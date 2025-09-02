- 자본
- 축소
트레이드:
825
이익 거래:
662 (80.24%)
손실 거래:
163 (19.76%)
최고의 거래:
579.04 USD
최악의 거래:
-259.30 USD
총 수익:
13 492.60 USD (3 773 225 pips)
총 손실:
-9 130.68 USD (2 343 294 pips)
연속 최대 이익:
33 (266.77 USD)
연속 최대 이익:
1 265.01 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
96.80%
최대 입금량:
19.30%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
4.95
롱(주식매수):
403 (48.85%)
숏(주식차입매도):
422 (51.15%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
5.29 USD
평균 이익:
20.38 USD
평균 손실:
-56.02 USD
연속 최대 손실:
5 (-166.94 USD)
연속 최대 손실:
-462.29 USD (3)
월별 성장률:
0.10%
연간 예측:
1.17%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
880.53 USD (13.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.64% (414.32 USD)
자본금별:
23.79% (287.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CADJPY
|112
|EURNZD
|99
|USDCHF
|80
|AUDNZD
|79
|NZDJPY
|79
|AUDCAD
|62
|NZDCAD
|61
|AUDCHF
|55
|GBPCHF
|51
|XAGUSD
|40
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|24
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|17
|JP225
|15
|XAUUSD
|4
|XTIUSD
|2
|STOXX50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CADJPY
|158
|EURNZD
|139
|USDCHF
|-181
|AUDNZD
|105
|NZDJPY
|113
|AUDCAD
|92
|NZDCAD
|112
|AUDCHF
|171
|GBPCHF
|108
|XAGUSD
|1.6K
|BTCUSD
|587
|ETHUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|-300
|JP225
|-77
|XAUUSD
|459
|XTIUSD
|10
|STOXX50
|-115
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CADJPY
|1.7K
|EURNZD
|5.3K
|USDCHF
|251
|AUDNZD
|4.3K
|NZDJPY
|956
|AUDCAD
|3.2K
|NZDCAD
|3.3K
|AUDCHF
|2.5K
|GBPCHF
|913
|XAGUSD
|16K
|BTCUSD
|951K
|ETHUSD
|106K
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY
|-1.3K
|JP225
|326K
|XAUUSD
|11K
|XTIUSD
|14
|STOXX50
|-3.3K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +579.04 USD
최악의 거래: -259 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +266.77 USD
연속 최대 손실: -166.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.38 × 892
|
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 40
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live19
|0.49 × 207
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 549
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.54 × 134
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live02
|0.83 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.08 × 1328
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 72
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 2152
|
ICMarketsSC-Live11
|1.60 × 800
|
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
|
Valutrades-Real-HK
|1.84 × 38
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|1.95 × 43
리뷰 없음
