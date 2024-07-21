- 자본
- 축소
트레이드:
409
이익 거래:
213 (52.07%)
손실 거래:
196 (47.92%)
최고의 거래:
59.19 USD
최악의 거래:
-11.47 USD
총 수익:
2 369.27 USD (236 812 pips)
총 손실:
-1 976.47 USD (197 595 pips)
연속 최대 이익:
9 (117.56 USD)
연속 최대 이익:
117.56 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
35.86%
최대 입금량:
3.66%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
2.06
롱(주식매수):
234 (57.21%)
숏(주식차입매도):
175 (42.79%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
11.12 USD
평균 손실:
-10.08 USD
연속 최대 손실:
11 (-111.06 USD)
연속 최대 손실:
-111.06 USD (11)
월별 성장률:
1.48%
연간 예측:
17.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.59 USD
최대한의:
190.25 USD (36.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.81% (190.25 USD)
자본금별:
2.90% (9.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|409
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|393
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|39K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
