연속 최대 손실:
-72.62 USD (1)
월별 성장률:
77.35%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
72.62 USD (3.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|AUDCAD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|514
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +414.78 USD
최악의 거래: -73 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +804.97 USD
연속 최대 손실: -1.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
