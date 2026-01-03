시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Neo Gold
Sugianto

Neo Gold

Sugianto
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 227%
Weltrade-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
566
이익 거래:
383 (67.66%)
손실 거래:
183 (32.33%)
최고의 거래:
94.08 USD
최악의 거래:
-180.75 USD
총 수익:
3 292.43 USD (1 554 768 pips)
총 손실:
-2 695.61 USD (1 361 105 pips)
연속 최대 이익:
13 (218.31 USD)
연속 최대 이익:
226.62 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
8.75%
최대 입금량:
17.42%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.36
롱(주식매수):
310 (54.77%)
숏(주식차입매도):
256 (45.23%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
8.60 USD
평균 손실:
-14.73 USD
연속 최대 손실:
7 (-42.06 USD)
연속 최대 손실:
-180.75 USD (1)
월별 성장률:
94.41%
연간 예측:
1 145.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.13 USD
최대한의:
253.04 USD (28.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.87% (234.45 USD)
자본금별:
5.04% (60.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 264
XAUUSD 182
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 32
XAUUSD 392
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 123K
XAUUSD 51K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +94.08 USD
최악의 거래: -181 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +218.31 USD
연속 최대 손실: -42.06 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
EverestCM-Platform
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 4
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 65
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
리뷰 없음
2026.01.03 04:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Neo Gold
월별 30 USD
227%
0
0
USD
1.1K
USD
23
100%
566
67%
9%
1.22
1.05
USD
33%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.