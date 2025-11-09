- 자본
- 축소
트레이드:
1 505
이익 거래:
1 186 (78.80%)
손실 거래:
319 (21.20%)
최고의 거래:
58.50 USD
최악의 거래:
-48.56 USD
총 수익:
3 591.73 USD (318 589 pips)
총 손실:
-1 221.74 USD (119 507 pips)
연속 최대 이익:
30 (36.29 USD)
연속 최대 이익:
163.40 USD (16)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
2.31%
최대 입금량:
2.51%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
30.79
롱(주식매수):
1 088 (72.29%)
숏(주식차입매도):
417 (27.71%)
수익 요인:
2.94
기대수익:
1.57 USD
평균 이익:
3.03 USD
평균 손실:
-3.83 USD
연속 최대 손실:
8 (-67.37 USD)
연속 최대 손실:
-76.98 USD (6)
월별 성장률:
17.46%
연간 예측:
211.88%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.20 USD
최대한의:
76.98 USD (3.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.89% (76.05 USD)
자본금별:
5.43% (57.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1505
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|199K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +58.50 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +36.29 USD
연속 최대 손실: -67.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JustMarkets-Live6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets to 1000 USD weekly.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
833%
1
61
USD
USD
1.1K
USD
USD
26
99%
1 505
78%
2%
2.93
1.57
USD
USD
7%
1:500