- 자본
- 축소
트레이드:
13 725
이익 거래:
6 531 (47.58%)
손실 거래:
7 194 (52.42%)
최고의 거래:
1 071.36 USD
최악의 거래:
-440.64 USD
총 수익:
270 435.43 USD (1 536 345 pips)
총 손실:
-187 508.73 USD (1 442 192 pips)
연속 최대 이익:
63 (2 202.81 USD)
연속 최대 이익:
2 589.08 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
8.41%
최대 입금량:
5.98%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
22.90
롱(주식매수):
6 824 (49.72%)
숏(주식차입매도):
6 901 (50.28%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
6.04 USD
평균 이익:
41.41 USD
평균 손실:
-26.06 USD
연속 최대 손실:
121 (-382.82 USD)
연속 최대 손실:
-1 769.77 USD (5)
월별 성장률:
18.26%
연간 예측:
221.57%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 105.28 USD
최대한의:
3 621.46 USD (8.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.06% (2 094.24 USD)
자본금별:
1.99% (807.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4696
|XAUUSD
|3961
|GBPUSD
|1881
|USDJPY
|1139
|AUDUSD
|639
|EURJPY
|576
|USDCHF
|483
|EURAUD
|255
|EURCAD
|94
|BTCUSD
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|13K
|XAUUSD
|59K
|GBPUSD
|3.6K
|USDJPY
|9.6K
|AUDUSD
|-785
|EURJPY
|166
|USDCHF
|-394
|EURAUD
|-658
|EURCAD
|-87
|BTCUSD
|1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-11K
|XAUUSD
|169K
|GBPUSD
|3.9K
|USDJPY
|24K
|AUDUSD
|-64K
|EURJPY
|45K
|USDCHF
|-23K
|EURAUD
|-42K
|EURCAD
|-6.3K
|BTCUSD
|15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 071.36 USD
최악의 거래: -441 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +2 202.81 USD
연속 최대 손실: -382.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CPTMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
Tickmill-Live08
|1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 38
ICTrading-Live29
|2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
|2.35 × 23
Tickmill-Live09
|2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
|2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
|2.75 × 4
xChief-Demo
|3.33 × 48
UltimaMarkets-Live 2
|3.33 × 30
DooPrime-Live 4
|3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
|4.40 × 5
Exness-Real33
|4.78 × 9
TitanFX-06
|5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
|5.25 × 4
Capital.com-Real
|6.00 × 10
Axi-US888-Live
|6.25 × 4
Darwinex-Live
|6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
|6.75 × 4
Tickmill-Live04
|7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
|7.33 × 3
Exness-Real
|7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
|7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
|8.39 × 123
يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر
If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.
Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.
is 60% growth Too much woooww?
You would have grown by 5-15% at most.
We can work with you on small accounts.