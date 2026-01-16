- 자본
- 축소
트레이드:
1 037
이익 거래:
709 (68.37%)
손실 거래:
328 (31.63%)
최고의 거래:
173.86 USD
최악의 거래:
-51.85 USD
총 수익:
1 603.46 USD (92 140 pips)
총 손실:
-994.65 USD (85 135 pips)
연속 최대 이익:
19 (15.52 USD)
연속 최대 이익:
191.72 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.20%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
3.21
롱(주식매수):
586 (56.51%)
숏(주식차입매도):
451 (43.49%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
2.26 USD
평균 손실:
-3.03 USD
연속 최대 손실:
7 (-189.84 USD)
연속 최대 손실:
-189.84 USD (7)
월별 성장률:
1.62%
연간 예측:
19.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.76 USD
최대한의:
189.84 USD (12.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.86% (189.84 USD)
자본금별:
0.06% (0.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDCAD
|233
|USDCAD
|169
|NZDCAD
|153
|NZDUSD
|136
|AUDNZD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|218
|AUDCAD
|119
|USDCAD
|89
|NZDCAD
|80
|NZDUSD
|101
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|-3.6K
|USDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|6K
|AUDNZD
|-218
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음
