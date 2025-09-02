시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FxEZWin
Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 33 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 475%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
825
이익 거래:
662 (80.24%)
손실 거래:
163 (19.76%)
최고의 거래:
579.04 USD
최악의 거래:
-259.30 USD
총 수익:
13 492.60 USD (3 773 225 pips)
총 손실:
-9 130.68 USD (2 343 294 pips)
연속 최대 이익:
33 (266.77 USD)
연속 최대 이익:
1 265.01 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
96.80%
최대 입금량:
19.30%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
4.95
롱(주식매수):
403 (48.85%)
숏(주식차입매도):
422 (51.15%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
5.29 USD
평균 이익:
20.38 USD
평균 손실:
-56.02 USD
연속 최대 손실:
5 (-166.94 USD)
연속 최대 손실:
-462.29 USD (3)
월별 성장률:
0.10%
연간 예측:
1.17%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
880.53 USD (13.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.64% (414.32 USD)
자본금별:
23.79% (287.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
CADJPY 112
EURNZD 99
USDCHF 80
AUDNZD 79
NZDJPY 79
AUDCAD 62
NZDCAD 61
AUDCHF 55
GBPCHF 51
XAGUSD 40
BTCUSD 24
ETHUSD 24
GBPUSD 19
USDJPY 17
JP225 15
XAUUSD 4
XTIUSD 2
STOXX50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CADJPY 158
EURNZD 139
USDCHF -181
AUDNZD 105
NZDJPY 113
AUDCAD 92
NZDCAD 112
AUDCHF 171
GBPCHF 108
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 587
ETHUSD 1.4K
GBPUSD -5
USDJPY -300
JP225 -77
XAUUSD 459
XTIUSD 10
STOXX50 -115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CADJPY 1.7K
EURNZD 5.3K
USDCHF 251
AUDNZD 4.3K
NZDJPY 956
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 3.3K
AUDCHF 2.5K
GBPCHF 913
XAGUSD 16K
BTCUSD 951K
ETHUSD 106K
GBPUSD 2.3K
USDJPY -1.3K
JP225 326K
XAUUSD 11K
XTIUSD 14
STOXX50 -3.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +579.04 USD
최악의 거래: -259 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +266.77 USD
연속 최대 손실: -166.94 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live06
0.54 × 134
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 72
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.95 × 43
71 더...
任何事做到极致就是艺术
리뷰 없음
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 21:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
