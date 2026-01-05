- 성장
- 잔고
- 자본
- 축소
트레이드:
11 366
이익 거래:
7 895 (69.46%)
손실 거래:
3 471 (30.54%)
최고의 거래:
2 279.42 USD
최악의 거래:
-481.47 USD
총 수익:
48 763.39 USD (1 515 201 pips)
총 손실:
-31 027.77 USD (1 508 671 pips)
연속 최대 이익:
43 (201.77 USD)
연속 최대 이익:
2 904.69 USD (14)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.36%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
6.66
롱(주식매수):
6 769 (59.55%)
숏(주식차입매도):
4 597 (40.45%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
1.56 USD
평균 이익:
6.18 USD
평균 손실:
-8.94 USD
연속 최대 손실:
11 (-2 664.27 USD)
연속 최대 손실:
-2 664.27 USD (11)
월별 성장률:
1.83%
연간 예측:
22.16%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.12 USD
최대한의:
2 664.27 USD (22.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.14% (248.34 USD)
자본금별:
0.46% (47.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4509
|GBPUSD
|3943
|EURUSD
|2856
|EURJPY
|11
|AUDUSD
|9
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|8K
|GBPUSD
|6.1K
|EURUSD
|3.6K
|EURJPY
|-5
|AUDUSD
|16
|GBPJPY
|-35
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|6
|USDCAD
|8
|EURGBP
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-21K
|GBPUSD
|31K
|EURUSD
|-5.3K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-4K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|626
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|842
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 279.42 USD
최악의 거래: -481 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +201.77 USD
연속 최대 손실: -2 664.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZeroMarkets-Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.39 × 1106
It's my private trading bot.
Do not subscribe.
