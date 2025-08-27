시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TrendCatcher
Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
0 리뷰
안정성
52
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1 036%
RoboForex-Prime
1:300
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 430
이익 거래:
786 (54.96%)
손실 거래:
644 (45.03%)
최고의 거래:
199.69 USD
최악의 거래:
-303.98 USD
총 수익:
19 834.84 USD (359 184 pips)
총 손실:
-16 744.86 USD (268 663 pips)
연속 최대 이익:
12 (281.30 USD)
연속 최대 이익:
308.08 USD (4)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
94.82%
최대 입금량:
100.00%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.55
롱(주식매수):
1 099 (76.85%)
숏(주식차입매도):
331 (23.15%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
2.16 USD
평균 이익:
25.24 USD
평균 손실:
-26.00 USD
연속 최대 손실:
22 (-490.98 USD)
연속 최대 손실:
-490.98 USD (22)
월별 성장률:
20.12%
연간 예측:
244.14%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 210.97 USD (37.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.83% (502.80 USD)
자본금별:
25.18% (401.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BRENT 347
.US500Cash 333
USDJPY 175
USDCAD 163
XAUUSD 161
XAGUSD 80
AUDUSD 47
NZDUSD 44
EURUSD 40
GBPUSD 27
EURCHF 9
WTI 3
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BRENT -145
.US500Cash 925
USDJPY 112
USDCAD 501
XAUUSD 1.3K
XAGUSD 422
AUDUSD -325
NZDUSD 310
EURUSD 65
GBPUSD -196
EURCHF 1
WTI 74
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BRENT -4.5K
.US500Cash 5.5K
USDJPY -4.2K
USDCAD 1.2K
XAUUSD 88K
XAGUSD 5.8K
AUDUSD -2.7K
NZDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -2.6K
EURCHF 159
WTI 210
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +199.69 USD
최악의 거래: -304 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +281.30 USD
연속 최대 손실: -490.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
51 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.86% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TrendCatcher
월별 30 USD
1 036%
0
0
USD
1.2K
USD
52
0%
1 430
54%
95%
1.18
2.16
USD
43%
1:300
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.