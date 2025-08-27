- 자본
- 축소
트레이드:
1 430
이익 거래:
786 (54.96%)
손실 거래:
644 (45.03%)
최고의 거래:
199.69 USD
최악의 거래:
-303.98 USD
총 수익:
19 834.84 USD (359 184 pips)
총 손실:
-16 744.86 USD (268 663 pips)
연속 최대 이익:
12 (281.30 USD)
연속 최대 이익:
308.08 USD (4)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
94.82%
최대 입금량:
100.00%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.55
롱(주식매수):
1 099 (76.85%)
숏(주식차입매도):
331 (23.15%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
2.16 USD
평균 이익:
25.24 USD
평균 손실:
-26.00 USD
연속 최대 손실:
22 (-490.98 USD)
연속 최대 손실:
-490.98 USD (22)
월별 성장률:
20.12%
연간 예측:
244.14%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 210.97 USD (37.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.83% (502.80 USD)
자본금별:
25.18% (401.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BRENT
|347
|.US500Cash
|333
|USDJPY
|175
|USDCAD
|163
|XAUUSD
|161
|XAGUSD
|80
|AUDUSD
|47
|NZDUSD
|44
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|9
|WTI
|3
|USDCHF
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BRENT
|-145
|.US500Cash
|925
|USDJPY
|112
|USDCAD
|501
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|422
|AUDUSD
|-325
|NZDUSD
|310
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|-196
|EURCHF
|1
|WTI
|74
|USDCHF
|32
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BRENT
|-4.5K
|.US500Cash
|5.5K
|USDJPY
|-4.2K
|USDCAD
|1.2K
|XAUUSD
|88K
|XAGUSD
|5.8K
|AUDUSD
|-2.7K
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-2.6K
|EURCHF
|159
|WTI
|210
|USDCHF
|295
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +199.69 USD
최악의 거래: -304 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +281.30 USD
연속 최대 손실: -490.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 330
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.96 × 102
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1 036%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
52
0%
1 430
54%
95%
1.18
2.16
USD
USD
43%
1:300