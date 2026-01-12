시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Soember Oerip
Cipto Handoyo

Soember Oerip

Cipto Handoyo
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 165%
Maxco-Real
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 224
이익 거래:
841 (68.70%)
손실 거래:
383 (31.29%)
최고의 거래:
4 617.50 USD
최악의 거래:
-1 888.00 USD
총 수익:
66 613.70 USD (281 553 pips)
총 손실:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
연속 최대 이익:
34 (2 379.10 USD)
연속 최대 이익:
9 828.80 USD (9)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
10.81
롱(주식매수):
768 (62.75%)
숏(주식차입매도):
456 (37.25%)
수익 요인:
2.23
기대수익:
30.04 USD
평균 이익:
79.21 USD
평균 손실:
-77.91 USD
연속 최대 손실:
9 (-344.60 USD)
연속 최대 손실:
-1 888.00 USD (1)
월별 성장률:
24.51%
연간 예측:
297.36%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 850.80 USD
최대한의:
3 401.60 USD (11.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.15% (3 401.60 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 617.50 USD
최악의 거래: -1 888 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 379.10 USD
연속 최대 손실: -344.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Maxco-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

follow the trend Gold



리뷰 없음
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오