kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0 리뷰
안정성
203
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 2 279%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
11 366
이익 거래:
7 895 (69.46%)
손실 거래:
3 471 (30.54%)
최고의 거래:
2 279.42 USD
최악의 거래:
-481.47 USD
총 수익:
48 763.39 USD (1 515 201 pips)
총 손실:
-31 027.77 USD (1 508 671 pips)
연속 최대 이익:
43 (201.77 USD)
연속 최대 이익:
2 904.69 USD (14)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.36%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
6.66
롱(주식매수):
6 769 (59.55%)
숏(주식차입매도):
4 597 (40.45%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
1.56 USD
평균 이익:
6.18 USD
평균 손실:
-8.94 USD
연속 최대 손실:
11 (-2 664.27 USD)
연속 최대 손실:
-2 664.27 USD (11)
월별 성장률:
1.83%
연간 예측:
22.16%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.12 USD
최대한의:
2 664.27 USD (22.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.14% (248.34 USD)
자본금별:
0.46% (47.06 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 4509
GBPUSD 3943
EURUSD 2856
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.3K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 279.42 USD
최악의 거래: -481 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +201.77 USD
연속 최대 손실: -2 664.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZeroMarkets-Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
90 더...
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.