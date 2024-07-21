시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Kivenara 815m52ff
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815m52ff

Kevin Rana Sidharta
0 리뷰
안정성
93
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 425%
OctaFX-Real9
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
409
이익 거래:
213 (52.07%)
손실 거래:
196 (47.92%)
최고의 거래:
59.19 USD
최악의 거래:
-11.47 USD
총 수익:
2 369.27 USD (236 812 pips)
총 손실:
-1 976.47 USD (197 595 pips)
연속 최대 이익:
9 (117.56 USD)
연속 최대 이익:
117.56 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
35.86%
최대 입금량:
3.66%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
2.06
롱(주식매수):
234 (57.21%)
숏(주식차입매도):
175 (42.79%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
11.12 USD
평균 손실:
-10.08 USD
연속 최대 손실:
11 (-111.06 USD)
연속 최대 손실:
-111.06 USD (11)
월별 성장률:
1.48%
연간 예측:
17.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.59 USD
최대한의:
190.25 USD (36.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.81% (190.25 USD)
자본금별:
2.90% (9.67 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 409
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 393
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 39K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.19 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +117.56 USD
연속 최대 손실: -111.06 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
리뷰 없음
2024.08.06 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.31 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.26 18:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.22 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
