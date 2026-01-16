시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Pentagon
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Pentagon

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 리뷰
안정성
87
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 81%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 037
이익 거래:
709 (68.37%)
손실 거래:
328 (31.63%)
최고의 거래:
173.86 USD
최악의 거래:
-51.85 USD
총 수익:
1 603.46 USD (92 140 pips)
총 손실:
-994.65 USD (85 135 pips)
연속 최대 이익:
19 (15.52 USD)
연속 최대 이익:
191.72 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.20%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
3.21
롱(주식매수):
586 (56.51%)
숏(주식차입매도):
451 (43.49%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
2.26 USD
평균 손실:
-3.03 USD
연속 최대 손실:
7 (-189.84 USD)
연속 최대 손실:
-189.84 USD (7)
월별 성장률:
1.62%
연간 예측:
19.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.76 USD
최대한의:
189.84 USD (12.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.86% (189.84 USD)
자본금별:
0.06% (0.58 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 340
AUDCAD 233
USDCAD 169
NZDCAD 153
NZDUSD 136
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 218
AUDCAD 119
USDCAD 89
NZDCAD 80
NZDUSD 101
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -2.7K
AUDCAD -3.6K
USDCAD 5.5K
NZDCAD 2.1K
NZDUSD 6K
AUDNZD -218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +173.86 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +15.52 USD
연속 최대 손실: -189.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live23
1.33 × 3
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Pentagon
월별 30 USD
81%
0
0
USD
1K
USD
87
100%
1 037
68%
100%
1.61
0.59
USD
19%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.