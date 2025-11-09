시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / JossGrowth
Andri Husman

JossGrowth

Andri Husman
0 리뷰
안정성
26
1 / 61 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 833%
JustMarkets-Live6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 505
이익 거래:
1 186 (78.80%)
손실 거래:
319 (21.20%)
최고의 거래:
58.50 USD
최악의 거래:
-48.56 USD
총 수익:
3 591.73 USD (318 589 pips)
총 손실:
-1 221.74 USD (119 507 pips)
연속 최대 이익:
30 (36.29 USD)
연속 최대 이익:
163.40 USD (16)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
2.31%
최대 입금량:
2.51%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
30.79
롱(주식매수):
1 088 (72.29%)
숏(주식차입매도):
417 (27.71%)
수익 요인:
2.94
기대수익:
1.57 USD
평균 이익:
3.03 USD
평균 손실:
-3.83 USD
연속 최대 손실:
8 (-67.37 USD)
연속 최대 손실:
-76.98 USD (6)
월별 성장률:
17.46%
연간 예측:
211.88%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.20 USD
최대한의:
76.98 USD (3.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.89% (76.05 USD)
자본금별:
5.43% (57.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.s 1505
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.s 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.s 199K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +58.50 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +36.29 USD
연속 최대 손실: -67.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JustMarkets-Live6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month. 

Recommended investment: 300 USD per multiplier. 

Master balance resets to 1000 USD weekly. 


리뷰 없음
2026.01.02 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 01:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 22:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.17 09:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 00:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 00:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 00:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
