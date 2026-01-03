- 자본
- 축소
트레이드:
566
이익 거래:
383 (67.66%)
손실 거래:
183 (32.33%)
최고의 거래:
94.08 USD
최악의 거래:
-180.75 USD
총 수익:
3 292.43 USD (1 554 768 pips)
총 손실:
-2 695.61 USD (1 361 105 pips)
연속 최대 이익:
13 (218.31 USD)
연속 최대 이익:
226.62 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
8.75%
최대 입금량:
17.42%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.36
롱(주식매수):
310 (54.77%)
숏(주식차입매도):
256 (45.23%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
8.60 USD
평균 손실:
-14.73 USD
연속 최대 손실:
7 (-42.06 USD)
연속 최대 손실:
-180.75 USD (1)
월별 성장률:
94.41%
연간 예측:
1 145.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.13 USD
최대한의:
253.04 USD (28.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.87% (234.45 USD)
자본금별:
5.04% (60.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|264
|XAUUSD
|182
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|24
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|USDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|32
|XAUUSD
|392
|AUDUSD
|48
|AUDCAD
|38
|USDCAD
|30
|EURUSD
|7
|USDCHF
|35
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|123K
|XAUUSD
|51K
|AUDUSD
|3.8K
|AUDCAD
|6K
|USDCAD
|5.1K
|EURUSD
|1.1K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|2.8K
|NZDUSD
|-159
|GBPUSD
|137
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +94.08 USD
최악의 거래: -181 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +218.31 USD
연속 최대 손실: -42.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 4
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
227%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
100%
566
67%
9%
1.22
1.05
USD
USD
33%
1:500