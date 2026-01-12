- 자본
- 축소
트레이드:
1 224
이익 거래:
841 (68.70%)
손실 거래:
383 (31.29%)
최고의 거래:
4 617.50 USD
최악의 거래:
-1 888.00 USD
총 수익:
66 613.70 USD (281 553 pips)
총 손실:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
연속 최대 이익:
34 (2 379.10 USD)
연속 최대 이익:
9 828.80 USD (9)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
10.81
롱(주식매수):
768 (62.75%)
숏(주식차입매도):
456 (37.25%)
수익 요인:
2.23
기대수익:
30.04 USD
평균 이익:
79.21 USD
평균 손실:
-77.91 USD
연속 최대 손실:
9 (-344.60 USD)
연속 최대 손실:
-1 888.00 USD (1)
월별 성장률:
24.51%
연간 예측:
297.36%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 850.80 USD
최대한의:
3 401.60 USD (11.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.15% (3 401.60 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|1221
|XAGUSDz
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDz
|27K
|XAGUSDz
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDz
|66K
|XAGUSDz
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 617.50 USD
최악의 거래: -1 888 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 379.10 USD
연속 최대 손실: -344.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Maxco-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
follow the trend Gold
리뷰 없음