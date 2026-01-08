리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 6 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 6 Tickmill-Live10 0.00 × 2 ThreeTrader-Live 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.13 × 8 VantageInternational-Live 14 0.50 × 2 RoboForex-ECN-3 0.85 × 425 ICMarketsSC-Live15 1.00 × 7 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 Exness-Real4 2.67 × 3 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 ICMarketsSC-Live23 2.76 × 173