- 자본
- 축소
트레이드:
1 182
이익 거래:
919 (77.74%)
손실 거래:
263 (22.25%)
최고의 거래:
58.35 USD
최악의 거래:
-44.27 USD
총 수익:
2 923.49 USD (262 336 pips)
총 손실:
-1 013.55 USD (98 722 pips)
연속 최대 이익:
30 (31.66 USD)
연속 최대 이익:
201.60 USD (17)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
6.60%
최대 입금량:
6.82%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
25.11
롱(주식매수):
857 (72.50%)
숏(주식차입매도):
325 (27.50%)
수익 요인:
2.88
기대수익:
1.62 USD
평균 이익:
3.18 USD
평균 손실:
-3.85 USD
연속 최대 손실:
8 (-67.45 USD)
연속 최대 손실:
-76.05 USD (7)
월별 성장률:
17.29%
연간 예측:
209.73%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
76.05 USD (5.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.89% (76.05 USD)
자본금별:
4.39% (42.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|164K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +58.35 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +31.66 USD
연속 최대 손실: -67.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JustMarkets-Live6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Smart traders rely on verified data.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
486%
2
3.3K
USD
USD
1.1K
USD
USD
24
99%
1 182
77%
7%
2.88
1.62
USD
USD
7%
1:500