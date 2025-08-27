시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TP TRADER
Wei Chen

TP TRADER

Wei Chen
4 리뷰
안정성
316
0 / 0 USD
월별 200 USD  복사
다음 이후의 성장 2019 1 148%
CPTMarkets-Live01
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
13 725
이익 거래:
6 531 (47.58%)
손실 거래:
7 194 (52.42%)
최고의 거래:
1 071.36 USD
최악의 거래:
-440.64 USD
총 수익:
270 435.43 USD (1 536 345 pips)
총 손실:
-187 508.73 USD (1 442 192 pips)
연속 최대 이익:
63 (2 202.81 USD)
연속 최대 이익:
2 589.08 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
8.41%
최대 입금량:
5.98%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
22.90
롱(주식매수):
6 824 (49.72%)
숏(주식차입매도):
6 901 (50.28%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
6.04 USD
평균 이익:
41.41 USD
평균 손실:
-26.06 USD
연속 최대 손실:
121 (-382.82 USD)
연속 최대 손실:
-1 769.77 USD (5)
월별 성장률:
18.26%
연간 예측:
221.57%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 105.28 USD
최대한의:
3 621.46 USD (8.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.06% (2 094.24 USD)
자본금별:
1.99% (807.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 4696
XAUUSD 3961
GBPUSD 1881
USDJPY 1139
AUDUSD 639
EURJPY 576
USDCHF 483
EURAUD 255
EURCAD 94
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 13K
XAUUSD 59K
GBPUSD 3.6K
USDJPY 9.6K
AUDUSD -785
EURJPY 166
USDCHF -394
EURAUD -658
EURCAD -87
BTCUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -11K
XAUUSD 169K
GBPUSD 3.9K
USDJPY 24K
AUDUSD -64K
EURJPY 45K
USDCHF -23K
EURAUD -42K
EURCAD -6.3K
BTCUSD 15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 071.36 USD
최악의 거래: -441 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +2 202.81 USD
연속 최대 손실: -382.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CPTMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live06
0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
Tickmill-Live08
1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
1.89 × 38
ICTrading-Live29
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.35 × 23
Tickmill-Live09
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
2.75 × 4
xChief-Demo
3.33 × 48
UltimaMarkets-Live 2
3.33 × 30
DooPrime-Live 4
3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
4.40 × 5
Exness-Real33
4.78 × 9
TitanFX-06
5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
5.25 × 4
Capital.com-Real
6.00 × 10
Axi-US888-Live
6.25 × 4
Darwinex-Live
6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
6.75 × 4
Tickmill-Live04
7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
7.33 × 3
Exness-Real
7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
8.39 × 123
11 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
평균 평점:
Saleh Alghanem
1415
Saleh Alghanem 2025.08.27 08:54  (수정됨 2025.08.27 08:54) 
 

يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر

Robert Carmona
384
Robert Carmona 2025.08.19 12:12 
 

If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.

Ng Siu Kwai
645
Ng Siu Kwai 2025.07.17 03:34 
 

Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.

Sam Loc
123
Sam Loc 2025.06.26 04:28 
 

is 60% growth Too much woooww?

You would have grown by 5-15% at most.

We can work with you on small accounts.

2023.04.22 12:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.41% of days out of 1220 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TP TRADER
월별 200 USD
1 148%
0
0
USD
43K
USD
316
99%
13 725
47%
8%
1.44
6.04
USD
19%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.