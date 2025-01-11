- 자본
- 축소
트레이드:
205
이익 거래:
118 (57.56%)
손실 거래:
87 (42.44%)
최고의 거래:
91.99 USD
최악의 거래:
-41.33 USD
총 수익:
2 199.48 USD (222 344 pips)
총 손실:
-784.01 USD (78 056 pips)
연속 최대 이익:
9 (254.78 USD)
301.35 USD (7)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
12.10%
최대 입금량:
10.38%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
7.65
롱(주식매수):
174 (84.88%)
숏(주식차입매도):
31 (15.12%)
수익 요인:
2.81
기대수익:
6.90 USD
평균 이익:
18.64 USD
평균 손실:
-9.01 USD
연속 최대 손실:
8 (-133.97 USD)
연속 최대 손실:
-176.52 USD (7)
월별 성장률:
33.33%
연간 예측:
404.46%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.38 USD
최대한의:
185.07 USD (10.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.82% (133.97 USD)
자본금별:
12.40% (82.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|144K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +91.99 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +254.78 USD
연속 최대 손실: -133.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
GoldBot One EA
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
458%
1
265
USD
USD
1.4K
USD
USD
49
100%
205
57%
12%
2.80
6.90
USD
USD
20%
1:500